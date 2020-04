Železný utnul Petříčka. Do ciziny nesmíme. Kde to ještě mají takhle? A vyslýchaný se bránil

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) si neumí představit, že by úřady ze dne na den povolily cestování do celého světa. V řadě zemí není dobrá situace a hrozila by druhá nebo třetí vlna pandemie. Podle náměstka Romana Prymuly se o možnosti vyjet do jiných zemí bude jednat. Kloní se k tomu, že by to šlo tam, kde bude riziko nákazy srovnatelné s Českem. Zatím platí až na výjimky zákaz překročit hranice. O možném cestování hovořili v pořadu Události, komentáře ČT24 Tomáš Prouza ze Svazu obchodu a cestovního ruchu a ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (ČSSD).

reklama

Podle ministra zahraničních věcí není pochyb, že pandemie koronaviru zasáhla celý svět. „Omezuje nás to, od svobody cestování po mezinárodní obchod. A nejsme skutečně jediná země, která by přistoupila k omezením. Nezakázali jsme úplně cestování do zahraničí, ale omezili jsme je stejně jako vnitrostátní omezení volného pohybu, tak platí...“ začal Petříček, ale moderátor Jakub Železný mu skočil do řeči. Anketa Měla by vláda v létě otevřít hranice alespoň do některých zemí, pokud to půjde? Ano 15% Ne 85% hlasovalo: 17431 lidí

„De facto se do zahraničí jezdit nedá. A prosím, jmenujte mi nějaké jiné země, které mají podobně striktní, de facto tedy faktický zákaz vycestování, jako má Česko,“ ptal se Železný.

„Velmi přísná či skoro nemožná opatření pro cestování v zahraničí mají skutečně některé státy Evropské unie – Lucembursko, Itálie, Španělsko, ty nejvíce zasažené, ale i řada sousedních států, mohu jmenovat třeba Polsko, Slovensko, Slovinsko, v některých státech dokonce platí výrazně přísnější omezení i na ten vnitrostátní pohyb, že se třeba nedá ve Francii cestovat mezi některými departementy. Ve Slovinsku musíte se pohybovat pouze v rámci své občiny, pokud nejedete za prací, takže ta opatření jsou velmi přísná, je to reakce na tuto krizi, ale já zároveň věřím, že vzhledem k tomu, že v celé řadě zemí se ta situace stabilizuje, i ta čísla od nás a od řady našich sousedů ukazují, že možná tu jsme za tou nejhorší fází, že bychom mohli začít jednat o postupném uvolňování," sdělil Petříček s tím, že jednou z prvních zemí, kam by se hranice mohly začít otevírat, by mohlo být Slovensko.

Prouza však takto optimistický nebyl. „Já se přiznám, že mě to velmi znervózňuje, protože vidím, že vláda se zamilovala do zákazů, zamilovala se do omezování lidí... samozřejmě chápu, že ta omezení jsou nutná, ve chvíli, kdy to potvrzuje nějaký model. Ale my jsme dodneška vlastně od vlády neslyšeli, na základě jakého modelu se rozhoduje. Jaké má nastavené limity pro to, kdy ta opatření buďto zpřísňovat, nebo je uvolňovat, a myslím, že tady chybí ta veřejná kontrola, že by prostě mělo být jasně řečeno, že pokud bude počet nakažených denně menší než nějaké číslo, stane se toto a toto,“ zmínil Prouza, kterému plošná opatření ve stylu zákazu všeho již v dnešní době nedávají smysl.

Psali jsme: Vyoralova brutální smršť: Koněv? Mladý Kolář dostane cukříček od staršího a ten... Nezaměstnaní na pole? Fízláček Hamáček. A závěrem Halík alejkum!

Petříček následně podotkl, že od tohoto týdne se i na ústředním krizovém štábu baví o tom, jak nastavit plán postupného uvolňování pro cestování. „Příští týden se budeme bavit opět na vládě o změnách režimu na hranicích, tak, abychom především umožnili ekonomické aktivity zahraničního charakteru, nezáleží to skutečně na tom jenom, jaká je situace u nás, ale já sleduji třeba situaci v Rakousku, ten průběh to má podobný jako u nás, takže začneme u sousedů. A my také kopírujeme to doporučení, které přijala minulý týden Evropská unie, aby se i v případě uvolňování těch omezení pro volné cestování postupovalo fázovaně. Aby to nebylo ze dne na den, tady myslím, že panuje shoda, že ten přesný termín, kdy by všechna opatření byla uvolněná, nelze v tuto chvíli říci. Ale já jsem přesvědčen, že třeba v létě do Chorvatska by Češi snad mohli jet,“ sdělil Petříček. Důležité však také je jednat s partnery v ostatních zemích.

„Ten klíč bude vývoj epidemiologické situace v dané zemi, v řadě dalších zemí Evropy, které jsou třeba i vzdálenější. Ta situace se také vyvíjí velmi klidně, takže se můžeme bavit o možná více zemích nakonec, stále nás do léta čekají více než dva měsíce. Já myslím, že ale do té doby určitě bude rozhodnuto. Já si myslím, že během následujících dvou týdnů bude tady plán i třeba v koordinaci s našimi partnerskými nebo sousedskými státy,“ slíbil Petříček.

Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D. ČSSD



ministr zahraničí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Nemůžeme ze dne na den uvolnit všechna opatření, i když bychom rádi, protože by se také mohlo samozřejmě stát, že druhá vlna přijde jako bumerang, a to si nikdo nepřeje,“ dodal Petříček, který je přesvědčen, že přijatá opatření jsou v souladu s naším právním i ústavním řádem.

Prouza pak v závěru debaty připomněl, že pevně doufá, že Češi objeví v době dovolených Česko. „Vidím už od řady penzionů, že mají už dneska na léto v podstatě plné skoro všechny termíny. Lidé se začali zajímat o to, kam můžou v Česku jet. Na druhou stranu, velmi často ta poptávka je v lepším případě na jeden týden. Velmi často také jenom na prodloužené víkendy, protože Češi jsou nervózní, nevědí, co se stane s ekonomikou,“ míní Prouza, že český cestovní ruch se z velké části postaví na nohy díky českým turistům. Obává se však o Prahu, která žila ze zahraničních turistů. Stejně tak se obává o Karlovy Vary a Mariánské Lázně.

Psali jsme: Uprchlíci v Řecku? Časovaná bomba, musíme to řešit. Možná tam jsou i bývalí vojáci. Začnou se radikalizovat, a pak... Generál Šedivý o selhání EU v klíčové otázce Vyhnánek: Nechceme seškrtávat investice, čeká nás naopak výzva, jak poptávku stimulovat Česká krajina: Do záchrany divokých koní z milovické rezervace se zapojilo Německo, dnes tam odjely dvě klisny Niedermayer (TOP 09): V Bruselu zazněla i docela emotivní omluva, směřovaná do Itálie

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.