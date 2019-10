Zeman, Orbán, Trump, lži... Zkušená pracovnice ČT o minulosti i dnešku

Podle slov Křižanové pro server Neovlivní.cz k současné situaci nastala v současné době relativizace úplně všech hodnot, úplné zmatení. „Putinovi se rozpoutaná informační válka v celé Evropě daří a tady u nás, ve východní Evropě, bych řekla, to dopadá na ještě úrodnější půdu,“ uvedla Křižanová s tím, že nečekala, že člověk bude muset bránit úplně základní hodnoty, vysvětlovat, co je pravda, co lež, co dobro a co zlo.

Anketa Kdybyste si mohli zablokovat veškeré vysílání České televize, a zbavit se tak placení koncesionářského poplatku, využili byste takovou možnost? Ano 95% Ne 5% hlasovalo: 28800 lidí

Následně se rozhovořila o současné hlavě státu Miloši Zemanovi. „Je velký mýtus, že Miloš Zeman je hrozně chytrý a teprve teď se změnil a začal se chovat, jak se chová. Na to říkám: Ne. To je prostě pořád stejný Miloš Zeman. Nikdy jiný nebyl. Nesouhlasím ani s tím, že by byl nějak extra chytrý. Spíš je vychytralý, naučil se určité mimikry, včetně těch projevů. Umí házet různá hausnumera, s kterými v danou chvíli nelze polemizovat, protože to je třeba deset let stará věc a nečekali jste, že ji vytáhne. Ale pak se třeba ukáže, že to byla informace, kterou si vycucal z prstu. Mnohdy se zkrátka ukázalo, že věci, které používá, nejsou pravda,“ poznamenala Křižanová.

Následně se vyjádřila také k tomu, proč si myslí, že někteří politici tak rádi pracují s relativizací pravdy. „Myslím, že pro populistické politiky, kteří jsou na vzestupu, je tato relativizace zásadní. Oni se původně začali vymezovat proti elitám. Všichni tihle Orbánové, Trumpové, Babišové, Le Penová říkají: Tady jsou zkorumpované elity a my jsme ti správní, kteří to všechno odhalí, a budeme se chovat jinak. Nedávno jsem četla článek experta na populismus a ten říkal, že s kolegy očekávali, že až se populisté dostanou k moci, ztratí to své téma a těžko budou nacházet nějaké nové. Jenže oni se s tím porovnali velmi lehce, viz Viktor Orbán, který se sám stal tou kritizovanou elitou. Ale zároveň si vytvořil náhradní elitu, kterou reprezentuje Soros coby všemocný strašák snažící se zničit jejich prosperující a stabilizující se maďarský systém, a on, Orbán, to musí držet i za cenu omezení svobod a musí mu v tom stůj co stůj zabránit. A postupně tak se souhlasem části společnosti ořezává zásadní demokratické pojistky,“ dodala. Podle jejích slov to vidíme i u Andreje Babiše, kdy on chce stát řídit jako firmu, ale všechny tyto pojistky mu to znesnadňují.

Fotogalerie: - ČT fašistům nedáme

Závěrem se vyjádřila k uctívání premiéra Andreje Babiše (ANO), které je dle jejích slov určitým druhem fanouškovství. „Ti lidé nemají vůbec snahu a ochotu naslouchat argumentům, které jsou jasné a které se nedají popřít. Třeba, že Babiš lže. Nebo že se tu vytvořil systém, kdy on fakticky převzal stát, což se ukázalo na těch dotacích. Když mu je EU pozdrží, tady jsou mu vypláceny dál. Půjde to z našich daní, ale lidi, co ho volí, ho budou volit dál, protože nechtějí slyšet argumenty. Oni se rozhodli, že budou věřit tomu, co reprezentuje jejich vůdce, který je pro ně majákem v tom chaosu,“ uzavřela.

Psali jsme: Hejtman Vondrák: Množství kyberútoků a jejich promyšlenost roste, zhoršují se i důsledky Smrt Karla Gotta: Lůza vřeští na Halíka. Děti povinně držely minutu ticha. Šílený obřad, normalizace, píší autoři 41. TÝDEN NA ČMKB: Cena dvouletých kontraktů elektřiny i plynu klesla Global Games v Brisbane zahájeny!

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef