Zeman? Ten nikdy nebyl sociální demokrat. Promlouvá „inventář Lidového domu“ Oto Novotný

Zemanovi nezáleží na stavu společnosti a tím méně na sociální demokracii, které od svého odchodu z ní už jen systematicky škodil – tak to vidí Oto Novotný, jenž byl poradcem téměř všech porevolučních předsedů ČSSD, a jehož jméno figurovalo i v kauze uniklých e-mailů premiéra Sobotky. „Ve skutečnosti nikdy nechtěl být pouhým moderátorem politiky. Naopak, vždy chtěl být jejím soudcem, rozdělujícím politiku na tu správnou a na tu nesprávnou podle toho, jak to vyhovovalo jeho osobním politickým zájmům,“ rozepsal se na serveru Deník Referendum.

Asi málokdo zná situaci uvnitř ČSSD tak dobře, jako dlouholetý poradce několika jejích předsedů a premiérů Oto Novotný, který se s Milošem Zemanem rozešel v době jeho předsednictví ve zlém, pak se ale ještě několikrát do Lidového domu vrátil. „Patřím v letošní prezidentské volbě k voličům Jiřího Drahoše. Nikoli proto, že by splňoval moji představu o ideálním kandidátovi na prezidenta, ale proto, že jeho protikandidát Miloš Zeman je s touto představou v úplném rozporu,“ vyjádřil se ke své volbě tak, jako většina voličů Jiřího Drahoše.

Zemanovi hlavně vyčítá to, že nesplnil nic ze slibů, ke kterým se zavázal. Nedodržel prý slib, že uklidní a stabilizuje politickou scénu a svůj prezidentský úřad nabídne jako „neutrální pole“ pro dialog všech parlamentních stran a bude hrát roli politického moderátora. „Po pěti letech jeho úřadování je naše společnost hluboce politicky rozdělena na dva ostře oddělené tábory,“ řekl a dodal, že žijeme v nejméně politicky stabilním období naší polistopadové historie.

Prezidentský úřad se podle Novotného nestal neutrální platformou pro dialog stran, ale Zeman ho brzy po nástupu do funkce začal využívat na podporu hnutí ANO a na oslabování Sobotkovy ČSSD. „Rozděluje politiku na tu správnou a na tu nesprávnou podle toho, jak to vyhovovalo jeho osobním politickým zájmům a zájmům jeho spřízněného podnikatelského okolí,“ uvedl v komentáři na serveru Deníkreferendum.cz.

Jako další zmínil i to, že prezident se rád ukazoval v prostředí velkého byznysu, zato málokdy otevřeně podpořil malé a střední podnikatele. „Pokud jde o jeho kontakty s velkými byznysmeny, je pravda, že s nimi absolvoval několik cest do Číny a do Ruska za účelem podpory vzájemných investic,“ řekl a dodal, že výsledky těchto misí jsou dost skromné.

„Po pěti letech vznikl v Česku mediální prostor zahnojený dezinformačními domácími a „proruskými“ weby, které jen tak „náhodou“ všechny otevřeně podporují Zemana,“ míní. Dále také dodal, že se stále obtížněji prosazují objektivní nezkreslené informace. Komerční média, zdá se, definitivně propadla představě „postfaktického světa“. A redaktoři veřejnoprávních médií se stále více strachují o svoji nezávislost.

Dnešní společenská atmosféra podle názoru Novotného spíše připomíná „druhou republiku“, ve které se dostávaly ke slovu síly, které Masaryk a Čapek nazývali „patologickou sedlinou“. „Plíživá fašizace společnosti je trendem posledních pěti let Zemanova hradního účinkování a Zemanovo spoléhání na fašizaci společnosti je zjevně integrální součástí jeho strategie za znovuzvolení prezidentem,“ řekl Novotný.

Volit Miloše Zemana jako sociální demokrat prý nemůže proto, že je potřeba skoncovat s mýtem, že i když Zeman vystoupil z ČSSD, zůstal v podstatě sociálním demokratem. „Tvrdím, že je to jinak. I když byl Zeman v letech 1992-2007 nominálním sociálním demokratem, ‚v podstatě‘ jím nikdy nebyl,“ míní. Zemanovou hlavní motivací dělat politiku prý bylo hřát se na výsluní politické moci.

„Požadavek v platformě Zachraňte ČSSD, aby se strana vrátila k Zemanovi, a aby se mu dokonce omluvila za ‚zradu‘ jeho dědictví, je buď špatný vtip, nebo nehorázná drzost,“ uzavřel rozhořčeně Novotný.

A co na to někdejší premiér a předseda ČSSD Jiří Paroubek, kterému dělal Novotný také poradce? Ten nedávno Otu Novotného v narážce na jeho angažmá u téměř všech polistopadových předsedů ČSSD nazval „inventářem Lidového domu“. Moc vážně prý ale poradce, kterého zdědil po svých předchůdcích, nebral. Jedním uchem dovnitř a druhým ven, asi tak prý přistupoval k jeho radám.

Paroubek mu totiž podle svých slov na chuť nikdy nepřišel. „Vždycky jsem si poslechl rady Oty Novotného a pak udělal přesný opak. ČSSD ho zaměstnávala jako charitu, nikde jinde by ho nechtěli. Jeho analytické schopnosti jsou velmi omezené. Pokud mi měl radit v otázkách praktické politiky, tak to byla hrůza. Je jedním z ideových hrobařů sociální demokracie,“ vzpomínal Paroubek v minulém roce v internetové televizi XTV.

