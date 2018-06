Zeman a Babiš si vzali celou zemi jako rukojmí. Jinak už tu dávno mohla být normální vláda, vzkazuje Bělobrádek

Pavlu Bělobrákovi přijde zvláštní, že trestně stíhaný premiér Andrej Babiš (ANO) vyzýval europoslance Miroslava Pocheho (ČSSD) ke státotvornosti a nabádal ho, aby netrval na tom, že bude ministrem zahraničí. Pokud se měl někdo krátce po volbách zachovat státotvorně, tak to byl trestně stíhaný vítěz voleb Andrej Babiš, který měl přijít a říct, že v zájmu co nejrychlejšího sestavení funkční vlády s důvěrou poslanecké sněmovny nebude trvat na tom, aby byl premiérem.

Jenže Babiš to neudělal a stále trval na tom, že bude předsedou vlády, což vedlo k tomu, že nemáme vládu s důvěrou ani osm měsíců od voleb, což je smutný rekord. Svůj podíl na tomto smutném rekordu má i prezident Zeman.

„Nehýbá se to z místa, protože dva muži si vzali za rukojmí celou republiku. Situace mohla být dávno vyřešená, kdyby tu nebyly ambice jednoho člověka. Předčasné volby by byly manažerským selháním předsedy ANO a prezidenta, protože sveřepě trvají na jediné možnosti, přestože je jich řada," prohlásil Bělobrádek v rozhovoru pro deník Právo.

Jednou z možností by podle šéfa lidovců bylo, kdyby se hnutí ANO rozhodlo nebýt vládní stranou, nýbrž jen podpořit menšinovou vládu demokratických stran. Nebo by mohl prezident Zeman jmenovat úřednickou vládu, jak už to ostatně jednou udělal, když nehleděl na vůli poslanecké sněmovny.

Pár slov Bělobrádek pronesl i o své politické budoucnosti. Rád by se stal senátorem na Náchodsku a pokud se mu to podaří, zváží, zda bude ještě jednou usilovat o post předsedy KDU-ČSL. V tuto chvíli má spíše pocit, že už je trochu okoukaný a že je možná na čase „vyměnit trenéra".

Nevidí prý příliš jako smysluplné spojovat se s hnutím Starostové a nezávislí a s TOP 09. STAN a TOP 09 jsou teď podle Bělobrádka podstatně liberálnější než lidovci - zvlášť teď, když TOP 09 opouštějí někteří konzervativní politici. To podle Bělobrádka otevírá prostor k tomu, aby se STAN a TOP 09 spojily. Podle Bělobrádka k tomu dříve či později dojde.

