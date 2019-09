Zeman brutálně rozdráždil chvilkaře, 17. listopadu bude pořádně horko. K Babišovi řekl toto...

Prezident Miloš Zeman ve čtvrtek opět promluvil k českým divákům na TV Barrandov o svých názorech na aktuální dění hýbající nejen českou politickou společností. Ve zhruba hodinovém pořadu Týden s prezidentem debatoval s Jaromírem Soukupem například o tom, že pokud by bylo trestní stíhání Andreje Babiše obnoveno, on sám by využil svých pravomocí a...

Jako první přišlo na řadu ožehavé téma toho týdne týkající se Andreje Babiše a Čapího hnízda. Šéf Městského státního zastupitelství v Praze Martin Erazím rozhodl o ukončení stíhání Babiše a jeho rodiny. Podle Zemana šlo stejně jen o pokus, aby Babiš odešel z funkce. „Dokonce jsem četl, že redaktor Jiří Hynek oznámil, že Babiš rezignoval, vidíte úroveň televizních redaktorů?" zasmál se prezident, který prý plně respektuje rozhodnutí žalobce Jaroslava Šarocha a jeho nadřízeného Martina Erazíma o zastavení trestního stíhání.

Nyní prezident doufá, že už se do případu nebude vrtat a bude klid. Zastavil by prý stíhání Babiše v případě, že by bylo obnoveno. „Kdyby se do toho vrtalo, mám ústavou dané právo abolice, tedy rovněž zastavení trestního stíhání. I když bych váhal o abolici před rozhodnutím obou státních zástupců, protože bych to pokládal za poněkud svévolné, tak pokud by to bylo nutné, bych k tomuto kroku sáhl,“ pohrozila hlava státu.

Pokud by trestní stíhání pokračovalo, považoval by to prezident za politické. „Tito dva státní zástupci, zejména Šaroch, který studoval spis zhruba rok, odvedli dobrou práci a já si jejich práce vážím,“ zopakoval Zeman, podle kterého většina politických komentátorů se v této záležitosti předvedla jako sebevědomí hlupáci, kteří se tváří jako učitelé demokracie, které nikdo nikam nezvolil.

Prezident sdělil i svůj názor na záměr premiéra Babiše vybudovat vládní čtvrť v Letňanech.

Prezident sdělil i svůj názor na záměr premiéra Babiše vybudovat vládní čtvrť v Letňanech. K tomuto nápadu se zatím staví spíše neutrálně, v kontextu s tím zmínil svůj zájem snižovat počet státních úředníků. „Jestli by se tímto přestěhováním snížení počtu státních úředníků dosáhlo, tak prosím. Na druhé straně je pravda, že pokud by to vyžadovalo rozsáhlé investice, ptejme se, zda vládní čtvrť bude koncipována tak, aby žila večer i v noci a nebyla pustá, když ji úředníci opustí,“ podotkl prezident.

