Zeman byl v nemocnici, ale nesmí se o tom mluvit, udeřil biskup Václav Malý

Biskup Malý uvedl, že se snaží špatné lidi hned neodepisovat a že i Miloš Zeman určitě má nějaké lidi rád, nebo si jich váží. „Ale rozděluje společnost a dělá mu to zlomyslnou radost,“ kritizuje někdejší mluvčí Charty 77. „Asi mu dělá dobře, že se to některým lidem líbí. A pořád mu dělá dobře, že se mluví o pražské kavárně. Já nevím, co je to pražská kavárna, to jsou takové fráze, a vyvolává nelibost mezi lidmi.“

Prezident by podle něj měl říci: „Patříme na Západ, patříme do svobodného světa. Prosazujme lidská práva,“ představil svou vizi. Rozhodně by prý neměl vytvářet nelibost jen proto, že jej někdo kritizuje. „Buďme rádi, že někdo solidní chce kritizovat,“ říká biskup Malý.

Prezident podle něj získává hlasy populisticky, třeba lehkovážnými soudy, nebo furiantstvím. Podle Malého je to důsledek toho, že prezident Zeman „ztrácí inteligenci“. Proto podle něj není dobrý prezident.

Pak však Malý ohromil závažnou informací. Prezident je prý nemocný a tají se to. Biskup prý získal informaci, že prezident Zeman byl v nemocnici, ale lékaři mají přikázáno o tom mlčet. „Tuhle jsem byl v jedné nemocnici a doktoři mi říkali: Byl tady Zeman, ale máme nařízeno o tom mlčet,“ prozrazoval šeptem.

CELÝ ROZHOVOR ZDE

Pak Malý přešel k politice. Je prý pravda, že po roce 1989 se staly chyby. „Důležité ale je, aby měl člověk demokracii v sobě,“ vysvětluje. Část Čechů ale vkládá naděje do někoho, kdo to vyřeší za ně. A důsledkem může být, že se z Česka stane firma. Takže Malý vyzýval k tomu, abychom „choutkám premiéra Babiše“ zabránili, dokud je čas. Litoval ale, že opozici chybí silné osobnosti, které by to dělaly.

Malý litoval, že po roce 1989 nebyli potrestáni zločinci komunistického režimu. „Nemyslím členy KSČ, to bylo morálně špatné. Ale myslím prokazatelné trestněprávní viny.“

Nyní už je na to ale pozdě. Zanedbalo se podle něj právní vědomí společnosti. Naprosto frustrující podle něj v tomto směru je, když lidé vidí, kolik let už jsou protahovány kauzy Davida Ratha.

Zmínil také propojení politiky s policií, hovoří se o ovlivňování kauz, které se týkají lidí financujících politické strany.

Co prý také neprospívá právnímu vědomí, jsou spory o zdanění církevních restitucí. „Je to čistý populismus, který hraje na to, že část Čechů stále vidí v církvi bohaté břichaté faráře,“ varoval biskup. Podle něj když se něco dohodne, tak to má platit.

autor: jav