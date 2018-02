Zeman dokope ČSSD do Babišovy vlády a bude protektorem. O dalším vývoji v Lidovém domě hovoří Jiří Paroubek

Někdejší premiér v barvách sociální demokracie Jiří Paroubek se domnívá, že úkolem staronového českého prezidenta Miloše Zemana je teď stabilizovat českou politickou scénu.A nebude to mít jednoduché. Nakonec to zřejmě skončí tak, že ČSSD bude ve vládě a Miloš Zeman nad ní bude držet ochrannou ruku. Variantu, že by ČSSD stála mimo vládu a jen ji podporovala, považuje Paroubek za ztrátu času. I pro Zemana, který údajně ve vládě potřebuje i jiného partnera než jen Andreje Babiše (ANO).

„Protože on jí potřebuje na blízkou komunikaci. Tak jako dneska komunikuje s Andrejem Babišem, tak přece potřebuje ještě někoho jiného, aby to vyvažoval. On nemůže být v politickém zajetí Andreje Babiše a hnutí ANO. Ale nemůže se také spojit s komunisty a s SPD pana Okamury,“ vyjádřil svůj názor Paroubek pro EchoTV.

Na oplátku za to, že bude ČSSD prezidentskou silou ve vládě, by se mohl Miloš Zeman zasazovat o to, aby strana, kterou kdysi postavil na nohy, obsadila silové resorty, jako vnitro a finance.

Psali jsme:

autor: mp