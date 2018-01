Zeman je ožrala a sprosťák. Je mi jedno, jestli je Drahoš vítač. Volím jeho, napsal Jiří X. Doležal

Před pár dny publicista Jiří X. Doležal v textu pro Reflex.cz napsal, že by se všichni slušní lidé měli spojit a zvolit profesora Jiřího Drahoše českým prezidentem. On sám prý v prvním kole volil Mirka Topolánka, ale v kole je připraven volit za prezidenta Jiřího Drahoše. Prozradil také, jak se poznají dobří lidé.

„Nejprve k definici slušného člověka – pro účely tohoto textu jím myslím všechny nevoliče Miloše Zemana, od pravičáků volících Topolánka jako já přes mlaďasy volící Hilšera až střední třídu, která to hodila Drahošovi, a samozřejmě i voliče, kteří to hodili jiným kandidátům. První kolo voleb ukázalo, že země není úplně v řiti, ale že se slušní lidé budou muset ještě za týden opravdu snažit, aby v Praze nevyrostl nový moskevský lihovar a z České republiky se nestala svazová republika Ruské federace,“ napsal publicista.

Pokud by druhé kolo vyhrál Miloš Zeman, dál by fungoval tandem premiéra Andreje Babiše a Miloše Zemana. Doležal má za to, že pro Česko bude jen dobře, když se tenhle tandem rozpadne. K tomu je však třeba zvolit prezidentem Jiřího Drahoše. Aby se to podařilo, musí spojit síly voliči Jiřího Drahoše, Michala Horáčka, Pavla Fischera, Marka Hilšera a Mirka Topolánka.

Jiří X. Doležal ani na chvíli nepochybuje o tom, že Jiří Drahoš má své chyby a v mnohém s ním nelze souhlasit. Ale tak či tak bude lepším prezidentem, než je Miloš Zeman.

„Ano, je pravda, že v mnohém s Drahošem nesouhlasím, ale každopádně je to člověk Západu. Člověk noblesní, vzdělaný, kultivovaný, člověk, kterého můžu za jeho předchozí kariéru jen hluboce obdivovat, člověk, který reprezentuje to nejlepší, co tahle země má – totiž české mozky. A v tomto kontextu je mi úplně jedno, jestli je to vítač, nebo ne. Protože kultivovaný člověk se zralým názorem, který si decentně obhajuje a který já nesdílím, je pro mne vždy bližší než ožralý sprosťák, ze kterého stříkají nadávky, vodka a proudy nenávisti. Ano, Zemanův pohled na imigranty je mi bližší než Drahošův,“ napsal Jiří X. Doležal.

„Ovšem volba mezi slušným člověkem odlišného názoru a ožralým Kundotamem, který občas říká podobné myšlenky jako já, je pro mne jednoznačná. Já nechci na Hradě reprezentaci vesnického lihovaru. Nechci tam zášť, zlobu, nenávist, zlomyslnost, jízlivost, nepotismus, lži a urážky – to jest všechno, co reprezentuje Miloš Zeman. Člověk, který jestli v něčem opravdu vyniká, tak ve sprostotě,“ doplnil.

Drahoše bude volit prostě a krátce proto, že chce, aby český stát v zahraničí reprezentoval slušný člověk a ne, jak publicista Jiří X. Doležal říká, „ožrala ze čtvrté cenové“.

autor: mp