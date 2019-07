Zeman je šašek, řekl Polčák ze STANu. A viděl to Ovčáček...

Předseda Pirátů Ivan Bartoš požádal prezidenta Miloše Zemana o schůzku. Rád by s ním probral dnešní politickou situaci, její další možný vývoj. Rád by od Zemana slyšel třeba to, zda by prezident respektoval vůli Sněmovny, kdyby mu většina poslanců navrhla na premiéra někoho jiného než Andreje Babiše (ANO). O Bartošově žádosti informovala ČTK.

Dalo by se říci, že jde o standardní politický krok, jakých se v dnes a denně v různých zemích světa odehrává celá řada.

Jenže zrovna teď nabrala žádost Ivana Bartoše na Hradě pořádné obrátky. Ukázalo se, že prezident je ochoten přijmout šéfa Pirátů až v půli srpna, což rozčílilo staronového europoslance za hnutí Starostové a nezávislí Stanislava Polčáka. Namíchlo ho to tolik, že označil prezidenta za „šaška“. „Pro Babiše termín už zítra a pro šéfa nyní nejsilnější opoziční strany až někdy v půli srpna?! Je to fakt šašek,“ napsal Polčák v narážce na skutečnost, že premiérovi Andreji Babišovi (ANO) se přijetí u prezidenta dostane podstatně rychleji. Nejvyšší představitel státu přijme předsedu vlády už ve čtvrtek a budou spolu řešit stávající politickou krizi kolem ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD).

ČSSD hrozí, že pokud Staněk ani po více než měsíci nezmizí z postu ministra kultury, jak si to žádá většina ČSSD, menšinová koaliční vláda Babiše a sociálních demokratů se může rozpadnout. Odvolání ministra Staňka už několik týdnů zdržuje právě prezident Miloš Zeman, kterému někteří ústavní právníci, např. Jan Kysela, vyčítají, že napíná Ústavu přes únosnou mez.

Hradní mluvčí Jiří Ovčáček neváhal a na Polčákovo vyjádření ostře zareagovat. Politikovo vyjádření spojil s názorem jednoho z voličů, který si položil otázku, zda se Zeman půli srpna vůbec dožije.

„Jeden označí prezidenta republiky za šaška, druhý mu rovnou přeje smrt. A tahle nenávistná sebranka má tu drzost poučovat druhé o demokracii, morálce a hodnotách!“ rozčílil se mluvčí.

autor: mp