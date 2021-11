Zeman jedno jméno nechce. Nemohu říct víc. Fiala šel před kamery. A zazněly věci o Válkovi

reklama

„Sešel jsem se s panem prezidentem Milošem Zemanem. Představil jsem mu kandidáty na budoucí členy vlády a bavili jsme se o harmonogramu,“ řekl Fiala a následně sdělil jména kandidátů. Anketa Slavíte výročí 17. listopadu 1989? Ano 22% Ne 78% hlasovalo: 20003 lidí

Ministr vnitra: Vít Rakušan (STAN)

Ministr práce a sociálních věcí: Marian Jurečka (KDU-ČSL)

Ministr pro digitalizaci: Ivan Bartoš (Piráti)

Ministr zdravotnictví: Vlastimil Válek (TOP 09)

Ministr financí: Zbyněk Stanjura (ODS)

Ministr zahraničních věcí: Jan Lipavský (Piráti)

Ministr školství: Petr Gazdík (STAN)

Ministr kultury: Martin Baxa (STAN)

Ministr spravedlnosti: Pavel Blažek (ODS)

Ministr průmyslu a obchodu: Věslav Michalik (STAN)

Ministr zemědělství: Zdeněk Nekula (KDU-ČSL)

Ministryně obrany: Jana Černochová (ODS)

Ministr dopravy: Martin Kupka (ODS)

Ministryně životního prostředí: Anna Hubáčková (KDU-ČSL)

Ministr pro evropské záležitosti: Mikuláš Bek (STAN)

Ministryně pro vědu a výzkum: Helena Langšádlová (TOP 09)

Ministr pro legislativu: Michal Šalomoun (Piráti)

„Pan prezident mě informoval, že jmenování mě do funkce předsedy vlády by mělo proběhnout 26. listopadu na zámku v Lánech. Poté by se pan prezident chtěl setkat se všemi kandidáty na členy vlády,“ sdělil Fiala, že by to Zeman chtěl učinit během deseti dnů. „Pak by byla vláda jmenována jako celek,“ sdělil Fiala.

„Pan prezident mi sdělil výhrady k jednomu jménu. „Domluvili jsme se, že to jméno nesdělím, neboť bude probíhat diskuse se všemi,“ zmínil Fiala, více konkrétní být nechtěl. „Jsem ale přesvědčen, že tak, jak jsem mu předložil jména, že to bude dobrá vláda,“ dodal Fiala, že všichni kandidáti jsou kvalitní. O žádném náhradníkovi uvažovat nechce.

Fiala hlavě státu zároveň sdělil, že nový kabinet je připraven okamžitě převzít moc. Předání vlády podle něj nesmí trvat příliš dlouho vzhledem k aktuální nejen koronavirové krizi.

Současnou vládu Fiala zkritizoval za to, jak postupuje v době covidu-19. „Odmítám přistupovat na překřikování se v médiích. Dnes jsem slyšel, že bude spuštěn jakýsi bavorský model, je to bez konzultace s odborníky, je to bez toho, aniž jsou respektovány dohody, které jsme měli. Jestli vláda chtěla zavést bavorský model, nevím, na co čekali,“ uvedl Fiala, že rozhodnutí vlády v demisi Andreje Babiše (ANO) bude respektovat. Věří, že Vlastimil Válek se sejde s Ministerstvem zdravotnictví a expertním týmem a následně jeho tým předloží řešení. „Celý měsíc se snažím, abychom postupovali společně, ale to se neděje,“ podotkl Fiala.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Vykonáváním funkce prezident v souladu s ústavou minulý čtvrtek prozatímně pověřil vládu Andreje Babiše (ANO), která předtím schválila svou demisi. Zeman se v ÚVN léčí od 10. října, v pondělí byl převezen na oddělení dlouhodobé péče. Důvodem je především to, aby mohl přijímat návštěvy. V pondělí přijal Babiše, v úterý se setkal se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Dnes prezident také natáčel rozhovor s Novou, který televize odvysílá od 20.00.

Psali jsme: Mám toho plné zuby. Vojtěch sestřelil Válka a spol. Co jste to říkali? Očkovaní, vás to čeká za týden. „Těm sv*ním jde o váš majetek.“ Zavřený národ: Zaznělo vážné varování Babiš prohrál, hurá! Teď to jen začíná, burácel Milion chvilek. Pithart připomněl krev a varoval: Nic není hotovo Pardubice: Během adventu bude ve městě opět vonět perník

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.