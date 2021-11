Zeman ještě ani nemá návrhy ministrů a už řvou. Ivan Vyskočil od plic: Hašteřivá domovnice Pekarová, traktorista Jurečka...

reklama

„Pan prezident se v pátek na vlastní žádost přemístil do domácího léčení a všechny senátní hyeny s Tchaiwancem v čele zachvátil smutek. Už z rezidence v Lánech jmenuje prezident nového ministerského předsedu...

Než jsem tyto řádky dopsal, tak pana prezidenta, bohužel, odvezli zase zpět do nemocnice s pozitivním testem na covid. Zatím nemá žádné příznaky a tak doufejme, že to bude dobré. Jen jmenování nového premiéra se asi o něco opozdí. Nejspíše budeme vědět víc, až v neděli tento článek vyjde,“ zamýšlí se na úvod Nedělního rána Ivan Vyskočil a pokračuje.

Změna? Bývá k horšímu. Stanjura, Blažek, Kupka, Bendl, Benda…

„Nový premiér pak navrhne vládu a snad se dočkáme nějaké té, před volbami tak avizované, ZMĚNY. Staré úsloví říká, že každá změna je jen k horšímu. Já nechci, opravdu nechci být věštcem špatných zpráv a už kvůli mému vlastenectví bych si přál, aby to k lepšímu bylo. Ale jestli tu změnu reprezentují ty staré tváře, Stanjura, Blažek, Kupka, Bendl, nebo Marek Benda?“ zamýšlí se a dodává.

Koryta a korýtka… Na všechny se dostane

„Ambiciózní plán nové vlády je šetření a dávání do pořádku státních financí,“ pokyvuje Ivan Vyskočil a vypočítává. „V rámci šetření si hned poslanci odhlasovali zvýšení platů. Také přidali tři ministerstva a samozřejmě i ministry. A ti budou mít své poradce a náměstky a podržtašky. Jen si přečtěte, kolik jich má třeba pirátský primátor pan Hřib! A ty jejich platy… I v parlamentu zvýšili počet místopředsedů. Zkrátka je potřeba navýšit počet koryt a pro některé alespoň korýtek. Nebojte! Na všechny se dostane! (..tedy na vás né, moji milí čtenáři!) Po tom lítém volebním boji? To by bylo, aby teď někteří ostrouhali,“ nešetří sarkasmem herec.

„Čím dál víc se ukazuje, že to byl „lítý boj“ - hlavně o koryta. Dočetl jsem se, že ta nová vláda myslí úspory vážně. Chystá „alespoň“ zmrazit platy učitelů a zrušit slevy na jízdném. Přitom já už navrhoval v rámci šetření zrušit zbytečný Senát. Zrušit ty nehorázné peníze, které stát vyplácí různým neziskovkám. Nechat příspěvek jen těm, které pečují o staré, děti, postižené a zvířata. Ale všechny ty politické neziskovky, co kecají do všeho, ty jiné, co se starají o integraci uprchlíků a přitom jedněmi ústy tvrdí, že ale tady žádní uprchlíci nejsou. Všechny ty Evropské hodnoty ´porno Jakuba´ Jandy i tu neziskovku pana Fialy, co tak pečuje o práva žen v Barmě? Sakra, myslím, že to by byl ušetřený pěkný balík peněz! Co vy na to, nová vládo změny??“ ptá se Ivan Vyskočil.

Strhl se řev! Traktorista Jurečka, Pekari-Adamová…

„Ještě se vrátím k panu prezidentovi a jeho nemoci. Výsledky šetření lékařského konzilia přednášel Tomáš Zima,“ podivuje se herec a vysvětluje, co ho na této věci zaráží. „Nevím, jestli je tak nenahraditelný odborník, ale vím, jak se v rozhlasové relaci s názvem „Jak to vidí“, kde často mluví a ventiluje své názory, pokaždé se proti panu prezidentovi dosti ostře vymezuje. Mimochodem, minulost pana Zimy, než se stal horlivým bojovníkem proti komunismu, je hodně problematická. Rozhodně byl jedním z podporovatelů tehdejšího režimu. Jsem asi snílek a naiva, co by chtěl nemožné? Ale bral bych s větší vážností zprávu o zdraví pana prezidenta, kdyby v konziliu nebyli ani jeho fandové, ani jeho odpůrci,“ říká a v souvislosti s prezidentem ještě pokračuje.

„Pan prezident už předeslal, že asi nebude nadšený ze všech návrhů jmen vlády, které přinese pan Fiala. Ještě se to nestalo a už se strhl řev. Traktorista Jurečka se nechal slyšet, že pan prezident musí, musí všechna jména bez výjimky akceptovat! Pekari -Adamová, ve své nyní vysoké funkci, se také vyznamenala. Přesně ve svém stylu zloby a nenávisti si nevzala k srdci, že politika je umění možného. Okamžitě začala panu prezidentovi vyhrožovat. Jako obvykle ústavní žalobou a dokonce zkrácením prostředků na chod kanceláře prezidenta republiky,“ žasne herec a zvedá prst. „Chrudoš a Šťáhlav ve Starých pověstech říkají ve zlosti: „Běda mužům, kterým žena vládne“! Páni poslanci, jsme ve století 21., takže žena by snad nevadila, ale nenechal bych, na vašem místě, usednout na knížecí stolec hašteřivou domovnici!“ varuje Vyskočil a podotýká.

„Když vidím zatím takové různé náznaky nového vládnutí, jsem upřímně zvědavý, jak to budou dělat líp. Andreji Babišovi nasazovali psí hlavu už za jeho vlády a ještě nějaký čas budou všechno, co se nevydaří, svádět na něho, což vehementně předvádějí už teď. Ale to nepůjde do nekonečna!

Na závěr Nedělního rána pak samozřejmě nechybí ani obvyklé PS.

„Nešťourejme do drahé elektřiny, kterou vyrábíme, levně prodáváme a draho z Německa kupujeme. Nestarejme se, zda budeme mít plyn na topení, nebo raději ideově politické kecy. Netrapme se zdražováním! Ale mě to trápí. Jenže media mi nutí, že nejdůležitější v mém životě a čím bych se měl zaobírat, je humbuk kolem Zlatého slavíka. Co řekl Karel Janeček a co mu na to odpověděl nějaký řezník. Promiňte mi, ve svém věku jsem nevěděl, že je to umělec a píše se s velkým Ř. Ne, prosím, nijak toho umělce nesnižuju, jen to jde jaksi mimo mne. Moje škoda. Ale na tomto příkladu odvádění pozornosti od věcí podstatných vidíme, že se nic nezměnilo od dob starého Říma. „Chléb a hry“. Neskákejme, prosím, na tyhle mediální špeky a všímejme si věcí pro život podstatných!“ vzkazuje čtenářům ParlamentníchListů.cz Ivan Vyskočil.

