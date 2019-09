Zeman na něj se*e! Schwarzenberg se pořádně rozjel, fanoušek si přál Zemanovu smrt

Čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg na svém facebooku uhodil na prezidenta Miloše Zemana. „Zeman sere na Zemana,“ nešetřil Schwarzenberg vulgarismy, když popisoval počínání prezidenta vůči nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi. „Prezident vzkázal, že ho vůbec nezajímá, jaké argumenty nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman ve svém konečném rozhodnutí, na které má tři měsíce čas, přinese a jaké důkazy zohlední. Tímto mu vzkázal, že tak či onak svého poddaného premiéra vytáhne z bryndy a že to všechno může zahodit do koše, protože tady vládne on, prezident,“ píše Schwarzenberg. Že by však slova prezidenta Miloše Zemana o případné abolici měla na posuzování rozhodnutí o zastavení stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO) vliv, mezitím Nejvyšší státní zastupitelství vyloučilo.

„Prezident Zeman prohlásil, že by zastavil případné obnovené stíhání premiéra Babiše. Prezident vzkázal, že ho vůbec nezajímá, jaké argumenty nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman ve svém konečném rozhodnutí, na které má tři měsíce čas, přinese a jaké důkazy zohlední. Tímto mu vzkázal, že tak či onak svého poddaného premiéra vytáhne z bryndy a že to všechno může zahodit do koše, protože tady vládne on, prezident,“ pokračuje Schwarzenberg.

A zakončuje zklamáním, že si „před koncem roku 89 myslel, že za třicet let budeme svobodní a bude u nás vládnout demokracie a právní stát“. „Šeredně jsem se zmýlil,“ píše.

A ostrá byla i samotná diskuse pod Schwarzenbergovým příspěvkem. Uživatel Jarda Hrbek ve svém komentáři navázal na příspěvek europoslance Stanislava Polčáka (STAN), jenž na twitteru konstatoval, že „souboj Zeman vs. Zeman“ do doby rozhodnutí nejvyššího státního zastupitelství „rozhodne příroda.“ „Kdyby se o Zemana postarala příroda tak je republika měsíc v lihu… Druhý Vánoce,“ vyostřil diskusi Jarda Hrbek.

„Doufám, že nejvyšší státní zástupce rozhodne o zrušení usnesení městského státního zastupitelství až v samém závěru lhůty. Můžeme si jen přát, že souboj Zeman vs. Zeman do té doby rozhodne příroda,“ zní pak původní tweet europoslance Stanislava Polčáka.

Doufam, ze nejvyssi statni zastupce rozhodne o zruseni usneseni mestskeho statniho zastupitelstvi az v samem zaveru lhuty. Muzeme si jen prat, ze souboj Zeman vs. Zeman do te doby rozhodne priroda... — Stanislav Polčák (@stanislavpolcak) September 19, 2019

Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ) dnes vyloučilo, že by na posuzování rozhodnutí o zastavení stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO) mohla mít vliv slova prezidenta Miloše Zemana o případné abolici. Zeman ve čtvrtek prohlásil, že by zastavil Babišovo trestní stíhání, kdyby ho nejvyšší žalobce obnovil. Předseda koaliční ČSSD Jan Hamáček uvedl, že prezidentův výrok považuje za nepřiměřený zásah do fungování justice. ODS chce s ohledem na prezidentovy výroky jednat s ostatními opozičními stranami o společném postupu.

„Prohlášení pana prezidenta o možnosti udělení milosti panu premiérovi nebude mít žádný vliv na postup nejvyššího státního zástupce při přezkoumávání zákonnosti usnesení o zastavení trestního stíhání. Nejvyšší státní zástupce je v této věci vázán zákonem a také přesně podle zákona bude postupovat,“ uvedl mluvčí NSZ Petr Malý.

Případnou abolici by podle Ústavy musel podepsat i premiér nebo jím pověřený člen vlády. Babiš dnes řekl, že diskusi o svém případném podpisu pod abolicí považuje za zbytečnou, protože trestní stíhání bylo zastaveno. Hamáček uvedl, že nepředpokládá, že by Babiš případný podpis pod abolicí nechával na některém členovi kabinetu za ČSSD.

Naopak velký tlak Zemanova slova vzedmula v opozici. Předseda ODS Petr Fiala označil prezidentova slova za nepřijatelný tlak na rozhodnutí nejvyššího státního zástupce. Chce jednat s šéfy Pirátů, lidovců, TOP 09 a STAN o možném společném postoji k záležitosti.

