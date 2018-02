Zeman, toho si pamatujeme. Ten mával Krtkem! Mluvili jsme s mladými Číňankami, které přijely do Prahy. A koukali jsme

Mezi nejvíce diskutované kroky prezidenta Miloše Zemana patří bezesporu jeho diplomatické návštěvy v Rusku a v Číně. Zatímco mnozí příznivci prezidenta v nich spatřují ekonomický potenciál pro budoucnost, jeho odpůrci varují před odklonem od dvacet let budovaného prozápadního kurzu. Která strana má pravdu? Je pro nás výhodné utužovat styky s rostoucí čínskou ekonomikou?

Jaké jsou skutečné dopady posílených kontaktů s Čínou, kterou prezident Zeman ve svém prvním volebním období navštívil hned třikrát? Zajímavou perspektivu nabízí názory pětice mladých čínských studentek ekonomie, které jsou momentálně na výměnném pobytu na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.

Pro všech pět mladých dívek představuje výlet do České republiky jejich vůbec první zkušenost s Evropou. Aby se na škole lépe domluvily s českými školiteli, volí si každá z nich poevropštěnou přezdívku. Podle papírových cedulek s jejich novými „jmény“ by si člověk pomyslel, že před ním sedí spíše mladé angličanky. Molly, Alex, Ivy, Sunny a Alexandra jsou přitom na první pohled skromné, až zakřiknuté dívky. Odlišnosti života v Číně prozradila hned reakce slečen na dotaz, odkud k nám přijíždějí na návštěvu. „Jsme z města Čching-tao na východním pobřeží Číny. Naše město leží napůl cesty mezi Pekingem a Šanghají. Čching-tao má i s aglomerací kolem 9 milionů obyvatel, tedy skoro stejně, jako celá Česká republika. Je to velké a moderní město, úplně jiné, než Praha,“ konstatovaly dívky.

Další dotaz směřoval na osobu českého prezidenta. Co o něm studentky vědí? Dokázal Miloš Zeman svými cestami po Číně vstoupit do povědomí mladé nastupující generace? „Po příjezdu do Česka jsme si uvědomily, že jsme jeho tvář již někde viděly,“ shodují se slečny.

Pro potvrzení vytahuji mobilní telefon a pouštím krátkou ukázku. Během přehrávání záznamu reportáže čínské státní televize z rozhovoru s Milošem Zemanem z roku 2016 se všechny dívky usmívají, potvrzují, že reportáž doma viděly, vybavují si i figurku krtečka, kterou prezident drží v ruce.

„Není to tak, že bychom samy od sebe vašeho prezidenta znaly jménem, ale poznáme ho a víme, že je z Česka. A pohádky o krtečkovi se u nás vysílají v televizi,“ dodávají. Dvě dívky poté samy připomínají návštěvu Si Ťin-pchinga v Praze z roku 2016. U fotek z terasy Strahovského kláštera, kde si oba státníci připíjejí českým pivem, se opět všechny dívky shodují, že tento moment doma zaznamenaly.

Právě dospívající generace, do které tyto mladé dámy patří, bude díky kvalitnímu vzdělání a dobré jazykové výbavě tlačit Čínu na post světové velmoci. Již dnes v mnohých parametrech Čína soupeří o absolutní vrchol se Spojenými státy. A jak zástupkyně budoucí elity nejlidnatější země světa vnímaly Českou republiku ještě před svým příletem do Evropy? Na to směřovala další otázka.

„Opravdu mnoho lidí v Číně zná Prahu, hlavně mladší generace a novomanželé. Před několika lety nazpívala popová hvězda Jolin Tsai písničku „Prague square“ (V překladu „Pražské náměstí“). Je o lásce, kterou zpěvačka hledá v Praze. Aby se jí přání splnilo, vhodí minci pro stěstí do kašny. Od té doby chce každá dívka vidět Prahu,“ říká jedna z dívek s přezdívkou Alexandra.

Následuje živá diskuze mezi slečnami, které jsou při debatě o kultuře ve svém živlu. Chvílemi přechází z angličtiny do čínštiny a zpět. Vzápětí dávají k dobru další kulturní zkušenost. „Před dvěma lety byl v kinech romantický film „Jen my víme kde“, ve kterém mladá dívka odcestuje do Prahy, kde najde životní lásku (Film se celý natáčel v České Republice, čínský štáb zde utratil 40 milionů korun a hudbu k filmu složil český skladatel Varhan Orchestrovič Bauer). Ten film je u nás doma opravdu známý, mnoho mladých lidí jej vidělo v kinech a poznalo, jak krásné je vaše hlavní město. Nevěsty dokonce jezdí do Prahy na Karlův most a na Pražský hrad, aby si zde udělaly svatební fotografie. Praha je pro nás pohádkové město,“ poznamenávají studentky.

Další otázka přirozeně směřovala na střet představ s realitou, tedy jak se dívkám v České republice líbí a zda splnila jejich očekávání.

„Je to poprvé, co jsme v Evropě, Česko je velice krásná země. Milujeme vaši architekturu a historii, Praha je překrásná. Vše je tak blízko a na každém kroku je památka z jiného období vašich dějin, je to úžasné. Byly jsme s našimi hostiteli také v Karlových Varech a chystáme se navštívit i Český Krumlov. Je skvělé, že můžeme vše vidět tak zblízka. Máte krásné kostely a katedrály a je skvělé, že můžeme přijít až přímo k nim a podívat se i dovnitř,“ rozplývají se dívky.

O kulturním dědictví Česka by si pětice mladých slečen mohla povídat donekonečna. Proto se další dotaz týkal českých symbolů, které znají běžní lidé v Číně. Co z České republiky tedy zná průměrný Číňan?

„Určitě Pražský hrad. Ten známe všichni. A taky českého lva. A Franze Kafku. Známe jeho povídku Proměna, četly jsme ji, líbila se nám,“ shodují se.

Přítomnost České republiky na čínských televizních obrazovkách může mít pozitivní dopad na rostoucí turistický sektor. Zvýšila se však za vlády Miloše Zemana frekvence, se kterou jsou v Číně informace o Česku vysílány?

„O Česku jsme se více dozvěděly hlavně v posledních dvou letech,“ potvrzují dívky. „Není to jen ten film, vysílaly se u nás i různé další pořady. Máme v Číně populární TV show „Running Man“ (V překladu „Běžící muž“). Jedná loňská epizoda se natáčela v Praze a byla celá jen o ní. Režisérka pořadu se po natáčení nechala slyšet, že Praha je její nejoblíbenější město na světě. Vysílala se u nás i talk show s vašimi celebritami.“ Jedna z dívek vytahuje mobilní telefon a z internetu přehrává ukázku z konkrétní epizody, v níž vystupují mj. Pavel Nedvěd, Vojtěch Bernatský, nebo Roman Vojtek. „Tento pořad je celostátní a velice známý,“ shodují se slečny.

Pavel Nedvěd navštívil Čínu v roce 2016 v rámci delegace vedené prezidentem Milošem Zemanem. Následně se stal tváří tamní fotbalové ligy, fotky Nedvěda v obležení čínských fanoušků kolovaly médii v České republice i v Číně. Vedle akvizice pražské Slavie skupinou CEFC jde o největší příspěvek k rozvíjení vzájemných vztahů na sportovním poli.

Dalším tématem rozhovoru byla ekonomická expanze Číny a s ní spojený kapitálový vstup do evropských zemí. V Česku jen v posledních letech investovaly nemalé prostředky firmy vyrábějící elektroniku jako Hisense, Huawei a Changhong, nebo třeba logistický gigant COSCO. Znají ale lidí v Číně nějaké české firmy? Co třeba naše exportní vlajková loď, Škoda Auto?

„Ano, Škoda! Česká auta jsou u nás oblíbená, jezdí všude. Mají velmi dobrou reputaci. Vyrábíte je přímo v Číně, v Šanghaji.“ Jedna z dívek vzápětí dodává, že její rodiče vlastní vůz mladoboleslavské automobilky. „Když jsme přiletěly do Prahy, všimly jsme si hned na letišti billboardu Škoda, který je v čínském jazyce. Překvapilo nás to,“ zakončují odpověď mladé studentky.

Celosvětový trend digitalizace způsobuje bleskové změny v každodenním životě. Čína je na poli vývoje a výzkumu v poslední době na špici, proto další otázka mířila právě sem. Všímají si dívky něčeho, v čem je Čína napřed oproti České republice?

„Jedné věci jsme si všimly. U Vás v obchodech platíte papírovými penězi, nebo kreditní kartou. U nás už papírové peníze příliš nepoužíváme a karty jen občas. Všichni máme v mobilních telefonech aplikace, přes které můžete zaplatit v každém obchodě. Je to pohodlnější,“ říkají dívky a ukazují na svých telefonech, jak aplikace funguje. Shodou okolností se jedná o velice dobrý příklad toho, jak země nebeského draka ovlivňuje technologický pokrok. Průkopníkem tohoto systému je totiž čínský podnikatel a miliardář Jack Ma, zakladatel společností Alibaba a Aliexpress. Právě jeho aplikaci AliPay mají dívky ve svých telefonech.

Česká Republika láká turisty pomocí kombinace bohaté historie, rozmanité krajiny a osobité architektury. Na podobné bázi ale výletníky „loví“ i další evropské státy. Praha se potýká se silnou konkurencí jiných evropských měst v době, kdy se probouzí zájem čtyřmiliardové Asie o cestovní ruch. Nehraje naše země v tvrdém prostředí konkurenčního boje spíše druhé housle?

„Praha je dnes v Číně opravdu velmi známá. Nejoblíbenějšími evropskými destinacemi jsou sice pro Číňany města jako Paříž, Londýn, Florencie, nebo Amsterdam, ale Praha je hned za nimi,“ uvádí jedna ze slečen, Sunny. „A díky ní lidé znají i Českou republiku,“ doplňuje další dívka Ivy. Na přímý dotaz jsou dívky schopny vyjmenovat zhruba desítku zemí Evropské unie, z východních zemí jmenují zpravidla pouze Českou republiku a Polsko.

Rozhovor mezitím pomalu spěje k závěru. Poslední dotaz tak na chvíli debatu převrací. Co by pětice mladých studentek chtěla vzkázat čtenářům v České republice? „Česká republika je nádherná a plná milých lidí. V posledních letech k vám jezdí stále více lidí z Číny. Naše země je také krásná, chtěly bychom vás pozvat, abyste ji poznali a s ní i naši kulturu. Moc českých turistů v Číně zatím nemáme,“ neotálejí s odpovědí dívky.

