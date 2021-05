Zeman znevěrohodnil Česko, řekl Moravec. A začal kolotoč

reklama

Anketa Z jaké tajné služby máte největší respekt? BIS 1% CIA 3% KGB 18% MI6 2% MOSSAD 76% hlasovalo: 3055 lidí

„Slova prezidenta Miloše Zemana o tom, že neexistují důkazy o tom, že ruští agenti ve Vrběticích vůbec byli, se stala hitem ruských médií,“ prohlásil Moravec před kamerami ČT.

„Vyšetřovací verze je jen jedna, policie pracuje jen s tou stopou s agenty GRU, a žádná jiná vyšetřovací verze není,“ zdůraznil Hamáček. „Paní ministryně nebyla na jednání těch výborů, dostala jen obecnou informaci, ale my co o tom víme více, říkáme, že vyšetřovací verze je jen jedna. ... Já jsem z toho rozhovoru Marie Benešové nebyl úplně šťastný, protože pomohl někomu jinému než České republice. ... Byl to rozhovor, který se nepovedl,“ konstatoval Hamáček.

Mgr. Marie Benešová



ministryně spravedlnosti Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Doufá proto, že si premiér Babiš s ministryní za hnutí ANO promluví a ta se na příště bude chovat poněkud zdrženlivěji.

„Ona sehrála ruskou kartu,“ ozval se Stanjura. „Je to hra na to, vyvolat zmatek, rozmlžit to u českých občanů, jestli to vůbec byli ti Rusové, nebo ne,“ kroutil hlavou Stanjura. Benešová je podle něj zralá na okamžitý vyhazov z vlády, protože Stanjura věří, že vyšetřovací verze je jen jedna. „Všichni, kteří to zpochybňují, nepracují pro české občany, ale pro ruské orgány a ruského prezidenta,“ konstatoval Stanjura.

„Ale pane ministře, pan prezident znevěrohodnil Českou republiku. Vidíme tu mapu Evropy, kde se jen málo zemí postavilo. Nenese na tom spoluvinu i prezident Miloš Zeman?“ ptal se poté Moravec.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Hamáček ukázal prstem na exprezidenta Václava Klause. Není to prý tak, že by prezident Zeman nevěřil např. informacím policie.

„Já bych si spíš myslel, že za ním byl ještě někdo jiný, těsně před tím projevem tam proběhla návštěva prezidenta Klause, a všichni známe názory prezidenta Klause,“ konstatoval Hamáček.

„Já myslím, že je to širší a složitější. Já si myslím, že ta další reakce ještě přijde. Byla zahájena i spolupráce české policie s bulharskou. Když to řeknu zjednodušeně, tak teď teprve Bulharům došlo, co se jim tam vůbec stalo, a myslím si, že ta bulharská stopa může být ještě velmi zajímavá,“ pravil Hamáček.

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

V tu chvíli se ozval Stanjura.

„Já a my všichni z ODS jsme přesvědčeni, že to byl teroristický čin, který spáchali muži ve službách Ruské federace. Co jiného to bylo než státní terorismus?“rozčiloval se Stanjura s tím, že premiér Andrej Babiš v jednu chvíli nesmyslně mluvil o útoku na zboží.

Ing. Zbyněk Stanjura ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Kdyby teď hospoda poblíž načerno otevřela zahrádku, zašli byste posedět? Kdyby? Už chodím! 6% Ano 51% Ne 36% Nevím / Je mi to jedno 7% hlasovalo: 15481 lidí

Vláda by proto podle Bartoše měla jasně říct, že Rusko opravdu vyřadí z projektu na výstavbu nového jaderného bloku v Dukovanech a vyřeší srovnání počtu pracovníků na ruské a české ambasádě.

„To už se stalo,“ ujišťoval okamžitě ve věci Dukovan Hamáček. „Bezpečnostní dotazník dostanou jen USA, Francie a Jižní Korea. Jak už jsem někde říkal, že bych ani nevěděl, co do toho dotazníku pro Rosatom napsat,“ uvedl Hamáček.

Stanjura konstatoval, že Česko doplácí na svůj vlastní pokus o obrat na východ směrem k Rusku a k Číně. „Ta snaha otočit českou zahraniční politiku na východ pod záminkou politiky všech azimutů, tak jako vždy skončila špatně,“ zdůraznil Stanjura s tím, že vlády ANO a ČSSD na tomto obratu měly svůj podíl.

Volal po tom, aby Sněmovna přijala zákaz dodávek na dostavbu Dukovan od firem, které mají nějaké vazby na Rusko a Čínu. „To by těm ostatním zájemcům řeklo, že to myslíme vážně,“ zdůraznil Stanjura. Zdůraznil také, že nový reaktor v Dukovanech je třeba začít stavět rychle, aby za 15 let mohl fungovat a nemuseli jsme se potýkat s energetickou krizí.

Ivan Bartoš dal však najevo, že je třeba o tom ještě diskutovat a v tuto chvíli by nespěchal.

„Než se vůbec kopne do země, tak se bude investovat asi 20 miliard korun, tak ať je to jistý, ať ty investice nejsou zmařený,“ volal ve studiu s tím, že stávající vláda už je v podstatě v rozkladu a je sporné po ní chtít, aby vypisovala ten nejdůležitější tendr na dalších 80 let. „Ta země má teď jiný naléhavější problémy, a naskakovat teď do toho tendru není rozumné.“

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Připraven na zteč!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Mně tohle přijde jako taková rakouská klička, to znamená, že si ty Dukovany nakonec nepostavíme,“ ozval se v tu chvíli Hamáček, kterému se nelíbí, že se takhle start projektu zpozdí ještě asi o rok a půl.

Moravec poté přehodil debatní výhybku k Nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi.

Podle ministryně spravedlnosti se Pavel Zeman ke kauze Vrbětice „jen přimotal a zvyšoval svou vlastní důležitost. „Nevím, komu tam dělal garde, kdo ho pozval, já to nebyla,“ tepala Pavla Zemana Benešová před pár dny.

Hamáček pro odvolání Pavla Zemana nevidí důvod a předpokládá, že Marie Benešová návrh na odvolání Pavla Zemana vůbec nepředloží.

„Já jsem s prací nejvyššího státního zástupce spokojen, a paní ministryně ten návrh na dovolání nedá. Já k tomu nevidím důvod,“ zdůraznil Hamáček.

V tu chvíli se ozval Stanjura sa připomněl, že Benešová nejen že mlžila v kauze Vrbětice, ale ještě označila za spravedlivé, aby se Agrofertu vrátily sporné dotace. Anketa Nosíte venku roušku nebo respirátor? Vždy 16% Většinou ano 21% Většinou ne 18% Nikdy 45% hlasovalo: 15600 lidí

„Pane ministře, co ještě potřebujete k tomu, abyste panu premiérovi řekl: ‚Pane premiére, já vím, že to je váš ministr, ale tohle teda ne. Co ještě by musel takový ministr udělat?“ ptal se Stanjura.

„Já se strašně těším, až vy budete mít tu vládu a budete si tam vzájemně kádrovat ty ministry. Teď tohle nechte na nás,“ ohradil se Hamáček. Do voleb podle něj zbývá jen pár měsíců, takže nemá smysl vyhazovat Benešovou z vlády.

Když se ke slovu dostal Bartoš, konstatoval, že státní zastupitelství je třeba nechat pracovat a politici by se měli držet zpátky.

Moravec poté otevřel téma střetu zájmů Andreje Babiše. „Babiš trvá na tom, že v žádném střetu zájmu není a je jen vystaven vytrvalé kampani proti své osobě.“

Moravec proti sobě postavil střet zájmů Andreje Babiše a problém obce Železná na Berounsku, u které bylo rozhodnuto, že o dotaci žádala neoprávněně a dostala penále 18 milionů, což ji téměř dostalo do exekuce, ale v případě, že má stejný problém premiér Babiš, tak se bude čekat na rozhodnutí soudu.

„To je obec Železná na Berounsku, která bude zmíněna večer v pořadu 168 hodin. ... Já ukazuju příklad, který ukazuje na dvojí metr,“ šil do Hamáčka Moravec.

Hamáček oponoval, že případ Železné nezná, ale v obecné rovině je přesvědčen, že tyto spory zkrátka a dobře musí rozhodovat soud.

„Já bych se moc nedivil, kdyby v tom Evropském parlamentu, kde jsou spíše lidovci, tak tam řeknou, dokud si tam neudělají pořádek, tak my jim ty dotace típneme, a pak budeme ohroženi i kvůli covidu,“ připomněl Bartoš, že má Česko stovky miliard v rámci programu podpory evropské ekonomiky, který má jednotlivé členské země EU znovu postavit na nohy.

Stanjura konstatoval, že auditoři neřekli nic nového. Jen jasně řekli, že Andrej Babiš je ve střetu zájmů, „což už víme dávno“.

Bartoš upozornil, že Agrofert Andreje Babiše dostal stovky milionů korun, vyhrál také nějaké státní zakázky a tak podobně a to ukazuje na to, že došlo k „agrofertizaci České republiky“, shrnul situaci Bartoš. „Ty peníze v tom holdingu, těch 20 miliard za sedm let, ty tam prostě přistály,“ nešetřil ostrými slovy Bartoš.

Hamáček zdůrazňoval, že je třeba, aby ve věci střetu zájmů rozhodl soud. A dokud nerozhodne, tak bude podle Hamáčka velmi složité odpírat Agrofertu dotace, protože Česko musí ke všem firmám přistupovat stejně.

A v tu chvíli se Stanjura neudržel.

„My bychom měli hájit zájmy českých daňových poplatníků. A za druhé, pan premiér si vymyslel pohádku, jak jsou všichni zlí. Tak si řekněme, jak to bylo doopravdy, buď mohl Agrofert prodat, nebo si ho mohl nechat, ale nežádat o dotace a o státní zakázky. Pan Babiš si ale vymyslel třetí cestu, a ta cesta mu nevyšla,“ prohlásil s odvoláním na auditory EU předseda poslaneckého klubu ODS.

Nakonec se hosté věnovali rozvolňování koronavirových restrikcí. Hamáček znovu nabádal k opatrnosti. „Já jsem od začátku říkal, že musíme být opatrní,“ volal ve studiu. „Je to pomalé a řízené rozvolňování,“ rozváděl svou myšlenku Hamáček. Sám se ale podivoval nad tím, proč byl puštěn fotbal, a nebyly otevřeny všechny školy.

„Celou dobu jde vláda na ruku velkým, a na malé kašle,“ ozval se Stanjura. A to podle něj nebyla jediná chyba. „Celou dobu máme děti doma, je to nejdéle v celé Evropě, bude to mít dlouhodobé následky,“ varoval. „Je to prostě nechuť vlády,“ shrnul situaci Stanjura.

„Ale my děláme to, co nám doporučují odborníci,“ ohradil se Hamáček.

Bartoš tady dal jasně za pravdu Stanjurovi a konstatoval, že vláda mohla nechat otevřít i menší obchody za jasně daných podmínek. Pak znovu udeřil na Babiše. Premiér podle jeho názoru zanedbává očkovací centra v krajích, a preferuje velké očkovací centrum v Praze.

„Celý je to PR premiéra. Celý je to průšvih premiéra, ta třetí vlna je jeho vina, a on vystoupí a řekne, ‚přijeďte do největšího očkovacího centra v Praze‘. Tady lidi nesměj jet na chatu, ale pan premiér všechny láká ‚Přijeďte do toho očkovacího centra.‘ Mě tohle uráží,“ rozčílil se ve studiu ČT Bartoš.

Psali jsme: „Šel tam, aby si Zeman zvykl, že bude premiér.“ Bartošova cesta na Hrad v novém světle Bartoš obrátil Agrofert na Babiše. Zvláštní tah Bartoš po Zemanovi: Volby už v létě? Obejdu Sněmovnu To ne Babiš, ale EU! Bartoš i Fiala, oba špatně, ale jeden mnohem hůře. A to se mu snažili pomoct...





Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.