Zeman znovu nejmenoval dva profesory. A Kalousek toho má dost. Natočil toto VIDEO

Předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek se pustil do kritiky prezidenta Miloše Zemana. Tentokrát za to, že nejmenoval docenty Ivana Ošťádala a Jiřího Fajta z Univerzity Karlovy profesory. „Prezident i premiér usilovně pracují na rozkladu právního státu,“ říká Kalousek ve videu umístěném na Twitteru, v němž promlouvá k českým občanům a nabádá je, aby to v dalších volbách pomohli změnit. „To nemá cenu. Polovina voličů evidentně vůdce chce,“ reagovali lidé.

„Prezident republiky se rozhodl nejmenovat docenty Fajta a Ošťádala, přestože Univerzita Karlova uspěla u soudu, který k tomu prezidenta republiky vyzval,“ zahájil svůj proslov Kalousek.

I když může být mnohým osud těchto dvou pánů, Fajta a Ošťádala, lhostejný předseda TOP 09 upozorňuje však na to, že tímto prezident Zeman nerespektuje právní pořádek. A to už by podle jeho slov nikomu být lhostejné rozhodně nemělo.

„Jsme svědky postupného rozkladu právního státu, na kterém usilovně pracují jak prezident, tak premiér této země,“ varuje Kalousek.

Pokud chceme vládu zákona a nechceme vládu vůdců, kteří se zákonu smějí do očí, můžeme o tom rozhodnout jenom ve volbách. Je to na každém z nás. pic.twitter.com/oaeiQmqegm — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 15. ledna 2019

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pokud chceme vládu práva a zákona, a ne vládu vůdců, měli bychom to podle něj při další možné volební příležitosti změnit. „Arogantně se smějí zákonům do očí. Můžeme o tom rozhodnout jen ve volbách,“ dodává s tím, že to už je na každém z nás.

V reakcích pod videem se pak objevovaly názory, že těm, kteří volili Zemana, je stejně úplně jedno, že se nedrží v zákonném rámci, i když je to tak okaté, do nebe volající, poznamenal například Radek Bartošík.

Další komentující se pak připojil do diskuse se slovy, že problém vidí především v tom, že třetina občanů a zhruba polovina voličů vládu vůdců evidentně chce. Podle uživatele vystupujícího jako DonVito2007 je především na ostatních politicích přesvědčit ten zbytek, že má cenu volit, a hlavně se také poučit z Burešova marketingu a použít styl jeho komunikace pro vlastní sdělení.

Prezident Zeman se rozhodl nejmenovat docenty Ivana Ošťádala a Jiřího Fajta z Univerzity Karlovy profesory. Učinil tak poté, co mu soud věc vrátil k dalšímu řízení. Škola prý znovu zvažuje podání správních žalob. Zeman odmítl podepsat jmenovací dekrety Ošťádala a Fajta už na jaře 2015, tehdy své rozhodnutí zdůvodnil prohřešky kandidátů z minulosti.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Prezident odmítl povýšit Fajta a Ošťádala na profesory. Rektor Zima nastoupil před kameru ČT a začal o tom, jak jej přiměje konat, co se sluší a patří Jiří Fajt: Odpověď na otevřený dopis Zuzany Brikciusové Milan Knížák: Platí v této zemi ještě zákony? Národní galerie: Generální ředitel Jiří Fajt a odborná porota k aktuální diskuzi o logu NGP

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab