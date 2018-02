Zemane, odvolejte Babiše, vyzval Milan Knížák

„Považuji za ostudu naši země, že za necelých třicet let po tzv. sametové revoluci přichází do čela státu člověk tak pochybného charakteru jako je Andrej Babiš. Je nepochopitelné, že ho podporujete,“ pozastavuje se Knížák a dodává, že nesdílí levicové názory hlavy státu a má výhrady k Zemanovu způsobu jednání.

„Ale souhlasím s kritikou EU i s postojem vůči migrantům. Bohužel, Vaše současné činy, z nichž za nejkatastrofálnější považuji podporu Babiše, vzbuzují ve společnosti vášně a rozdělují ji. Plebejské názory se dostávají do parlamentu i do vlády a degradují naši společnost, která se chtěla po listopadu 89 vrátit ke cti, otevřenosti, hrdosti a především k demokratickým morálním principům,“ domnívá se.

Původní text ZDE.

„Člověk, který vstoupí do politiky se slovenským heslem ‚všeci kradnú‘ a ustavičně uráží náš národ tím, že odmítá respektovat policii, soudy a o parlamentu tvrdí, že je zbytečný, poněvadž nefunguje dostatečně pružně jako poslušní zaměstnanci firmy, atp. … takový člověk nepatří do politiky. Kdyby Andrej Babiš žil jako soukromá osoba a shromažďoval majetek způsobem odpovídajícím zákonům této země, byl by mně lhostejný. Jako premiér je pro mne tento agent StB, lhář a rozvraceč české společnosti naprosto nepřijatelný. Nechci, aby tento morálně pokleslý člověk rozhodoval o mém životě,“ řekl Knížák s tím, že i Babišův vztah vůči prezidentovi je plný falše.

„Jakmile si bude myslet, že to bude pro něho výhodné, každého zradí,“ řekl Knížák a žádá Zemana o odvolání Babiše z postu premiéra. „Jste prezidentem celého národa, ale polovina lidí Vám nevěří a servilní jednání vůči Babišovi situaci jen zhoršuje. Prezidentem všech se můžete stát jen tehdy, když budete čestný, spravedlivý a nebudete se spojovat s pochybnými lidmi. Pak Vám poděkujeme,“ uzavřel.