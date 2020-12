Zemanovi ty informace nedávejte. Ohrozíte BIS i Česko, tvrdí analytik

Bezpečnostní informační služba (BIS) by ve věci poskytnutí informací o operacích Ruska v České republice neměla prezidentovi Miloši Zemanovi vyhovět, myslí si bezpečnostní analytik a bývalý náměstek ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace Jan Paďourek. „Pokud tak udělá, ohrozí bezpečnostní zájmy České republiky,“ varoval kontrarozvědku před informováním prezidenta mimo jiné o ruských špionech působících v Česku v rozhovoru pro DVTV. Bezpečnostní informační služba by podle něj po vyhovění Zemanovi „mohla skončit“ a Česká republika by se „totálně zdiskreditovala“.

reklama

Anketa Jste pro povinné a plošné testování na covid-19? Ano 19% Ne 81% hlasovalo: 1198 lidí



Pokud by se informace dostaly do rukou našich protivníků, pak podle něho získali detailní informace o poznatcích a možnostech BIS. Hrozilo by též, že by s námi přestaly spolupracovat tajné služby spojenců, neboť mnoho informací může být z jejich pátrání. To by znamenalo zejména konec jakékoli spolupráce v oblasti odhalování terorismu.



BIS by se po předání tajných informací „totálně zdiskreditovala“ a s ní prý i celá Česká republika. Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Bezpečnostní analytik má za to, že jde o Zemanovu past na šéfa BIS Michala Koudelku, kterého i přes odpor premiéra Andreje Babiše (ANO) odmítá opakovaně povýšit do generálské hodnosti a již pětkrát návrh vlády na Koudelkovo povýšení smetl ze stolu. Zeman podle Paďourka svým krokem získá možnost o BIS pod Koudelkovým vedením tvrdit, že nespolupracuje, jak by si on sám představoval.

Obrovský bezpečnostní problém má tvořit zejména Zemanovo okolí, do kterého spadají prezidentův kancléř Vratislav Mynář a poradce Martin Nejedlý, oba totiž stále působí na Hradě bez bezpečnostní prověrky.



Nejedlý navíc nedávno upoutal pozornost svou návštěvou na území Ruské federace, kde se setkal s poradcem prezidenta Vladimira Putina Jurijem Ušakovem. Fotogalerie: - Zeman v Rusku

Paďourek tedy pokládá za reálné riziko, že by lidé bez bezpečnostní prověrky z blízkého okolí hlavy státu tajné informace mohli získat a vzhledem i k blízkým vztahům k Rusku též zneužít.



Jednání v Moskvě označuje za zvláštní a netypické v návaznosti na to, že se jej neúčastnil nikdo z české diplomacie, nýbrž Nejedlý, který Českou republiku nikterak nezastupuje. Ten si podle analytika mohl do zápisu ze schůzky v Moskvě napsat, co chtěl. Nejedlý tvrdí, že se především s ruskou stranou bavil o možnosti setkání Zemana s Putinem.



Bývalý náměstek v rámci Nejedlého nepříliš vysvětlitelné cesty nechápe, proč témata, která přednesl Nejedlý, nemohlo řešit české zastoupení či velvyslanectví v Moskvě. Nejedlého utajovanou schůzku vnímá jakožto aroganci vůči českým občanům. Fotogalerie: - Putinovo Rusko

Nemá prý důvod nevěřit diplomatovi Petru Kolářovi, který nastínil, že je Nejedlý v Rusku vnímán jako nástroj na ovládání Zemana.



Nejedlý již podobnou cestu do Ruska podnikl v roce 2017 a setkal se tehdy i s vedením jaderné společnosti ROSATOM, Nejedlý však tvrdí, že během aktuálního setkání dostavbu jaderné elektrárny Dukovany „rozhodně“ neřešil.



Premiéra Andreje Babiše (ANO) za jeho krok oddálit rozhodnutí ohledně dostavby Dukovan až do doby po volbách ocenil, podle něj jde o správné rozhodnutí. Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Celý rozhovor můžete zhlédnout zde:

Psali jsme: Nejedlý se vrátil z Moskvy, jednal s Putinovým mužem. Lidovci a Piráti si na něho brousí zuby Vzít peníze Hradu, dát je umělcům! Pekarová vymyslela, jak na Zemana. Mynář na odstřel Prezidentův poradce Nejedlý odletěl do Ruska. Předcházela tomu akce Pirátů u Petříčka „Ty víš, co je Koudelka zač.“ Soukromé hovory kolem BIS

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.