Zemanovo zdraví: „Výmysl, nebo čerpala z podstrčené dokumentace?!“ Advokát totálně rozcupoval Stehlíkovou

Džamila Stehlíková je psychiatričkou a bývalou ministryní Topolánkovy vlády. V době vážných zdravotních problémů prezidenta během loňského září například prohlásila, že abstinence Miloše Zemana v nemocnici vedla k náběhu na delirium tremens, což mělo také jeho léčbu v září v Ústřední vojenské nemocnici prodloužit. „Lze předpokládat, že důvodem hospitalizace byl metabolický rozvrat v rámci alkoholické jaterní cirhózy,“ uvedla také a zauvažovala o psychóze, která alkoholové delirium často provází, ale i o poškození mozku.

Žalobu zkušený právník očekával. „Já jsem to očekával, protože předžalobní výzva má základní zákonné limity i časovou lhůtu sedm dní, což bylo avizováno. Takže se tento postup dal očekávat. Každý člověk odpovídá za své výroky, zejména ten, kdo se pohyboval ve vysokých politických funkcích jako Džamila Stehlíková a měl by být soudný. Podle mě jednala jak utržená ze řetězu, svá vyjádření stupňovala, takže si zaslouží, aby soud projednal a posoudil, zda nedošlo k ochraně osobnosti prezidenta republiky,“ řekl redakci Jaroslav Ortman.

Fotogalerie: - Zeman jmenoval soudce

Sama Džamila Stehlíková se k žalobě vyjádřila s tím, že ji považuje za zastrašování a soud vítá. Podle jejích slov by mohl odhalit, jaká byla pravda o loňském dění na Hradě v době, kdy byl prezident Miloš Zeman nemocen a následně hospitalizován. „Nevím, o jaké odhalení Stehlíkové jde, ale ať si na chvíli připustí myšlenku, že by někdo psal o jejím zdravotním stavu, že by někdo hodnotil, jakými poruchami osobnosti trpí Džamila Stehlíková. Takové počínání je dávno za hranou a je nenormální, abychom se pranýřovali. První, kdo vystřelil z děla a vydával prohlášení, byla ona a nyní tvrdí, že se jí Hrad mstí? Nejdříve vystřelí a pak se diví, že se Hrad brání,“ podivil se advokát.

Nejbizarnější a nejotřesnější výroky

Žaloby na psychiatrickou lékařku Džamilu Stehlíkovou míří hned dvě. Jedna z pozice prezidenta Miloše Zemana a druhá z pozice jeho jako běžného občana. Podle Ortmana jde o právní jistotu, aby bylo jasné, kdo je oprávněn ve věci žalovat, zda fyzická osoba, nebo kancelář prezidenta republiky. A Stehlíková se také bude muset bránit takzvaně na dvou frontách, protože žaloba na ni míří jednak jako na fyzickou osobu, ale také jako na psychiatrickou lékařku. Nebyla však jediná, kdo se před několika měsíci vyjadřoval ke zdravotnímu stavu hlavy státu. „Každý je zodpovědný za své činy a je na prezidentovi, na koho žalobu podá. V tomto případě byly výroky Stehlíkové nejbizarnější a nejotřesnější, takže si ji samozřejmě vybral. Ať si ale i někteří politici, senátoři a další vzpomenou na svá prohlášení na adresu Zemana. U Stehlíkové to bylo za hranou, nikomu nic špatného nepřeji, všichni jsme smrtelní, ale nikdo si rovněž nepřeje, aby o nich někdo mluvil tímto způsobem,“ vysvětlil Ortman s tím, že o tom navíc píší média.

Právník: V mém zájmu nejednala

Psychiatrička se rovněž nechala slyšet, že „v situaci, kdy Hrad zaplavuje veřejný prostor jednou lží za druhou, společnost potřebuje vědět pravdu. Řízení před nezávislým soudem je nejlepší cestou k odhalení pravdy, toho, co se dělo na Hradě minulý rok“. Sdělila také, že jednala ve veřejném zájmu. S tím ale Jaroslav Ortman nesouhlasí. „Ať si Stehlíková nebere veřejnost do pusy. Rozhodně nejednala ani v mém zájmu a věřím, že ani v zájmu občanů. Pokud se s tím nyní ohání, proč to nedělala na začátku? Její úvahy o veřejném zájmu, protože jí teče do bot, jen dokreslují chatrnost konstrukcí. Pro mě jde o velké zklamání. Nedovedu si představit, že by o stavu Stehlíkové veřejně mluvili zubaři nebo patologové. Stehlíková je odborník na lidskou duši, tedy psyché, a aby se pustila do takových konstrukcí, to není ani odvážné, to je drzost,“ řekl Ortman.

Podotkl rovněž, že se jedná o civilní žalobu. Soud může například rozhodnout, že došlo k poškození dobrého jména, pověsti a soukromí žalující strany, tedy prezidenta nebo Hradu. Pak by se měla omluvit. Soud bude také rozhodovat, zda je adekvátní majetková či nemajetková újma. „Důkazní břemeno - tedy že je pravda, co Stehlíková tvrdila - ponese právě Stehlíková. Ona musí jít s kůží na trh, odkud vzala své bizarní výroky a zda jde o její výmysl, nebo čerpala z dokumentace. Pokud platí první možnost, tím hůře pro ni. Pokud druhá, tak je to také špatné, protože jen blázen by jí takové informace dal,“ dodal advokát Jaroslav Ortman.

