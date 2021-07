Zemřel spisovatel Olin Jurman

reklama

Oldřich Jurman, kterému nejen přátelé neříkali jinak než Olin – toto jméno používal i na svých knihách – se narodil 27. 6. 1940. Vystudoval ekonomii. Byl publicistou zejména v okruhu Military 20. století, zpravodajský a výsadkářský veterán. Pracoval m.j. jako obchodní ředitel nakladatelství Práce, řídil vlastní nakladatelství Lucie. Na svém kontě má desítky knih.

Převrat, Špion, Čeští jidášové, Nepřítel Masaryka, Na okraji temna... To je jen část knižní tvorby spisovatele Olina Jurmana. V posledním rozhovoru pro Parlamentnilisty.cz prozradil, že pracuje na rozsáhlé publikaci o vlasovcích. „Mám v rukou více než 3600 stránek z archivů z Moskvy,“ uvedl. Kapitolu právě o vlasovcích napsal Olin Jurman i pro knihu s názvem Nemrzačte naši historii, která byla nedávno představena veřejnosti. Generála Vlasova označuje za „kovaného komunistu“, který se prý poté, co padl do zajetí, stal „kovaným nacistou“.

V několika rozhovorech pro Parlamentnilisty.cz mluvil vždy velmi otevřeně a rázně. Nerozpakoval se například Václava Havla zařadit mezi „jidáše“. A to v souvislosti se svou knihou Čeští jidášové. „Dopustil, aby se rozkradla republika. Zmiňuji ho nicméně až v závěru knihy,“ uvedl tehdy v rozhovoru spisovatel. „Havel má pro mě dvě roviny. Já třeba souhlasím s tím, že na mezinárodním poli pro novou republiku udělal nesmírně mnoho a na Západě si ho nesmírně vážili. Setkával se s různými americkými špičkami a podobně. Každý si ale musí uvědomit, že to byl obyčejný divadelník, víceméně kulisák a nemohl zkrátka mít dost informací o politice, ekonomice, o penězích, o financování. A když o těchto věcech neměl ani ponětí, tak do toho prostě neměl mluvit. To je jednoduchá záležitost,“ vysvětlil Jurman a připomněl i tolik diskutovanou Havlovu amnestii.

Velký zájem před časem vzbudila také Jurmanova kniha Převrat – Pravda, fámy a lži o 17. listopadu. „Říká se tomu sametová revoluce, ale on to byl převrat,“ uvedl k událostem roku 1989 spisovatel. Mluvil také o rozebrané a rozkradené republice nebo o dluzích, ze kterých se dle jeho názoru nemohou dostat ani děti našich dětí.

„Když bylo 30 let od této revoluce, vyzval jsem 20 lidí, kteří se na těchto událostech nějakým způsobem ‚podíleli‘. Vyjádřili se lidé, kteří to vedli, studenti, i takzvaný ‚mrtvý student‘ Šmíd, lidé z tajné policie, vojáci, ale i bývalí disidenti a politici,“ vysvětluje Olin Jurman. První náklad byl okamžitě vyprodaný a v současné době už se vyprodává i vydání třetí. V rozhovoru pak také prozradil, že v průběhu léta by měl vyjít druhý díl této knihy. „A to bude ještě větší bomba,“ slíbil.

Psali jsme: Bobošíková jde s Volným a bude se podílet na programu Radomil Bábek: Den daňové svobody bude 15. září. Pravda a mýty o tom, jak živíme stát Fašismus propašovali Ukrajinci i na dresy. Je potřeba lži vytáhnout na světlo. Byli jsme při křtu knihy Nemrzačte naši historii Olin Jurman: Reakce na reakci

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.