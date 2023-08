Zeptejte se kohokoliv v Polsku na Jourovou... Vondra nemá dobré zprávy

reklama

Vondra v rozhovoru pro server Reflex.cz komentoval zvěsti, že příští českou eurokomisařkou by mohla být Danuše Nerudová, která se rozhodla kandidovat ve volbách do Evropského parlamentu za STAN. „To její rozhodnutí respektuji, řešilo se, jestli půjde ke Starostům, nebo k TOP 09, a vybrala si takto. S postem eurokomisařky bych počkal po volbách, ale je pravda, že existuje nějaká dohoda, o které jsem ani nevěděl, že PirStan bude navrhovat českého eurokomisaře. Uvidíme, jak to bude, ale já nemám s Danuší Nerudovou žádný problém, byl jsem s ní teď i na kafi,“ prohlásil Vondra.

Podle něj navíc není až tak důležité, kdo bude eurokomisařem, ale jaké dostane portfolio. „My jsme nikdy nedostali portfolio, které by za něco stálo. A tak jsme tam vždycky poslali někoho třeba za zásluhy nebo aby nepřekážel. Ale nikdy jsme neposlali někoho, kdo by skutečně dostal klíčové portfolio, které by nám bylo něčemu,“ tvrdí Vondra.

„Příklad za všechny je Věra Jourová, kterou tam potřeboval Andrej Babiš odsunout, nabídl ženu, což bylo v Evropské komisi atraktivní, a jí tam vysvětlili, že bude dělat ta lidská práva, právní stát a podobně. A potom musela tady řešit ty záležitosti střední Evropy, které se poštvávají proti sobě,“ zhodnotil práci Jourové.

Podle Vondry je navíc přístup Evropské komise směrem k Polsku velmi nespravedlivý. „Tyhle věci typu právního státu se používají selektivně. Třeba když Francie zpřísňovala silové zákonodárství, nikdo neřekl ani popel. Polsku se v tomhle určitě neměří stejným metrem, ta jejich reforma justice je vlastně snaha vytvořit nové prostředí, kde budou soudci jmenováni a vybíráni politiky, stejně jako je to u nás a jinde v Evropě. Oni mají ten systém zcela uzavřeny a na politice nezávislý někdy od 90. let a teď to chtějí změnit, a my v tom pak hrajeme roli užitečných idiotů prostřednictvím Věry Jourové,“ vysvětlovat Vondra.

„A nejhorší je, že to děláme v době, kdy je Polsko naprosto klíčovým partnerem při obraně proti ruské agresi a pomoci Ukrajině. Bez Polska bychom si v tomto ani neškrtli. Zeptejte se kohokoliv v Polsku na jméno Jourová a neuslyšíte hezká slova,“ prohlásil europoslanec a zopakoval, že primárně se musíme soustředit na zisk nějakého vlivového portfolia.

Do příštích eurovoleb by podle Vondry měly jít strany z koalice Spolu samostatně, protože jde o specifické volby, kde je těžší nalézt shodu na klíčových tématech. „Ten projekt je tady, ve vztahu k české politice má velký smysl a já jsem ho podpořil a myslím, že má cenu v tom pokračovat do příštích voleb. Ale pak jsou tady ty evropské volby, které jsou trochu jiné, řeší se tam specifická témata, hraje tam roli kroužkování a evropská politika je oblast, kde se ty názory velmi různí. Ta témata jsou tak specifická, že by mohl být problém nalézt na nich shodu, jako je přijetí eura, Green Deal a podobně,“ je přesvědčen Vondra.

„Navíc jsme v jiné frakci a tu bychom určitě měnit neměli. Ta konzervativní frakce velmi posílí, a naopak zelení oslabí, to je jasné. Lidé vidí ty obrovské náklady, které zelená politika za každou cenu přináší. Podle mě proto bude lepší, když půjdeme každý sám, ale je to věc debaty vedení těch stran, ještě není nic rozhodnuté, to je jenom můj názor,“ dodal Vondra.

Vyjádřil se také ke kauze ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS), který povečeřel s poradcem exprezidenta Miloše Zemana Martinem Nejedlým. Blažek setkání vysvětloval tak, že byla velká bouřka a proto zůstal v restauraci déle. „Tak ta bouřka opravdu byla, i kroupy, a umím si představit, že tohle se mohlo stát, já sám jsem před lijavcem utíkal do kavárny a tam jsem se potkal s lidmi,“ poznamenal Vondra.

„No, já bych toho Nejedlého asi ani nepoznal, ale jak známo, Pavel Blažek se tím nikdy netajil a víme, že byl komunikační spojkou na Pražský hrad za vlády Miloše Zemana. Vláda se potřebovala vyhnout nějaké totální válce s prezidentem republiky a Blažek byl v tomto dobrý komunikátor. Politika je o komunikaci a já ho v tomhle určitě nechci nějak kádrovat,“ řekl europoslanec Vondra. A že Nejedlý už ani nemůže dneska nic ovlivnit, když je Miloš Zeman už důchodce.

