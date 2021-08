Zhasne Německo? Plán na zelenou energetiku se komplikuje

reklama

Německo by současně chtělo přejít na zelenou energii, a to i přesto, že přechod na více solární a větrné energie v současné době zpomalil. „Energetická společnost RWE AG navíc oznámila, že v rámci ochrany životního prostředí možná dojde k uzavření uhelných elektráren o něco dříve, než bylo původně plánováno,“ uvádí server iDNES.cz.

Kritici ale poukazují, že energie tak nebude dostatek. Odkazují zejména k faktu, že přechod na obnovitelné energetické zdroje je pomalý a na producenty „nečisté“ energie je čím dál tím větší tlak ze strany environmentalistů. V zemi tak podle kritiků může docházet k takzvaným blackoutům, tedy výpadkům elektřiny.

Co se týká emisí, Německo má aktuálně nastavené nejpřísnější cíle v celé Evropě. Problém ale může nastat v okamžiku, kdy odběr energie v příštích desetiletích přesáhne původní odhady a země se dostane do energetického nedostatku. „Merkelová sama přiznává, že kromě nepřesných propočtů v zemi roste k zelené energii odpor, a to především kvůli byrokracii, která je s tímto odvětvím spojená a která bohužel odradila mnoho investorů,“ přibližuje server.

To ale není vše. Německo se potýká s dalšími problémy. Na pořadu dne je také problém s ekologickými normami, dlouhými povolovacími procesy a také nedostatkem místa. „Podle norské energetické společnosti Statkraft SF je stavba udržitelných elektráren v Německu velmi zdlouhavá a stavba větrného parku tam trvá zhruba dvakrát déle než ve Spojených státech,“ přibližuje server s tím, že těžba hnědého uhlí by podle RWE měla být ukončena do roku 2038. „S jeho postupným omezováním by se však už na začátku příštího desetiletí musela výrazně zvýšit kapacita energie, která pochází z větru či slunce, jinak se Německo dostane do energetické krize,“ popisuje iDNES.cz s tím, že pokles by se promítl i do ceny. To by mohlo být důležité nejen pro páteřní podniky Německa, ale také pro domácnosti. Již nyní v Německu panují nejvyšší ceny za elektriku, a to právě z důvodu přechodu na jiné energetické zdroje.

V případě krize by se pak Německo muselo spolehnout na pomoc ostatních států. Nelze ale vyloučit energetický nedostatek i v jiných státech.

