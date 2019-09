Žil ve Skandinávii a má strach z Grety: Nechápu, jak lidé ve třicátých letech za Hitlera nemohli tušit, co se blíží. Teď to vidím na vlastní oči

Programátor Andrej Ruščák je znám především svými zasvěcenými komentáři života ve Skandinávii, kde několik let žil. Proto není divu, že právě on obsáhle komentoval dramatický výstup švédské školačky Grety Thunbergové na Klimatickém panelu OSN v New Yorku.

Jeho bezprostřední reakcí na slova, že politici jsou zlí lidé a mladá generace jim to nikdy neodpustí, bylo zděšení. „Něco takového jsme už slyšeli. A nakonec to nekončí dobře. Mám z toho opravdu strach,“ napsal.

Pak to ještě rozvedl, že nikdy nechápal, jak lidé ve třicátých letech za Hitlera nemohli tušit, co se blíží. „Pořád to nechápu, ale aspoň to vidím na vlastní oči,“ dodal.

Pak se vrátil k jejímu vystoupení, když reagoval na ty, kteří psali, že její kritici by takový projev nesvedli a obdivovali zejména Gretinu angličtinu. Ruščák je se zkušeností života s dětmi ve Skandinávii vyvedl z nadšení ujištěním, že tak jako Greta zvládá angličtinu drtivá většina skandinávských dětí.

„Je jí 17, ve Skandinávii takhle mluví anglicky v tomhle věku, a ještě dřív, prakticky všichni. To není žádná její přednost, ale údiv nad tím je velmi nepěkné vysvědčení katastrofální výuce jazyků v Česku,“ dodal s tím, že ve Švédsku je taková angličtina opravdu standard.

Pak se podělil o svůj zážitek s českými obhájci Thunbergové. Konkrétně s bývalým poslancem a senátorem Jiřím Zlatuškou. „Napsal jsem panu Zlatuškovi, že je škoda, že se Greta ve svém zápalu neostýchá obětovat demokratické principy fungování společnosti, a takový komentář mi smazal,“ prozradil Ruščák. Následoval další komentář, který Zlatuška opět smazal, a pak si Ruščáka na Facebooku raději zablokoval. „Takže aby bylo jasno - Greta se má chválit a běda, když si dovolíte i jen jemně, a ve vší slušnosti zapochybovat, holoto!,“ dodal k tomu posměšně programátor.

A jak tak dál sledoval debatu o výstupu švédské aktivistky v OSN, povšiml si, že se děje něco velmi zajímavého. Totiž že i někteří doposud sympatizující lidé začínají Gretu lehce kritizovat. Dokonce včetně Matěje Hollana, vyhlášeného brněnského ekologického aktivisty. „Hádejte, co se stalo - snesl se na ně shitstorm ze strany české liberalní facebookové bubliny takovým způsobem, že kdyby člověk neviděl jejich původní post, musel by si na základě reakcí myslet, že se dotyční asi dali k Národnímu odporu, nebo tak něco,“ popsal své pozorování.

Pak se vrátil k projevu slečny Thunbergové v OSN, konkrétně k jeho asi nejostřejší pasáži: Vy se obracíte na nás, mladé? Jak se opovažujete! Vy jste mi zničili mé dětství svými prázdnými slovy“. Ruščák studentce poskládal několik fotografií, na kterých jsou „děti, které mají plné právo na to mít vztek za zničené dětství“.

Když si v úterý ráno Ruščák pročítal komentáře pod články na světových serverech, objevil v nadšeném souzvuku, opěvujícím budoucí vůdkyni světa (zejména v britských, kanadských a německých médiích) tři překvapivé výjimky. Zeměmi, kde Greta moc velký dojem neudělala, jsou Česko, Dánsko a Švýcarsko.

„Nepřekvapuje ani jedno, protože Dánové i Švýcaři mají odpor proti aktivismu tohoto druhu vyloženě ve své DNA, to už je víc pochval na téma Grety i u nás,“ dodal k tomu Ruščák, který v Dánsku několik let žil. A vznesl přitom dotaz na „liberální bublinu“, jak to vysvětlí: „Že by ti zlotřilí Dánové a Švýcaři byli postkomunistickými, buranskými národy? Asi ne, že jo“.

A své rozjímání prozatím završil sdílením zjevně ironického tweetu amerického prezidenta Donalda Trumpa, který tragicky dramatické vystoupení Thunbergové zhodnotil slovy: „Vypadala jako velmi šťastná mladá dívka, hledící vstříc jasné a krásné budoucnosti. Bylo krásné ji takto vidět“.

Psali jsme: Je zle: Gretin projev pohaněl i Michael Žantovský. Viní její rodiče Babiš po show Grety: Nestrašme se, že vyhyneme. Překvapil mě ten tón Topolánek: Greto a Babiši, jděte do hajzlu! Greta v OSN domluvila, a už létají závazky. Chránit planetu znamená být člověkem, vzkázala světu Čaputová



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: jav