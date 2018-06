Zjistil jsem, kdy byl kde přitomen a kdy ne, kdy hlasoval pro a proti... Filip v ČT znovu vytáhl na Pocheho, pro co zvedal ruku

Oproti Filipovi si byl Netolický v odpovědi ohledně toho, kdy bude vláda s důvěrou v termínu 11. července, daleko jistější. „Já pevně věřím, že ano, to, co slyším od pana Filipa, vyznívá jako politický handl a snaha zvyšovat cenu hlasu KSČM,“ řekl s tím, že jednání jsou už daleko a je třeba konečně vnímat programové priority jako to hlavní.

Filip zhodnotil, jak si v celé situaci podle něj vede prezident Miloš Zeman. „Splnil svůj slib, svěřil Babišovi slibovaný mandát k vytvoření vlády a jednali jsme o programových věcech,“ uvedl s tím, že komunisti měli dvě základní podmínky, a sice programový průnik a důvěryhodnost jednotlivých kandidátů. „Někteří kandidáti důvěru v členské základně KSČM nemají. Také jsem říkal, že když krachoval první pokus o vyjednávání, abychom jednali ve třech, ale těch jednání bylo málo, bylo třeba ujasnit jednotlivé kroky, aby vláda vznikla,“ řekl svůj pohled na věc.

Podle Netolického je vše ale mnohem složitější, než Filip uvedl. „Situace je zcela odlišná. Já bych rád, aby se vycházelo z toho, jak je psána naše ústava a jaké jsou její tradice. V ní je jasně řečené, že Zeman má dost možností k vyběru kandidáta na přesedu vlády, kterého jmenuje, ale na jeho návrh pak jmenuje jednotlivé ministry,“ připomněl. „Ve chvíli, kdy tam nejsou stanovené termíny, tak má být konáno bez odkladu, z toho pohledu je nastávající diskuse komplikovaná. Nežijeme v prezidentské ani v poloprezidentské republice,“ zdůraznil.

S tím, že se se jmenováním ministrů nepočkalo až na rozhodnutí KSČM, Filip problém nemá. „Není to nic, co není v nepořádku, jsme rádi, že budeme mít jasno v jednotlivých jménech. Máme kompletní seznam ministrů, můžeme jednotlivé kandidáty na ministry posoudit,“ dodal s tím, že pokud mají dát vládě důvěru, tak v tyto lidi musejí také důvěru mít.

KSČM má totiž výhrady k několika kandidátům, mimo jiné i k Miroslavu Pochemu, kterého chce ČSSD na post ministra zahraničí. Aktuální variantou je, že předseda sociálních demokratů Hamáček bude sedět na dvou židlích najednou a bude řídit Ministerstvo vnitra i zahraničí. „Není to normální situace, protože podle zásad koaliční spolupráce má předseda vlády navrhnout Pocheho, a tak se má stát. Komunisté si našli nějaké zástupné důvody, hlavně že se všichni baví o programu a v určité fázi jim vadí určité osoby a mají pseudodůvody, kterým sám nerozumím,“ řekl s tím, že toto přechodné období by snad nemělo být napořád.

„My zase neznáme seznam lidí, které KSČM chce navrhnout do dozorčích rad a státních organizací a podniků. Budeme chtít znát minulost těch lidí a odbornost. Pokud si budeme vzájemně kádrovat lidi, tak se diskuse daleko neposune,“ rozčílil se Netolický s tím, že by komunisté měli podpořit vládu na základě programových priorit.

Poté do rozhovoru vstoupil europoslanec Miroslav Poche (ČSSD), podle kterého celou situaci má vyřešit prezident. „On má nominace pana premiéra na všechny ministry a sám se k tomu musí postavit. Nejsem žádným klíčem této politické situace,“ připomněl Poche s tím, že když byl se Zemanem na schůzce, neřekl mu přímo, že by jej do funkce ministra zahraničí nikdy nejmenoval. „Jestli mě jmenuje, ale nečekám, situace je složitá a podle ústavy není možné, aby Zeman někoho nejmenoval, tohle se nikdy dřív nestalo a bude se to vyvíjet,“ řekl a zmínil, že na ministerstvo je ochotný jít i jako poradce. „Řeším vše intenzivně s Hamáčkem a vyřešíme to tak, aby ministerstvo mohlo fungovat, nebyla to velká zátěž a neohrozilo výkon diplomacie,“ přislíbil.

Následně Filip připomněl i to, co podle svých slov uváděl minulý týden v Otázkách Václava Moravce, a to že Poche není důvěryhodný kvůli tomu, že něco říká a jinak hlasuje. „Stále mám tyto výhrady. Já jsem si vytáhl konkrétní hlasování a zjistil jsem, kdy byl kde přitomen a kdy ne, kdy hlasoval pro a proti. Musím říct, že mě překvapilo a utvrdil jsem se v tom, že názor, který veřejně prezentuje, při hlasování nezastává,“ uzavřel Filip s tím, že druhá zásadní věc je ta, že sám řekl premiérovi, že si nepřeje, pokud by KSČM měla pro důvěru vlády zvednout ruku, aby ostatní politické strany říkaly, že Poche má nevyřešený spor o financování ČSSD z roku 2010 a že podporují vládu, ve které je člověk, který nemá čisté svědomí.

Idioti. Tragická chyba Babiše a Hamáčka. Francouzský prezident pohrozil sankcemi ČR kvůli nepřijímání azylantů a toto nám řekli Keller, kníže, Poche či Bělobrádek „Fakt? Tak proč jsou o dvě stránky dál úplně jiná čísla?" Jaroslav Plesl se pozastavil nad údaji v Bakalových novinách. A to nebylo vše, co dnes vytáhl na světlo Kalousek a chlast. Jaromír Soukup se s tím už ne... nemaže. Došlo i na Václava Moravce, velmi peprně Ta je úplně blbá. Babiš prý rozehrál ještě brutálnější hru. Poche, Zeman, žena... Čtěte





