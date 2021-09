Zkušený Jan Schneider pozoruje předvolební kampaň: Fanatikům se nedostává smyslu pro humor

Bezpečnostní analytik a publicista Jan Schneider nabídl v předvolebním období nepříliš optimistické zamyšlení nad současnou politickou situací. „Mnoho věcí se sice změnilo, avšak nezmizela arogantní, ideologická, pouze směrově přetočená politicko-mocenská devótnost,“ píše v komentáři pro Prvnizpravy.cz. Popsal hned několik podstatných bodů, které by neměly chybět v programech stran, hnutí či koalic kandidujících v podzimních volbách do Poslanecké sněmovny.

Více než po jednu generaci dělá naše společnost zkušenosti s novým politickým zřízením, když s tím starým nebyla spokojena. Výsledek lze podle Schneidera vyjádřit jasnozřivým zvoláním Ludvíka Vaculíka „Komunismus jsme odstranili, ale důvody, proč vznikl, tu jsou zas“.

Rozhodl se proto hledat ve volebních programech a v historii konání volebních stran a hnutí prvky suverenity ekonomické a státní. „Odstrašující bude, když jich bude nedůstojně málo. Když jich zase bude moc, hned si vzpomenu na ono havlíčkovské ‚Kéž by se jim to vlastenčení z huby do rukou vrazit ráčilo!‘ Z téhož důvodu bude pro mě důležitý i smysl pro humor, kterého se fanatikům nedostává,“ předesílá publicista.

„Budu hledat rysy péče dobrého hospodáře. Stát se skutečně musí vést jako vlastní firma, na níž závisí mé živobytí a budoucnost mého rodu. Dobrý hospodář umí rozlišovat mezi věcmi podstatnými a těmi, bez nichž se obejde. A nad těmi podstatnými chce mít kontrolu. Odpůrci koncepce, že stát se musí vést (s láskou a s odpovědností) jako vlastní firma, totiž patří mezi pohrobky toho nejhoršího z dob údajného socialismu,“ míní.

Mezi ty podstatné věci v programu Schneider řadí soběstačnost v produkci základních potravin, která dále souvisí s řádnou péčí o půdu a životní prostředí vůbec. Dále energetickou soběstačnost v rozsahu nejméně takzvané kritické infrastruktury státu, umožňující přežít všemožné krize – ta zase souvisí s důrazem na úspornost a šetrnost.

Za podstatné považuje i téma zdravotnictví, jehož vysoká úroveň souvisí s důrazem na prevenci (a neodhání různými poplatky lidi od včasné návštěvy lékaře), což má v dlouhodobé perspektivě příznivý dopad nejen na zdraví obyvatelstva, ale i na ekonomickou situaci zaměstnanců, zaměstnavatelů i společnosti.

Základem pro ekonomiku je rovněž i téma vzdělávacího systému. „Jeho vysoká úroveň souvisí s důrazem na matematiku a rozvoj logického myšlení, které navíc zvyšuje odolnost obyvatel proti všelijakým ideologiím a dezinformacím. Důraz by měl být kladen i na rozvoj rukopisu, který v dětském věku přispívá ke kultivaci jemné psychomotoriky, a v dospělém věku je neklamnou vizitkou kultivované osobnosti. Žáci by neměli být zatěžováni všichni stejně, ale měli by být všichni optimálně vytíženi (aby těm nadaným nestačilo dávat pozor, ale aby se naučili učit),“ pokračuje Scheinder.

Klíčový je podle něj také sociální systém, který by člověku umožnil zdarma na tento svět přijít, i z něj důstojně odejít. Systém solidární, ale nikoliv vedoucí ke zlenivění.

A také ochrana obyvatel, kde vysoká společenská prestiž má odpovídat podstatné roli hasičů a záchranářů. Před expedičními avantýrami armády mají mít přednost její „domácí úkoly“ a na ně má být i vyzbrojena. Posilován má být rozvoj zejména ženijních útvarů.

Mezi hlavními tématy by měla být pak i bezpečnost, kterou zajišťuje statečná, nestranná a odborně zdatná policie a v návaznosti na ni i další trestně-právní orgány, které budou konat hbitě a budou měřit podle jednoho metru všem, bez ohledu na ideologický, politický, mocenský či geopolitický kontext.

Tiše, nenápadně a pod účinnou kontrolou musí plnit své zákonné úkoly zpravodajské služby, tedy identifikovat hrozby a rozlišovat rizika skutečná od smyšlených, a svými výstupy neovlivňovat veřejnost, ale včas a důkladně ověřené je doručovat adresátům, které jim vymezuje zákon.

V neposlední řadě pak vyzdvihuje zahraniční politiku, která by měla být osvícená, dlouhodobě perspektivní, nepodléhající módním vlnám, ani stádovosti. „Politiku důstojnou, vynalézavou a statečnou, která bude respektovat cizí a zastávat základní zájmy této země,“ dodává.

Kromě toho bude v programech hledat i to, zda nějaká strana bude navrhovat (tak, jak to dlouhou dobu prosazuje prezident Miloš Zeman) změnu volebního systému na takový, který by umožnil „panašování“, známé z komunálních voleb.

„Aby každý volič mohl zakroužkovat příslušný počet kandidátů bez ohledu na to, na jaké kandidátce a na jakém pořadí jsou zařazeni. Ztratil by se tím vliv stranických sekretariátů a všemožných vnitropartajních podrazů. Politické strany a hnutí by tak dostaly přesnou odezvu, jaké kandidáty veřejnost preferuje, a jaké nikoliv. A ještě bych si přál volební systém doplnit systémem ‚bílých lístků‘, tedy prázdných volebních lístků, které by znamenaly jediné: Byl jsem u voleb, ale nevybral jsem si,“ popsal Schneider, jak by se volič mohl vyjádřit ke kvalitě celého politického spektra.

