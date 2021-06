Zkušený pozorovatel: Tento stát potřebuje restart! Pohled na Šlachtu i dění po volbách

Politolog Jan Kubáček tvrdí, že letošní volby do Poslanecké sněmovny budou nevyzpytatelné a skládání většiny bude nesmírně obtížné. „To vyjednávání bude velmi dlouhé, bude se složitě hledat většina a premiér a možná ta vládní většina bude jen s tolerancí na určitá témata,“ predikuje Kubáček s tím, že do Sněmovny se pravděpodobněji dostanou komunisté a Přísaha Roberta Šlachty než ČSSD.

Kubáček se v rozhovoru u Luboše Xavera Veselého vrátil k dávné Nečasově kauze, ve které byl Robert Šlachta hlavní postavou. Je to osm let, kdy Šlachta jako tehdejší ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu zasahoval na Úřadu vlády v případu Jany Nagyové, který vedl k pádu vlády Petra Nečase. „Za tu dobu se nic nevyšetřilo, nejsme ani ve fázi, že by padl nějaký verdikt a proběhlo nějaké odvolávání k jiné instanci. To je pro mě nepochopitelné a narušuje to důvěru ve stát. Všechno je to pak na úrovni jedna paní povídala, a kdo ví, jak to celé bylo,“ štve Kubáčka pomalé rozhodování justice.

„No já už jsem normálně na straně toho Nečase,“ prohlásil Xaver. „Já to nechci nijak hodnotit, protože se neví, jak to bylo, ale co mě štve nejvíc, je ten justiční systém. Tam vidím největší slabinu, je to pro mě neuvěřitelný. Je to vážná kauza, důležitá, se zapojením premiéra země a řeší se to takových let. To je shodou okolností stejné jako Čapí hnízdo nebo střet zájmů,“ nechápe Kubáček, že tyto důležité kauzy se vlečou třeba i dekádu. „Tam by měl být nějaký speciální tým, který tyto velké kauzy bude řešit,“ radí Kubáček.

I díky tomu podle Kubáčka má Přísaha dobrou šanci uspět ve volbách. „S tím, jaká je teď nabídka, jaké jsou strategie a s čím se hraje, tak si myslím, že Přísaha ve Sněmovně bude, pokud během kampaně neudělají nějaký zásadní přešlap, třeba personální,“ má jasno politolog.

Kubáčkovi se na Šlachtovi líbí, že cestuje po celé zemi a setkává se s lidmi. „To se mi vždy líbilo na kampaních na Západě, že tam byla zásada, že pokud se chcete ucházet o konkrétní úřad, tak se jedete představit a zjistit, co si ta země myslí. Ta země je totiž velká a lidé mají rozličné starosti a ta země se vám pak stane plastičtější. A doufám, že tenhle přístup donutí i ty staré harcovníky jezdit,“ burcuje i ostatní lídry Kubáček.

Letošní volby podle něj budou nesmírně zajímavé. „Na rovinu, ani já doteď nevím, koho volit, a takových lidí je spousta. Já vím jediné, že k volbám půjdu, ale ta nabídka a ta témata, to je takové nedotažené a chybí mi tam nějaké zásadní téma, které mě bude bavit ve spojitosti s konkrétní stranou nebo člověkem. A všiml jsem si, že letos ty strany dost uhýbají z těch programů, nikdo například neříká téměř nic o daních nebo ekonomice. Všem je totiž jasné, že se bude muset zdražovat a více danit, ale nikdo to nechce říci. Takže třeba taková Přísaha více než na program sází na to, že má lídra, který je vidět a táhne lidi,“ všímá si Kubáček.

Při skládání vlády bude letos podle Kubáčka zásadní, kolik se do Sněmovny dostane subjektů. „Bude se tam hrát o to, kdo bude opozice vůči všem, kdo bude konstruktivní opozice typu tolerance vlády a kdo bude ochoten jít do koalice. U sociální demokracie není jisté, jestli se do Sněmovny vůbec dostane, a vidím to docela bledě. Pokud se dostane, tak podle mě nasadí antibabišovský tón s tím, že se za všechny ty předchozí roky poučili, a bude se hrát o to, zda skočí do koalice antibabišovských sil, nebo bude konstruktivní opozicí,“ myslí si politolog.

„Strašně zajímavá bude role SPD, protože počítám, že ta udělá středně dobrý výsledek kolem 13 procent a bude záležet, co hnutí ANO. Pokud Andrej Babiš udělá dobrý výsledek a bude připravený jít na pozici premiéra nebo přenechá silné hnutí a bude ochoten odejít mimo Poslaneckou sněmovnu nebo do řad poslance, tak to najednou bude zajímavá zpráva pro SPD, ale i ODS,“ navrhuje Kubáček premiérovi.

„Další zajímavostí bude, jestli se dostanou komunisté, kteří podle mě mají větší šance než ČSSD, a zda se stanou opozicí proti všem, nebo takovou, která je ochotna jednorázově podpořit. A co se týče Přísahy, tak tam mohou být podobné strategie. Ale je jisté, že to vyjednávání bude velmi dlouhé, bude se složitě hledat většina a premiér a možná ta většina bude jen tolerantní na určitá témata,“ predikuje složité hledání vlády Kubáček.

