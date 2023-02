Zle: Babiš „vylezl“. Pak Pekarovou potopil Kalousek

Včera předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová ohlásila, že až do 22. března bude trvat stav legislativní nouze. Všeobecně se soudí, že důvodem je snaha protlačit snížení valorizace důchodů. Ovšem tento stav má být vyhlášen jen při mimořádných okolnostech. A poslanci ANO silně protestují proti tomu, aby ho vláda použila na snížení důchodů. Ale nejen oni. Ozval se také Andrej Babiš s připomínkou, kolik by se dalo ušetřit na platech poslanců a předsedů obou komor. Ačkoliv původně vystupovat nechtěl.

Včera předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová vydala rozhodnutí, že od 20. února do 22. března tohoto roku bude vyhlášený stav legislativní nouze. Jak se píše na samotných stránkách Sněmovny, stav legislativní nouze je možno vyhlásit za mimořádných okolností, kdy jsou zásadním způsobem ohrožena základní práva a svobody občanů nebo bezpečnost státu nebo kdy státu hrozí značné hospodářské škody. Při vyhlášeném stavu legislativní nouze může předseda Sněmovny rozhodnout na žádost vlády, že předložený vládní návrh zákona bude projednán ve zkráceném jednání.

Ve stavu legislativní nouze posoudí Sněmovna před projednáním pořadu schůze, zda stav legislativní nouze trvá. Dále znovu ještě před projednáním návrhu zákona hlasuje, zda stav legislativní nouze trvá a zda jsou dány podmínky pro zkrácené jednání u konkrétního zákona. Procedura projednávání návrhu zákona ve zkráceném jednání nemá první čtení, předseda přikáže návrh přímo výboru a určí nepřekročitelnou lhůtu, do níž musí výbor předložit usnesení. Poté se koná rovnou druhé čtení návrhu zákona, přičemž může být upuštěno od obecné rozpravy, o čemž se usnese Sněmovna. Řečnická doba může být zkrácena na 5 minut. Třetí čtení návrhu zákona se může konat bezprostředně po druhém čtení. Toť rozdíly mezi normálním stavem a stavem legislativní nouze.

Již v minulém roce byla vláda terčem silné kritiky za to, že ve stavu legilativní nouze schválila tzv. pandemický zákon. A i teď, když se má projednávat snížení valorizace důchodů, panuje hluboké znepokojení, že vláda sahá k tomuto „nástroji“, který by se právě jako nástroj používat neměl.

Například u poslanců ANO. „Nejprve Zbyněk Stanjura ‚zapomene‘ na mimořádnou valorizaci v rozpočtu. Na to si Marian Jurečka vymyslí story, že tvůrci valorizačního schématu nepočítali s inflací a připraví hanebnou novelu. Nakonec Markéta Pekarová Adamová vyhlásí stav legislativní nouze, aby tenhle podraz protlačili ve Sněmovně. 2,7 milionu důchodců v přímém přenosu sleduje, jak s nimi zástupci koalice SPOLU rozehráli pořádně cinknuté skořápky o jejich důchody. Ke smůle skořápkářů ale nárok na mimořádnou valorizaci JIŽ VZNIKL. Nyní jen běží lhůta, kdy k ní MUSÍ dojít. Tahle špinavá hra skončí u soudu,“ prohlásila bývalá ministryně financí Alena Schillerová.

„Tak je to tady! Už sáhli ke krajnímu řešení. Tak moc se bojí. Nevidím ke stavu legislativní nouze žádný důvod,“ prohlásila další poslankyně ANO, Margita Balaštíková. „Přelož do vládního jazyka větu: Pokus o hromadné okradení důchodců za bílého dne. Odpověď: Vládní návrh zákona o snížení valorizace předložený ve stavu legislativní nouze,“ nazval tento pokus poslanec ANO Milan Feranec.

„Tato vláda sice neumí hospodařit, zato umí nesmyslně vyhlašovat stav legislativní nouze. A ne kvůli pandemii, zemětřesení nebo ufonům, ale kvůli chudákům důchodcům, kterým se blbě utíká a ani nemají kam. A to jim ani nedali náskok,“ komentovala krok vlády bývalá poslankyně ANO Marcela Melková. „Legislativní nouze!?! To jako vážně?!? Tenhle protiústavní amatérismus jednou skončí velkou vládní ostudou a já jako opoziční poslankyně z toho vlastně ani nemám radost,“ přidala se poslankyně Mračková Vildumetzová.

„Lucii Potůčkové (poslankyně STAN – pozn. red.) se nechce chodit do práce a jednat, protože ji to zmáhá a je chudinka unavená. Takto koalice bude řešit legislativní nouzi. To je fakt ostuda, co předvádíte,“ odsoudil koalici poslanec Pavel Růžička. A ani Patrik Nacher k legislativní nouzi nemlčel: „Změnu automatu pro výpočet valorizace důchodů schvalovat ve stavu legislativní nouze je dle mého názoru protiústavní postup. Něco jiného by bylo změnu normálně projednat s účinností od dalšího období, tedy od 1. 1. 2024. To by byl legitimní postup vlády…“

Ale neozvali se jenom politici z ANO. Do vlády se trefuje například předseda Svobodných, Libor Vondráček nebo komunista Jiří Dolejš. A ani bývalý ministr financí za TOP 09 Miroslav Kalousek s takovým postupem nesouhlasí: „Na žádost vlády vyhlásila předsedkyně PS Pekarová stav legislativní nouze, ve které se bude schvalovat valorizace důchodů. Je mi z toho úzko. Skutečnost, že vláda půl roku spala, není důvod stavu legislativní nouze a ústava není trhací kalendář. Koledujeme si o velkou blamáž,“ sdělil. S Kalouskem souhlasí například senátor Michael Canov.

Ozval se i šéf odborářů Josef Středula. „Vláda dnes odsouhlasila obrání každého důchodce o 1000 Kč měsíčně. To je nepřijatelné a navíc podle právníků odborů i protiústavní. To, že to chtějí schválit ve stavu legislativní nouze, je neskutečné pohrdání právem a vidí to i zakladatel TOP 09,“ reagoval na Kalouska. A zeptal se do Strakovy akademie, zda tento postup míní vážně.

Stížnosti přišly také z řad advokátů. „Když jsme měli na fakultě v semináři z ústavního práva uvést příklad návrhu zákona projednávaného ve stavu legislativní nouze, nikdo z nás tehdy (rok 2000) neřekl ‚Třeba návrh zákona snižující valorizaci důchodů o jednu tisícovku!‘,“ narážel na mírně řečeno nestandardní postup advokát Tomáš Nahodil.

Advokát Tomáš Nielsen si myslí, že tento postup je skandální a jedná se o zneužití stavu legislativní nouze. „Absolutní neschopnost chce řešit porušením zásad ústavního legislativního procesu. Jak dlouho ji necháme likvidovat naši ekonomiku a právní stát?“ ptá se s odkazem na plánovanou demonstraci.

Andrej Babiš k chystanému snížení valorizace připomenul, že si poslanci nechali zvýšit své platy. „U takových předsedů obou parlamentních komor to stouplo na 274 800 Kč,“ zmínil, jaký plat pobírá Markéta Adamová Pekarová a Miloš Vystrčil. Uvedl, že svůj plat posílá samoživitelkám a že navrhoval již v minulém roce, aby byly platy politiků zmrazeny. Což by do roku 2026 ušetřilo údajně 727 milionů korun. Zmínil také, kolik mají politici poradců, například že Rakušan má poradců 12. „To všechno stojí miliony, vážení. Ale to jim nevadí, na to peníze mají. Pro důchodce a pro normální lidi peníze nemají,“ vyčítal vládě. Přitom se podle předchozího videa hodlal upozadit a po prezidentských volbách moc nevystupovat. „Ale teď, když vidím, co dělá tahle vláda komiků, která nás žene do chudoby a do katastrofy, tak mi to nedá a znovu budu k vám mluvit,“ slíbil.

