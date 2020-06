Zle v SPD. Důvod: Generál Blaško. Raději nečíst

reklama

Smrt senátora Jaroslava Kubery z ODS zanechala v Senátu jednu prázdnou židli, o kterou se poperou zájemci zanedlouho, konkrétně 5. a 6. června. Lehká kontroverze se strhla okolo kandidáta Pirátů Tomáše Tožičky, takže Tožička nakonec svou kandidaturu stáhl. Nyní dělají kandidáti problémy u SPD, konkrétně s tím, kdo koho podporuje. Hnutí Trikolóra postavilo svého kandidáta Zdeňka Peška, jenž se netají svou nedůvěrou v Senát, který nazval „krmelcem“. „Spousta senátorů dnes předvádí podivné veletoče a devadesáti procentům z nich nevěřím ani slovo,“ sdělil ředitel Střední školy obchodu a služeb v Teplicích.

Hnutí SPD však postavilo vlastního kandidáta, Bohumila Ježka. Blaško vysvětlil, proč má jeho podporu Pešek, nikoliv Ježek: „Pana Peška znám a považuji ho za člověka vysokých morálních i odborných kvalit. To pro mě je rozhodující. Kandidáta za SPD neznám. Když pan Pešek stál o mou podporu, tak se to řešilo osobním kontaktem, a ne obvoláváním asistentů. Dalším důvodem mé podpory je fakt, že vlastenecká hnutí musejí být slyšet. Podívejte se, jak s námi cvičí Milion chvilek, a většina z nás je zalezlých a mlčí. Je třeba vytvořit protiváhu neofašistům, neomarxistům a téhle skvadře, která si myslí, že je jedinou nositelkou pravdy.“

Tomio Okamura na ČT uvedl, že je z tohoto Blažkova kroku zklamaný. „Hynek Blaško mi dříve naznačoval, že je tam nějaká osobní přátelská vazba. Oni se strašně dlouho znají. Já s tím nesouhlasím. Pro mě je to zklamání, když tam máme vlastního kandidáta. Ale tak to je.“

genmjr. v. v. Ing. Hynek Blaško SPD



Také sdílel vzkaz od Bohumila Ježka na Facebooku: „Vážené dámy a pánové, myslím, že poslední měsíce jasně ukázaly, že přílišná globalizace a spoléhání se na nadnárodní instituce, jako je například EU, se nám v krizových momentech může značně vymstít.

Příkladem může být problém s akutním nedostatkem zdravotnického materiálu, o který jsme pak museli doslova prosit Čínu a kupovat od ní za vysoké ceny pomůcky často nevalné kvality.

Každého z nás se nyní dotýká výrazné zdražení potravin, které je z velké části zaviněno jednak zcela nesmyslnou podporou tzv. biopaliv, která EU stále prosazuje, a zároveň i kvótami na produkci zemědělských komodit. Česká republika tak ztratila svou soběstačnost v produkci masa, zeleniny a dalších základních potravin. Podle mého názoru je načase přehodnotit tuto strategii a mnohem více se orientovat na domácí produkci strategických surovin a potravin.

Podpořte prosím SPD a Českou republiku jako suverénní a soběstačný stát, přijďte prosím k senátním volbám na Teplicku 5. a 6. června a dejte mi svůj hlas.“

Blaško sdílel článek se svými vyjádřeními, nicméně se na Facebooku nesetkal jen s podporou. Kritizoval ho například František Mitterwald, místopředseda oblastního klubu SPD Teplice. „Vaše tažení na prezidenta tímto skončilo dříve, než stihlo začít. Ubohá partyzánština od generála. Velké zklamání! Přečtěte si, co pan podporovaný prohlásil v únoru v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz o arabské menšině v Teplicích,“ odkázal na rozhovor v našem médiu. V něm Pešek řekl: „Problém není v tom, jestli Arabové vlastní nějakou vesnici či část města. Ale, teď se budu opakovat, měly by pro ně platit společenské normy a zákony jako pro ostatní. To se občas neděje, což vyvolává pochopitelné konflikty. Jinak v soužití nevidím problém.“

A přidal se i asistent poslankyně SPD Moniky Jarošové Zdeněk Beneš. „Pane generále, podpořit konkurenčního kandidáta proti tomu, s kým nosím stejný dres, tak to je ‚majstrštych‘. Uvědomujete si, že tepličtí členové SPD Vás ve volbách do europarlamentu volili a mnozí k Vaší volbě získali i své známé a pomáhali k Vaší podpoře i skrze své soukromé facebookové profily? Všem těm jste podporou kandidáta konkurenčního hnutí pěkně poděkoval...,“ vzkázal europoslanci.

„Hodně jste mě zklamal a fráze o jakémsi sjednocování na tom nic nemění... ty bych byl ochoten akceptovat až v případě druhého kola, pokud by do něj pan Pešek postoupil a vy byste vyzval své příznivce k jeho podpoře. Ovšem jen v tom případě, pokud by s ním v tom druhém kole nebyl kandidát SPD. Politika je týmová záležitost a Vy jste jasně prokázal, že loajalita k vlastním barvám je Vám zcela cizí a preferujete jen svůj zájem...,“ dodal ještě na Blaškovu adresu.

Našly se však i hlasy na Blaškovu obranu, například od majitelky a ředitelky Tiskárny LT Luďky Tomešové. „Asi by to chtělo stejný metr na všechny, ne? Kdyby tak Okamura naslouchal svým řadovým členům, kteří chtěli generála za lídra kandidátky do EP – ale to ne, to tam musel Okamura, proti vůli členské základny, nacpat MUDr. Davida ze sociální demokracie – to mně připadá jako podpásovka pro SPD! Takže fyzická podpora kandidáta je, koukám, asi něco jiného a asi méně závažného než ta slovní... SPD může být ráda, že jim generál už dávno nevzal do zaječích, a osobně doufám, že tak brzo učiní!“ pravila.

Na závěr dodejme, že pokud nedojde k neočekávaným okolnostem, bude Hynek Blaško svou funkci v europarlamentu zastávat až do roku 2024.

