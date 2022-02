Zlé, vládo, zlé. Kalousek se rozmluvil, ne v dobrém

reklama

Kalousek koaličním stranám vyčítá neschopnost se zkoordinovat. „Nemyslím si, že vláda udělala chybu politickou. Ale politické chyby se dopustily vládní strany, které nedokážou zkoordinovat postup mezi svými ministry, poslanci a senátory,“ kritizuje člen TOP 09.

„Senát není 81 samostatných subjektů. Jsou sdruženy do politických frakcí svých stran. A pokud strana nedokáže zkoordinovat jejich postup, tak se velmi oslabuje,“ narážel v úvodu na dění kolem upraveného pandemického zákona, který Senát, i přestože v něm mají strany vládní koalice většinu, vrátil zpět Sněmovně. „Je to neprofesionalita,“ konstatoval Kalousek, že strany si musejí nejdříve uvnitř dokázat vydiskutovat společný postup. „To se evidentně nestalo. A to tvoří její sílu. Přijde mi také nefér, když to pak někdo hází na ministra zdravotnictví,“ zastal se šéfa resortu zdravotnictví, který nyní spadá pod TOP 09.

Zdůraznil, že se strany vládní koalice očividně neřídí svým plánem, aby se netříštily jejich síly. „Jenže uteklo několik měsíců a některé politické strany se dokážou tříštit uvnitř mezi vlastními poslanci a senátory,“ kroutil nevěřícně hlavou. „To je naprosto nevídaný amatérismus,“ povzdechl si, že v tomto směru se vládě nedaří.

Už poněkolikáté čelí Fialova vláda obstrukcím ze strany opozice. S tím se podle Kalouska musí naučit žít: „Obstrukce je instrument, který jsme používali všichni. Je to legitimní politický nástroj,“ pousmál se Kalousek, který v jistých situacích, například za Sobotkovy vlády, neváhal osobně možnost využít. „Nesmíte to ale používat stále, jen výjimečně. My jsme to společně s kolegy z ODS využili ve snaze oddálit zákon o elektronické evidenci tržeb, podívejte se, neštěkne po ní už ani pes, bylo to zbytečné obtěžování a byl důvod se tomu bránit,“ zmínil příklad, kdy má tento nástroj svá opodstatnění. Dnes obstrukce dělá zejména opoziční SPD Tomia Okamury za podpory hnutí ANO.

Kalousek naopak varuje před urychlenou změnou jednacího řádu. „Účelové změny pravidel jsou vždy riskantní a mohou se obrátit i proti vlastním tvůrcům. Já se dost bojím omezení demokratické diskuse. A bojím se jí i tehdy, když se to právo zneužívá,“ řekl zdrženlivě k úvahám upírat poslancům přednostní právo.

Nyní podle něj ale obstrukce kvůli projednání pandemického zákona postrádají smysl: „Pan Okamura přece dobře věděl, že to nemůže oddálit víc než o týden. Je to zákon, který se stejně stihne schválit do konce února. Tedy to nepoužil proto, aby něčemu zabránil, ale použil to proto, aby sám sebe zviditelnil, což je hodně sobecké,“ doplnil Kalousek.

„Jestliže vláda jednomyslně říká, že pandemický zákon je zapotřebí, a pan starosta Chrastavy (Michael Canov, pozn. red.) a jeho kolegové řeknou, že je to ‚zmetek‘, tak to na mě dělá dojem, že populisticky podlehli řvoucí ulici, které se chtějí zalíbit. Blíží se senátní volby. A to je problém těch stran, které nedokázaly koordinovat postup svých ústavních činitelů. Je to školácká chyba vládních stran,“ zopakoval závěrem Miroslav Kalousek.

