Zlé zprávy pro Fialu po uzavření Lipavského. Zapotí se

Moderátor MF Dnes Miroslav Korecký má za to, že výhrady vůči Pirátovi Janu Lipavském jsou do jisté míry oprávněné. Naznačil, proč nakonec Zeman ustoupil a Lipavského jmenuje. A nejhorší zprávu pro nastupujícího premiéra si nechal na konec: Zemanovi teď bude Fiala dlužit.

Anketa Proč Zeman ustoupil ve věci Lipavského? Je starý a nemocný a nemá chuť se hádat 1% Uvědomil si, že Lipavský je skvělý 1% Fiala mu pohrozil snížením rozpočtu KPR 2% Chce, aby se Lipavský znemožnil sám 84% Je v tom něco víc 12% hlasovalo: 2239 lidí

Navzdory tomu, jak se hradní mluvčí Jiří Ovčáček v předchozích dnech vyjadřoval na sociálních sítích, se ukázalo, že prezident Miloš Zeman je ochoten jmenovat celou vládu Petra Fialy. Včetně kandidáta na ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti), i když přes premiéra Fialu vzkázal novinářům, že jeho velké výhrady k Janu Lipavskému zůstávají v platnosti.

Proč nakonec prezident ustoupil?

Komentátor serveru Seznam Zprávy Petr Holub poznamenal, že Miloš Zeman respektuje vůli voličů, respektuje to, že lídr ODS Petr Fiala má teď většinu v Parlamentu. „On ho teď bere jako rovnocenného partnera,“ popsal Zemanovu pozici vůči Fialovi Petr Holub s tím, že ministři zahraničí hráli v posledních letech druhé housle, jako důležitější hráči se ukazovali prezident a premiér, takže se podle Holuba dá očekávat, že i Lipavský bude částečně upozaděn.

Publicista MF Dnes Miroslav Korecký upozorňoval, že jen prezident Zeman a premiér Fiala přesně vědí, co si řekli. „Tady se dá pouze spekulovat, co vedlo k tomuto obratu,“ uvedl Korecký. „Byť Petr Fiala neřekl, že by šlo o nějaký obchod, něco za něco, tak tam mohly být minimálně třeba garance ze strany Petra Fialy v oblasti zahraniční politiky, nebo i v jiných oblastech, v některých personálních záležitostech. Uvidíme, co se bude dít v příštích týdnech a měsících, kdy se něco může propojit jako jedno z platidel,“ upozornil Korecký.

Podle jeho názoru to mohlo být také tak, že prezident vlastně hrál politickou hru, se kterou plnil stránky novin, hrozilo se ústavní žalobou, aby to nakonec elegantně vyřešil. „On tady píše poslední rok svého politického příběhu, tak nechce být vnímán jako prezident, který šel proti Ústavě ČR. Aby byl lépe zapsán v čítankách,“ přidal další možný pohled Korecký.

Holub upozornil, že Zeman do jisté míry dosáhl svého, když si mohl promluvit s každým ministrem a vyložit mu, jak si představuje politiku na tom či onom resortu a do jisté míry tím ministry ovlivnit.

Korecký konstatoval, že některé prezidentovy výtky vůči Lipavskému byly oprávněné.

„Minimálně jeho slabá erudice na poli zahraniční politiky a možná jeho poměrně krajní názory na některé důležité prvky zahraniční politiky, to je něco, čím se názorově liší nejen od prezidenta Zemana, ale mám pocit, že se trošku vymyká i té vládní sestavě. Jsou to v rámci té pětikoalice názory velmi krajní. Myslím tím názory na Izrael, na Palestinu, i ten velmi tvrdý osten vůči Rusku a Číně. Myslím, že ani Petr Fiala by nechtěl jít tak daleko, aby tyto velmoci označoval za nepřátele,“ upozorňoval Korecký.

Další problém může představovat myšlenka Lipavského, že by se sjezd sudetských Němců či jejich potomků mohl konat v Česku. Podle Koreckého je to něco, co může působit jko červený hadr i pro část ODS.

Nakonec publicista konstatoval, že si schválením Lipavského vytvořil Zeman u koalice určitý dluh, který si může vybrat později.

Hůl na Sobotku? Fiala bude trpět ještě víc. Už leze, co Zeman spáchal Vláda: Co to Zeman dělá? Už to jede. Je to vážné Koaliční pětka jásá: Velký úspěch Fialy Cena za dohodu? Zkušení Topol s Kalouskem ocenili Fialu i Zemana

