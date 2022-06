Zlo jde z Ruska, shodli se Moravcovi hosté. Neřešit, jestli se prohrála jedna bitva. Jít hlavou proti zdi, jednou se to povede

reklama

Podle Kelina v tuto chvíli není pravděpodobné, že bude stávající ruský prezident Vladimir Putin odstaven od moci.

„Na každý z problémů je možné se dívat optimisticky nebo pesimisticky, a moji přátelé v ruském disentu tvrdí, že je lepší se dívat na věci optimisticky, protože jinak to vede k pasivitě. Ono je potřeba jít hlavou proti té betonové zdi a zkoušet ji prorazit a ono se to někdy povede,“ pravil Kelin.

„Moji přátelé doufají, že Západ se trochu vzpamatuje a musí si uvědomit, že jde o jeho existenci a musí proti tomuto koncentrovanému zlu zakročit, pokud nechce skončit jako Římská říše nebo Byzantská říše. Je potřeba pochopit, že tomu zlu je třeba čelit. Je mu třeba čelit už 105 let, kdy toto zlo metastázuje, mění tvář, ale pořád je to totéž zlo,“ vrátil se historik až do časů komunistické revoluce v roce 1917.

Votápek volil obdobná slova. Je přesvědčen, že sankce musí mířit na více Rusů. „Já možná nebudu pesimistický, ale budu kritický,“ ozval se s tím, že Západ by měl být přísnější vůči celému Rusku, protože dokud budeme sankce mířit jen na stovky ruských lidí, pak si s tím, Kreml dokáže poradit.“

„Já si myslím, že pro Rusy nebude taková výhra, že budou moct jezdit na Balaton. Důležité je, že nebudou moct jezdit na Azurové pobřeží, nebudou moct nakupovat na Západě a jejich děti nebudou moct studovat na prestižních západních univerzitách. Např. v těch v Javorové lize,“ vysvětloval někdejší generální konzul v Petrohradě.

Celou debatu naleznete zde

Kelin přidal další poznámku. „Je potřeba se chovat racionálně vůči ruské opozici. Tady děláme takové nesmysly, jako že odsud vyhazujeme ruské studenty,“ konstatoval. „Je třeba pochopit, že nejde o nějakou náhodnou válku, ale jde o střet civilizací. Jestliže chce naše civilizace tuto válku přežít, tak se podle toho musí začít chovat,“ žádal před kamerami.

Podle Votápka se většina světa shodne v tom, že v Bělorusku není legitimně zvolená vláda. A v Rusku je to z jeho pohledu totéž. Jen to všichni nevidí stejně.

„Rusko nemá legitimní vládu a jeho občané by měli mít nárok na ochranu. Za podmínky, že se vyjádří jasně proti tomuto režimu. Nelze, aby tato pozice jednou za čtrnáct dní pendlovala mezi Moskvou a Prahou. Vzpomeňte si, jak to bylo s naší opozicí v časech komunismu. Členové opozice získali na Západě politický azyl, ale kdyby se tehdy pokusili vrátit do Prahy, no tak o ten politický azyl přišli,“ upozornil Votápek.

Poté volal po tom, aby zesílil tok vojenské pomoci ze Západu směrem na Ukrajinu. „Já bych byl šťastný, kdyby ta pomoc byla na úrovni desetinásobku toho, co je teď. Kdybychom tam např. neposílali jednotky či maximálně desítky houfnic, ale aby to byly stovky,“ nabádá Votápek.

Ukrajinci podle něj potřebují více klasických tanků a více klasických houfnic i dobře vycvičených vojáků, které přislíbila cvičit např. Velká Británie. Podle Votápka skutečností sice je, že Rusové mají stále více železa, ale to železo je starší a starší a starší. „Rusové zatím dokážou koncentrovat svou palebnou sílu, ukrajinští vojáci trpí a umírají, ale já věřím, že se to zlomí,“ vyjádřil naději Votápek.

Kelin prohlásil, že fakticky začala třetí světová válka a my se podle toho musíme chovat.

„Je to velice závažná situace, ve které už de facto jsme ve třetí světové válce a podle toho je třeba racionálně jednat a vnímat to celkově, ne podle toho, jestli bude jedna bitva vyhraná, nebo prohraná. Dneska z Ruska utíká i střední třída. To dřív nebývalo. Ti slušní lidé utíkají,“ konstatoval historik Kelin s tím, že tito slušní lidé utíkají i kvůli tomu, že je Západ zklamal. Tito lidé prý už přestali věřit, že jim Západ pomůže tolik, aby oni mohli něco změnit zevnitř.

Psali jsme: Velká sedmička zavedla další sankce na Rusko. To prý míří do platební neschopnosti Raketový útok na Kyjev. ČT vysílala ráno přímo z místa Ukrajina všechna města získá zpět, ujišťoval v noci Zelenskyj Indie kupuje ruskou ropu jako nikdy. Pak ji s marží přeprodává do Evropy

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama