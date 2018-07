Zločinec! Jasné vyjádření o Georgi Sorosovi

„Lidovky podávají neúplný a částečně překroucený obraz George Sorose. Je dost těžké udržet jeho image alespoň neutrální. Nezbohatl spekulacemi pouze na britské libře. Zničil pozice několika měn, způsob, kterým tak činil, byl minimálně krajně neetický. Kdyby nebyl součástí sítě, o níž píšu níže, dávno by za to byl souzen, nebo by se mu stala ošklivá nehoda,“ píše Passer.

Dále připomíná, jak George Soros označoval americké konzervativní politiky za fašisty, jmenovitě například bývalého amerického prezidenta George W. Bushe. Podle Passera přitom Soros sám pomáhal nacistům krást majetek Židů, kteří byli posíláni do koncentračních táborů.

„Jeho nadace a síť neziskovek nepodporují demokracii – podporují proměnu světa na levicově liberální řád, který demokracii podrývá. Podporují nadnárodní struktury, celky a zájmy na úkor národních vlád a zájmů, posilují neetickou kooperaci moci výkonné a mediální, oslabují a dehonestují kritiky tohoto uspořádání. Lidé, které George Soros podporuje, důsledně podporují globalistickou politiku včetně válek, omezování svobod či korporátního fašismu. Sorosovi pohůnci jsou po desetitisících na celém světě zaměstnáváni ve spletité síti nadací, neziskovek, think-tanků,“ zmiňuje Passer Sorosovu čilou aktivitu v oblasti neziskových organizací.

Sorosova síť podle Passera zahrnuje specialisty na čerpání grantů a dotací, na mediální spin, sociální sítě, lobbing, organizování demonstrací a vládních převratů a jiné činnosti. Její dosah je pak globální a je podporován mainstreamovými médii. „Obzvlášť oportunistické ideology mezi novináři (politruky) Sorosovy nadace oceňují významnou finační částkou, někdy i opakovaně,“ vysvětluje Passer.

„George Soros dle mnoha zasvěcených lidí z různých částí světa už po desetiletí pomáhá legalizovat výnosy z obchodů s narkotiky, kterými americké zpravodajské služby financují svoje black operations a posilují svou autonomii na moci politické. Tyto černé fondy jsou částečně využívány pro černé operace, typicky změny vlád ve Střední Americe a dosazení vojenské junty, část je jich však třeba legalizovat, aby mohly být použity pro ovlivňování vývoje mnoha vyspělých států světa právě pomocí sítě NGO,“ šokuje Passer.

„Demaskován stojí před našima očima muž, který se zasloužil o úpadek individuální lidské svobody, rozpad tradičního společenského řádu a hodnot více než kterýkoliv jiný v posledním půl století. Soros je poválečným Marxem. Své ideologii věří a její stále patrnější selhávaní jej činí nešťastným. Stejně jako Marxe, který na smrtelné posteli údajně pochyboval o svých klíčových postulátech,“ zakončuje svou úvahu Passer.

