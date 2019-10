Zločinné migranty pryč? Smáznuto. Kvůli ANO. Od Klause ml. padlo toto

Jak poslankyně Majerová Zahradníková shrnula, Ministerstvo vnitra v naprosté tichosti předložilo návrh novely azylového zákona, která velmi dramaticky mění současné pojetí azylu. K prolomení má dojít zavedením institutu tzv. „strpění cizince“. Podle něj by se status „uprchlíka“ (a z něj vyplývající ochrana a speciální práva) rozšířil na mnoho osob, které na něj dnes nemají nárok.

Podle Zuzany Majerové Zahradníkové by důsledkem této úpravy bylo, že by nebylo možné vyhostit ani takové osoby, které by zde páchaly závažnou trestnou činnost.

Ministerstvo vnitra se odvolává na rozhodnutí Evropského soudního dvora z května letošního roku a rovněž na nezbytnost reagovat na zjištěné praktické problémy při azylovém řízení. Hnutí Trikolóra si však nechalo udělat právní analýzu, která tyto důvody vyvrací. „Ve skutečnosti nás nikdo a nic nenutí, abychom prováděli razantní změny azylového zákona, které flagrantně rozšiřují práva migrantů na úkor hostitelského státu,“ zdůraznila poslankyně. Zvyšuje se tím nejen bezpečnostní riziko, ale též finanční výdaje na azylový proces.

Zdůraznila, že ze strany EU nám nehrozí žádné sankce, na které se mnozí rádi odvolávají, a jde výhradně o aktivistickou horlivost Hamáčkova ministerstva.

Proto poslankyně navrhla zařazení tohoto bodu na program schůze Sněmovny a zároveň přednesla návrh usnesení: „Poslanecká sněmovna vyzývá prostřednictvím vlády ministra vnitra, aby stáhl z připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon o azylu, zákon o pobytu cizinců na území ČR a další související zákony, zejména pak zavedení institutu ‚strpění cizince‘ a rozšíření legální definice azylanta.“

Když došlo na hlasování o zařazení příslušného bodu na jednání Sněmovny, bylo v sále přítomno 182 poslanců. K zařazení bylo tedy potřeba 92 hlasů. Pro návrh se však vyslovilo pouhých 42 poslanců, proti 11. Zásadním problémem bylo, že výrazná část poslanců se místo zaujmutí stanoviska raději hlasování zdržela.

Zejména se jednalo o poslance hnutí ANO, z nichž pro návrh hlasovali pouze Patrik Nacher a Pavel Plzák. Proti pak Ondřej Babka. Hlasování ignorovali i poslanci ODS, kteří se zdrželi všichni s výjimkou Jana Skopečka a Vojtěcha Munzara, kteří hlasovali pro.

Pro návrh poslankyně Majerové Zahradníkové hlasovali všichni přítomní poslanci SPD, také všichni lidovci kromě Jana Čižinského a Víta Kaňkovského, většina klubu TOP 09, 7 komunistů (8 se zdrželo) a všichni čtyři přítomní nezařazení poslanci. Poslední hlas pro byl Jaroslava Foldyny, ačkoliv jinak ČSSD hlasovala proti tomu, aby se iniciativa Ministerstva vnitra ve Sněmovně projednávala.

Celkem 6 poslanců ČSSD hlasovalo proti, ostatní se zdrželi, nebo vůbec nehlasovali. Poslední čtyři hlasy proti dodali Piráti: Jan Lipavský, Tomáš Martínek, Ondřej Profant a František Kopřiva. Zbytek pirátského klubu se zdržel.

Institut „strpění cizince“ otevírá možnost, aby v České republice mohli zůstat cizinci i bez udělení azylu, pokud se nebudou moci bezpečně vrátit domů. K jejich vyhoštění bude moci dojít až poté, co se situace v jejich zemi změní.

Web iRozhlas.cz již svým čtenářům vysvětlil, že proti návrhu Ministerstva vnitra bojují „dezinformační weby“ a Tomio Okamura.

A ujistil, že podle šéfky ministerského odboru se případ dotkne pouze jednotek osob. „Tyto osoby – ve většině případů osoby, které se nacházejí ve výkonu trestu – nebudou mít status uprchlíka, ale budou mít eventuálně pouze potvrzení o strpění, které na rozdíl od statusu uprchlíka můžeme velmi rychle zrušit ve chvíli, kdy bude tu danou osobu už možné vyhostit,“ vysvětlovala úřednice.

Rozhlasový web pak ještě čtenáře ujistil, že se nejedná o žádný „diktát Bruselu“, ale o iniciativu českých ministerských úředníků.

Poslanec a předseda SPD Tomio Okamura se do pera redaktorky rozhlasového webu dostal díky tomu, že proti návrhu protestoval už dříve na sociálních sítích. Ministr vnitra Jan Hamáček mu však osobním dopisem vzkázal, že navrhovanou úpravu „špatně pochopil“. Podle Hamáčka je zákon o azylu zavedením institutu „strpění cizince“ naopak zpřísněn, na azyl totiž díky němu dosáhne méně lidí. „Pro migranty to znamená mnohem tvrdší podmínky,“ zdůraznil ministr.

Pak Okamurovi vytkl, že tvrdí, že institut strpění je v našem právním řádu novinkou, přestože je v něm obsažen již 20 let, návrhem je pouze rozšiřován. Doposud se uplatňoval na osoby, které nebyly schopny republiku opustit z důvodu zdravotního stavu. Navíc strpění je mnohem slabší formou ochrany, než je azyl.

„Uvedu to na příkladu, který jsme u Evropského soudního dvora vyhráli: Pokud by v Česku žádal o azyl cizinec, který spáchal loupež, a přesto by měl jinak nárok na azyl, nově by mu nebyl udělen. Vždy jsem se domníval, že SPD nesouhlasí s tím, aby zločinci dostávali azyl. Tento zákon udělení azylu zločincům znemožňuje,“ vyložil Okamurovi a podivil se, co mu tedy vlastně na návrhu vadí.

Pak poslance ujistil, že novela výrazně urychlí vracení cizinců do země původu hned poté, co se tam situace uklidní. „Strpěné osoby je možné navracet v podstatě ihned, nemusí se řešit odejmutí statusu azylanta, které se může protáhnout na roky,“ argumentoval.

A nakonec Okamuru ujistil, že návrh se nebude vztahovat na nelegální migranty, ti nemají nárok na žádnou mezinárodní ochranu a do země se musí vrátit tak jako tak.

Web Českého rozhlasu k tomu upřesňuje, že nelegální migrace je v návrhu řešena, ale pouze okrajově. Zavádí totiž opatření, kterým bude možné v případě takového migračního tlaku, jaký nastal v roce 2015, zrychlit řízení u udělení azylu na 30 dní, přičemž standardní délka je zhruba rok. Ustanovení by bylo tzv. „spící“ a aktivovalo by se rozhodnutím vlády společně se zavedením hraničních kontrol.

Nakonec si předseda ČSSD do Tomia Okamury rýpl: „Věřím, že nesouhlas s navrhovanou novelou je pouze důsledkem nepochopení, nikoliv obavou, že díky přísnější legislativě v České republice žádní uprchlíci nebudou a Vaše hnutí ztratí hlavní bod svého programu: strašit voliče migrací.“

