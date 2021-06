Zlomové volby? Šídlo je v klidu. Zemanovská většina a ta část, která prohrává jedny volby za druhými

Známý komentátor a novinář Jindřich Šídlo byl hostem veřejnoprávního podcastu Vinohradská 12. Do sněmovních voleb zbývají tři měsíce. Co mediální matador říká na dosavadní volební kampaň politických stran? „Předhorká“ kampaň! A co na Zemana? „Prezident může jmenovat premiérem, koho chce. Třeba svého mluvčího,“ říká překvapivě Šídlo. Volební průzkumy bychom prý měli brát s rezervou. Robert Šlachta není údajně úplně béčko hnutí ANO, ale jestli bude ve Sněmovně, premiér Babiš se hněvat nebude. A heslo opozice? „Buď s námi, nebo s Babišem!“

Šídlo v úvodu rozhovoru řekl, že se nacházíme v „předhorké kampani“ a vrchol můžeme očekávat v září. „Lidi se v létě chtějí evidentně zabývat jinými věcmi než volbami, takže i když ta kampaň evidentně houstne, tak její vrcholnou fázi zažijeme až od prvního září.“ Kampaň podle něj ještě stále může ovlivnit covid.

To, že prezident Zeman takto dlouho dopředu určil, koho pověří sestavením vlády, je podle Šídla nezvyklé. „Ale my už jsme si u prezidenta Zemana zvykli na neortodoxní přístup při vykládání ústavy. Jak říkám, on může jmenovat kohokoliv. Svého kancléře, mluvčího, nějakého svého kamaráda. Vzpomeňme, jak v roce 2013 po pádu Nečasovy vlády jmenoval předsedou vlády Jiřího Rusnoka,“ vysvětloval Šídlo a dodal: „Na druhou stranu, aspoň máme jasno, že prezident chce jmenovat Andreje Babiše. Bylo by zajímavé sledovat, kdyby nakonec po volbách nebyl poslanecký klub hnutí ANO tím nejsilnějším,“ usmíval se Šídlo.

Prezident Zeman také v CNN Prima NEWS prohlásil, že bude volit hnutí ANO. Co si o tom novinář myslí? Je to běžné? „U prezidenta Zemana ano, Zeman už v minulosti oznamoval, koho bude volit, ať už to bylo SPOZ, nebo sociální demokraté, které takto, myslím, podpořil před posledními evropskými volbami. Já nesdílím tady tak často opakovaný názor, že prezident má být nadstranický. Jakmile je prezident volen v přímé volbě, je zjevné, že má nějaké politické názory, kvůli kterým ho lidé volí. Já na tom v zásadě nevidím nic špatného,“ překvapil častý kritik Miloše Zemana Šídlo. Na druhou stranu toto prezidentovo prohlášení bere jako součást kampaně oné zemanovské většiny.

Co říká Šídlo na volební průzkumy z poslední doby, které jednou přisuzují vítězství koalici Pirátů se STAN a podruhé zase favorizují hnutí ANO. „Já ve svém novinářském životě sleduji už deváté volby a vzal jsem si z toho, že volby nikdy nedopadnou tak, jak se tváří průzkumy měsíc před nimi. Je to dáno tím, že lidé se skutečně rozhodují v posledních deseti dnech až týdnu předem. Ty průzkumy bych bral s nadhledem, abychom zase nebyli překvapeni.“

Tvrzení, že nadcházející volby budou zlomové, bere novinář také s rezervou. „Co já si pamatuju, tak vždy a všechny volby někdo v určitém momentu prohlásil za zlomové. Je to dobrý mobilizační prostředek. Nicméně ty volby jsou výjimečné a důležité, hlavně pro část společnosti, která může mít dojem, že teď může ty volby vyhrát. Tady existuje část společnosti, která osm let v kuse prohrává jedny volby za druhými. Tato část, většinou voliči koalice Pirátů se STAN a SPOLU, dlouho nic nevyhrála,“ uvedl novinář. Blížící se konec funkčního období prezidenta Zemana bude znamenat podle Šídla přelom a s ním spojené velké změny v českém politickém prostředí.

U dosavadní volební kampaně Šídla zatím překvapilo, že se vracejí stará a důležitá politická témata. „První je migrace. Jestli je v roce 2021 v České republice tématem migrace, tak to žiju asi v nějaké jiné zemi. Nicméně zejména Andrej Babiš ho používá, protože to zřejmě jeho volební stratégové vidí jako oslovující pro část veřejnosti. A tím druhým je korupce, ať už to znamená cokoliv. To slyším už dvacet let. Tam teď na scénu přichází do obleků převlečená policejní jednotka Roberta Šlachty Přísaha,“ popisuje Šídlo.

Co si vůbec myslí zkušený novinář o politické cestě Roberta Šlachty? Je hnutí Přísaha spojeno s hnutím ANO? „Já, co o tom vím, tak že by to bylo přímo béčko hnutí ANO, to se říct nedá, ale já si myslím, že pokud se Šlachtova Přísaha dostane do Parlamentu, což vůbec není jisté, tak Andrej Babiš se vůbec zlobit nebude.“

K opozičním koalicím SPOLU a PirátiSTAN Šídlo řekl, že jsou, hlavně u SPOLU, tvořeny stranami, které se často neshodnou na těch nejdůležitějších tématech, jako je například euro nebo výše daní. „Nicméně pro voliče je důležitý jen ten klíčový vzkaz, a to „buď s námi, nebo s Babišem“. Možná postbabišovská vláda tvořená z těchto bloků bude mít podle Šídla jak problémy ekonomické, tak problémy sama se sebou. „Připomínám, že nikdy jsme neměli vládu tvořenou z pěti stran,“ připomněl závěrem komentátor.

