Změna vlajek. Budou všude. Ukrajinské půjdou dolů a… Macinka nastínil, co sleduje EU

reklama

Anketa Vláda Petra Fialy dle vašeho mínění povládne (ptáme se od 30.6.2022) do konce svého mandátu 2% do konce rusko-ukrajinské krize 3% do konce roku 2023 0% do Vánoc 95% hlasovalo: 3265 lidí



„Vlaječky budou v oknech. Všude. Skoro jak za socialismu. Už nebudou ukrajinský, ale teďka evropský na chvilku,“ předpovídá značnou změnu. Plusem by prý bylo nachystat už i nástěnky.



Již na vážnější notu následně Macinka v pořadu „Podtrženo, sečteno“ na XTV.cz dále podotkl, že evropské předsednictví je akorát „hračka na hraní“. „Je to hračka na hraní, kterou dává Evropská unie jednotlivým zemím, aby se utužoval kolektiv,“ sdělil. Předsednictví podle něj není možností nějaké země cokoliv změnit, ale spíše snaha u občanů vzbudit vyšší oblibu Evropské unie.

Fotogalerie: - Předání štafetového kolíku

Vláda se podle Macinky bude nyní vymlouvat na předsednictví jako odůvodnění, proč se nestíhají řešit jiné záležitosti, které naši zemi aktuálně trápí, ale ostatní občany v Evropské unii vůbec to, že aktuálně Česko předsedá Radě EU, zajímat nebude a většina takovou informaci ani nepostřehne. „Pochybuji, že někdo ve Finsku nebo na Kypru to ví… Možná někteří lidé ve Švédsku, kterému předsednictví na konci roku odevzdáme,“ podotkl.



Od českého předsednictví přešel ke vnímání ruského prezidenta Vladimira Putina v Česku. Zprávu, že Putinovi důvěřuje jen každý desátý Čech, hodnotí kladně. „Já myslím, že je to docela dobrý výsledek a že pro Putina je to naopak velmi špatný výsledek. Vzpomeňte si, že u nás byl nejpopulárnější politik mladá hvězda sociální demokracie Stanislav Gross. Jeho popularita se svého času vyšplhala na nějakých 82 až 83 procent. To bylo opravdu fenomenální. Ještě v březnu 2004 měl snad podporu 70 procent mezi českou populací. O pár měsíců později se mu to začalo zadrhávat a stal se patrně nejméně populárním politikem v České republice a měl asi 18 procent. To bylo absolutní dno,“ podotkl s tím, že Putinovi se tak zřejmě „povedl“ nový rekord v tom, nakolik jej Češi nemusí.

Fotogalerie: - Pěstí do Putina

„Takže jestli se teď Putin dostal ještě níž než Gross, tak je to dobrá zpráva o české veřejnosti,“ je Macinka rád za to, že Češi mají již po rozpoutání války na Ukrajině o Putinovi jasné mínění.



Pobavil se, že zřejmě Češi k tomu, že nemají rádi Putina, dospěli díky naší vládě. „Vypnuli ty weby a ejhle! Hned mu spadla popularita,“ glosoval ironicky, že bez vypnutí „prokremelských médií“ na pokyn vlády bychom určitě k takovému výsledku nedošli.



Následovala snaha Pirátů zbavit v Praze Jiřího Pospíšila jeho magistrátních funkcí kvůli jeho údajným kontaktům s obviněnými v Hlubučkově kauze. „To je prostě legrační. To, že Piráti chtějí, aby Pospíšil nyní rezignoval, je opravdu legrační, protože máme tři měsíce do voleb. Pospíšil nemá žádnou funkci na magistrátu, on je zastupitelem, takže je to od Pirátů taková trošku nedůvěryhodná hra. Rychle křičme, že je to zloděj, aby to náhodou nespadlo i na nás, protože my s těmi zloději vládneme,“ poznamenal Macinka, že Piráti se takto snaží zakrýt, že jsou do kauzy také namočeni zejména společnou koalicí se Starosty. Spojením do koalice to prý nakonec „padne i na ODSku“.

Fotogalerie: - Senát a konflikt na Ukrajině

A došlo i na kritiku Senátu k veřejnému ochránci práv Stanislavu Křečkovi, jež padla za jeho výroky vůči menšinám a uprchlíkům. Senát Křečkovy výroky označil za předsudečné a xenofobní a vyzval ho k tomu, aby důsledně vystupoval v souladu se svým slibem vykonávat úřad ombudsmana nezávisle a nestranně.

Psali jsme: Předsudečnost a xenofobie! Senát na návrh Lásky odsoudil ombudsmana Křečka

Terčem kritiky bylo mimo jiné Křečkovo prohlášení z loňského ledna, podle něhož někteří Romové mají problémy s bydlením ne kvůli diskriminaci, ale kvůli tomu, že „devastují bytový fond a přeměňují část obcí ve vyloučené lokality“.



Podle Macinky je Křeček „statečný člověk“, jelikož pokud nebude ukazovat na problémy, pak se vše bude jen zhoršovat. Upozornil, že problémoví členové menšin škodí tomu zbytku, jenž se chová slušně.

Psali jsme: Institut Václava Klause zůstává důsledně nestranickou institucí Tohle každý Pražan musí vědět! Zločin. Lídr Motoristů napráskal na Hřiba „Ten pán je pro mě dezinformátor.“ Klaus se rozžhavil o „dezinformacích“. To tu ještě nebylo To všechno po vás zrušíme, slyšel Hřib v TV. A začalo být zle

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama