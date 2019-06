Změnil se, je radikální, stydím se. Deník N zpovídal bývalé kolegy generála Blaška. A nedopadlo to dobře

Na nově zvoleného europoslance za hnutí SPD, generála ve výslužbě Hynka Blaška, se zaměřil server deníkn.cz. Blaško se do Bruselu probojoval z osmého místa kandidátky. Mezi zvolenými europoslanci dostal čtvrtý nejvyšší počet hlasů.

Před sedmi lety, než odešel z armády, byl Blaško otevřeným důstojníkem, který se dle poradce ministra Alexandra Vondry Františka Šulce choval profesionálně. „V době jeho aktivní služby mi nepřišlo, že by byl tak radikální,“ zmínil Šulc. Ten podle svých slov současným názorovým postojům Blaška nerozumí.

K názorovému „převratu“ došlo v roce 2015 během vypuknutí uprchlické krize. „Za to, co dělá teď, se stydím, je to smutné. O příčinách nechci spekulovat,“ řekl mimo jiné na adresu Blaška jeden z důstojníků. Zda za změnu jeho chování může smrt jeho syna, kterého zneužil a zavraždil pedofil Antonín Novák v roce 2008, lze jen spekulovat. Je pravdou, že Blaško následně na vše zůstal sám, krátce po vynesení rozsudku zemřela i jeho žena.

Blaško, jenž se mimo jiné účastnil například i proruské demonstrace v Praze, je atraktivní pro mnohé tzv. dezinformační servery. A nevylučuje ani to, že by mohl kandidovat na prezidenta. Svému možnému soupeři, generálu Petru Pavlovi, o němž se hojně s tímto postem spekuluje, nemůže přijít na jméno.

