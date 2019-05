Zmlácení Jakla: Darebáci, co politicky školíte mládež! zuří Klaus ml. Ozbrojte se, padlo. Idiot Jakl, napsal novinář

28. 5. 2019 7:31

Jak jsme vás již informovali, v sobotu došlo v metru k napadení člena RRTV Ladislava Jakla. Reakce už se množí a také i srovnání s útokem na Dominika Feriho z TOP 09. Kdo za to může? Podle Václava Klause mladšího je to „tisk, média a darebáci, kteří posílají politické školitele mládeži do škol“. A jak vypadalo odsouzení od jednoho novináře? „Člověk, který v metru napadl Ladislava Jakla, je větší idiot než Ladislav Jakl.“