Zmlácený Jakl v metru: Promluvila policie

K incidentu dle Jakla došlo v sobotu 25. května v podvečer přímo v jedoucím vagónu soupravy metra trasy B v úseku před stanicí Náměstí republiky. „Seděl jsem na sedadle a najednou kdosi nade mnou zvolal: Ty seš Jakl, ten lídr SPD. A začal mě mlátit do hlavy a ramene. Pak mě strhl na zem a na zastávce hned utekl,“ popsal Jakl pro server Echo24 situaci, kterou podle něj měli na svědomí dva pachatelé. Lékařskou pomoc bezprostředně po napadení nevyhledal, následující den ale kvůli podezření na vnitřní poranění břišní dutiny pohotovost navštívil. „Holt nemám v metru sedět a číst si v telefonu. Kdybych byl stál a dával pozor, jistě bych se mohl bránit,“ okomentoval své napadení.

Na Jaklovo napadení reagovali politici a novináři z celého názorového spektra. Miroslav Kalousek útok prohlásil za „odporný, zbabělý a nepřijatelný“, Tomio Okamura se pustil do „sluníčkářů“, že vyvolávají nenávist. „Tak ohavný čin by se nestal, kdyby v České republice nebylo soustavně a cíleně zvyšováno politické napětí těmi, kteří si jiný než svůj vlastní názor neumí představit, těmi, kteří každého člověka s odlišným politickým názorem veřejně urážejí, ostouzejí a dlouhodobě beztrestně brutálně verbálně napadají. Tak ohavný čin by se nestal, kdyby proti zvolení Ladislava Jakla členem RRTV nebyla vedena tak nesmiřitelná a útočná politická kampaň. Viníme ty, kteří po léta nerespektují výsledky demokratických voleb a politickou moc chtějí získat mimo demokratické volby prostřednictvím rozvášněných davů na náměstích a spřátelených médií,“ znělo vyjádření z Institutu Václava Klause. Fotogalerie: - Klausův institut

Netrvalo dlouho a Ladislav Jakl byl napaden znovu, tentokrát ve Zlíně. K druhému útoku mělo dojít ve Zlíně, kde byl Jakl v rámci filmového festivalu spolu s dalšími členy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Bratr Ladislava Jakla druhý útok popsal takto: „Připravoval si čaj při snídani v hotelu, v tom ho někdo udeřil do boku zezadu a zaznělo na něj: ‚Sundej si tu čepici, ty debile.‘ Myslel si, že je to pouze drsný žert, otočil se a řekl útočníkovi, ať ho nemlátí, že ho to bolí. Ten útočník řekl: ‚Vím, že to bolí, Jakle, ty debile. Proto tě tam bouchám, aby tě to víc bolelo.‘ Bratr mu řekl, že s takovou nenávistí se mu bude špatně žít. A útočník reagoval: ‚Ses posral, ty debile, pojď ven a já ti to tam vysvětlím‘.“ Útočníkem byl prý hotelový host.

Napadení Ladislava Jakla a Dominika Feriho odsoudila i Poslanecká sněmovna na návrh Tomia Okamury. Útoky odsoudil též publicista Reflexu Jiří X. Doležal, který si hlavně všímal rozdílu v mediálním pojetí obou případů: „Zatímco útok na sluníčkáře Feriho vyvolal dvě vlny veřejného zájmu, napadení pravičáka Jakla přitáhlo pozornost jen několika politiků a novinářů – řekl bych těch, kteří mají tendenci měřit všem stejným metrem – a jak široká veřejnost, tak lid nechali napadení Ladislava Jakla jaksi u ledu.“ Psali jsme: Zmlácení Jakla: Mlčení prolomil Miroslav Kalousek Zmlácení Jakla: Darebáci, co politicky školíte mládež! zuří Klaus ml. Ozbrojte se, padlo. Idiot Jakl, napsal novinář Po útoku na Jakla to vře: Když narazili Feriho na parapet, to byl cirkus. Ale když napadnou SPĎáka... Jaké pořady nám o tom připraví milovaná ČT?! Ladislav Jakl byl brutálně napaden v pražském metru

U prvního napadení se následně v týdeníku Respekt a Deníku N objevila jiná verze událostí. Devětadvacetiletý student Daniel R. popsal, že Ladislav Jakl nastoupil do metra, kde on seděl s přítelkyní. Jakl měl zůstat stát nad nimi. Muž připouští, že v tu chvíli pronesl směrem ke své přítelkyni poznámku: „S tímhle kriplem já nepojedu.“

S Jaklem a jeho názory na svět prý muž, živící se jako datový analytik, nesouhlasí. Označení „kripl“ ale prý nebylo míněno politicky. Muž Respektu vysvětloval, že se kdysi potkal s Jaklem v hospodě a ten se měl chovat arogantně. To prý muži přesně zapadlo do obrazu, který o něm měl. Respektu dodal i svědectví známých barmanů, že Jakl „opravuje obsluze okázale výslovnost názvů piv a vůbec platí za nepříjemného hosta“. Po této poznámce se prý s přítelkyní pokusil vystoupit z metra, které se ještě nerozjelo, aby se zmíněným „kriplem“ nemusel cestovat.

Následující události se dle líčení datového analytika měly odehrát takto: „Přítelkyně mě chytla za ruku a začali jsme vybíhat z metra, že ještě stihneme přestoupit do jiného vozu, než se na stanici zavřou dveře. Jakl se mě ještě stihl zeptat: ‚To bylo na mě?‘ Řekl jsem, že ano, a zopakoval jsem nahlas, že je kripl. A v tom jsem od něj dostal pěstí. Nepraštil jsem já jeho, praštil on mě,“ popisuje. Psali jsme: Útok na Jakla: Drsná slova Jiřího X. Doležala Ladislava Jakla znovu napadli! „Jakl nás sere, je to nácek,“ zní prý v Praze. A Kalousek ke zmlácení: SPD jsou náckové, ale já za to nemůžu Klaus st. ke zmlácení Jakla: Skončí to jak za Hitlera! Vy, co jste prohráli volby... Toto nedovolíme

Protože dostal ránu, nestihl již vystoupit a souprava se rozjela. Jakl byl podle jeho verze nadále agresivní, on sám se prý jen bránil. „Držel jsem ho za ramena, aby mě nemohl zase praštit. Když mě nemohl bít, dal mi hlavičku, byla to dost velká rána,“ popisuje. Připouští však, že po této velké ráně naopak on praštil Jakla do ramene a do tváře. Pak je prý od sebe odtrhl jiný cestující. Až v tu chvíli prý řekl věty: „To je Jakl z SPD“ a „To je Jakl od Klause“, aby ostatní cestující věděli, co je útočník zač.

Ladislav Jakl tuto novou verzi událostí důrazně odmítl. „Aktivně vyhledal spřátelené redakce, aby mu pomohly jeho útok zpochybnit,“ komentoval Jakl, kde vyšla výpověď studenta. Doplnil, že web časopisu Respekt, který svědectví datového analytika zaznamenal, ve svém článku zcela prokazatelně lhal. Tvrdil totiž, že Jakl již viděl kamerové záznamy ze stanice metra. „Policie už Ladislavu Jaklovi ukázala záznam z kamer z metra, ale mezi lidmi na peroně nedokázal člověka, jehož vykreslil jako útočníka, identifikovat,“ zní klíčová věta v článku podepsaném redaktorkou Ivanou Svobodovou. Jakl to odmítá, žádné záznamy mu prý policisté doposud neukazovali. Dotyčný student se prý snaží svalit vinu na oběť, jako každý útočník.

Jak dnes informovala Česká televize, pražská policie předala případ údajného napadení Ladislava Jakla do přestupkového řízení. Ze spáchání přestupku jsou podle ní podezřelí Jakl i devětadvacetiletý muž, který se s bývalým tajemníkem dostal do potyčky. Incident tak nyní posoudí Úřad městské části Praha 1.

