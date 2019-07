Znalec s informacemi z okolí prezidenta: Hamáček porušil dohodu se Zemanem. A víte, co to znamená, když jste šéf ČSSD...

Petr Holec, komentátor Info.cz, poctil návštěvou Luboše Xavera Veselého a v hodnocení politiků a stran nikoho nešetřil. Demonstranti z Letné prý chtějí změnit výsledky voleb, i když tvrdí opak. Petr Fiala stranu sice vytáhl z debaklu, ale může být špuntem dalšího úspěchu. Zato Klaus mladší může podle Holce tvořit další vládu. Nejhůře to schytala ČSSD: „Je to skutečně banda lidí, kteří si jdou po krku a už nejsou schopni respektovat vůbec nic.“ Zeman prý drží Staňka, protože Hamáček porušil dohodu. A kdyby šla ČSSD z vlády ven? „Oni se nikdy nepůjdou nechat zaměstnat do soukromého sektoru, oni to neznají, to je pro ně úplně UFO,“ míní komentátor Info.cz.

Veselý se hned po úvodu zeptal, zda je Česko v krizi. Holec odpověděl dvojznačně, že je a není, protože se v krizi cítíme již od roku 1989, ale na druhou stranu se máme nejlépe, jsme nejsvobodnější, jak jsme se kdy měli a byli. „My máme v DNA, že se musíme trápit, a čím líp nám je, tím víc se trápíme,“ odtušil. Anketa Šíří prezident Zeman ,,ruské lži", jak tvrdí analytik Jakub Kalenský z americké Atlantic Council? Šíří 3% Nešíří 97% hlasovalo: 3090 lidí

Také prohlásil, že ze strany demonstrantů plnících náměstí zde hrozí nebezpečí. „Ta náměstí a ulice chtějí rozhodovat, oni říkají, že nechtějí přepisovat výsledky svobodných voleb, ale oni je chtějí přepsat,“ říká Holec a dodává, že požadavek odvolání Andreje Babiše je jen záminkou k oslabení ANO, které demonstranti nevolí a nemají rádi. Xaver Veselý se v demonstracích rýpal dál a ptal se, jak to že na Letné neviděl žádný transparent s heslem „Chceme nové volby“. Holec přirovnal současné demonstrace k platformě „Děkujeme, odejděte“, kdy také dotyční chtěli změnit výsledky voleb, i když tvrdili opak. „Oni se vrátili do totality, i když vlastně tou totalitou bojovali za demokracii. Což je vlastně ironie a paradox, který nás provází dodnes,“ tvrdil Holec a dodal, že Mikuláš Minář a další organizátoři vědí, jakým fiaskem skončila platforma Děkujeme, odejděte (0,27 % hlasů – pozn. red.), a proto nechtějí nové volby.

O Milionu chvilek pro demokracii tvrdí, že začínal jako „menežované demonstrace“. „Já jsem se zúčastnil jedné před Českým rozhlasem a tam to bylo... hlavně aby to bylo pro média, pro kamery, dostali tam lidi vynadáno, že málo křičeli a podobně a transparent měli blbě, protože to nebylo vidět,“ říká Holec. Následně to prý přerostlo ve spontánní odpor proti Andreji Babišovi a ANO, takže není pravda, že by demonstranty někdo naháněl či uplácel, tvrdí. A dodal, že za nejtrefnější považuje slova amerického velvyslance, že demonstrace jsou důkazem demokracie, protože „My máme před Bílým domem demonstrace každý den.“ Andrej Babiš ANO 2011



Podle Holce už trestní stíhání patří do jakéhosi puncu profesní cti kvůli tomu, kolik politiků bylo obžalováno a nakonec žaloby zproštěno. „Poslední dekáda, si myslím, je obžalobou naší policie a justice za to, jakým způsobem ty mediální procesy a monstrprocesy byly vedeny a skončily, protože nikdo už neoznámí, že ten člověk byl pravomocně osvobozený, ale pro všechny budete ten odsouzený.“ Poznamenal, že v tzv. Demokratickém bloku je i STAN, jehož bývalý člen a šéf Martin Půta je souzený. „On šel do krajských voleb s tím, že tohleto použil v podstatě jako volební kampaň a ty volby suverénně vyhrál, tak principiálně je to to samé jako Andrej Babiš,“ tvrdil komentátor.

Minimálně ještě za měsíc bude podle Holce Andrej Babiš stále ještě premiérem, protože v současné situaci je podle něj vidět velká vůle ke smírnému řešení. „Zničit ho můžou jenom osobní narcismus, zhrzená pýcha a podobně,“ tvrdí. Fotogalerie: - Monstrakce proti Babišovi

U ČSSD prý už není žádný plán na obnovení strany ani plán na jednání s prezidentem. „ČSSD je dneska skutečně neřízená střela,“ začal Holec, ale Veselý protestoval, že výraz střela se nehodí. „Je to skutečně banda lidí, kteří si jdou po krku a už nejsou schopni respektovat vůbec nic. A Jan Hamáček má tu smůlu, že v této chvíli opravdu asi neobstojí lídr, kterého vytáhnete z nějaké té horní hierarchie a už je tam pět nebo deset let. Opravdu musí přijít někdo jiný.“ Jako příklad pro ČSSD dal ODS, která dokázala „vytáhnout“ brněnského profesora Fialu, který podle Holce stranu dokázal semknout, personálně obrodit a ODS je nyní na dvojnásobku sedmiprocentního debaklu z roku 2013. Ovšem připustil, že Petr Fiala může být špuntem dalšího růstu, i když potenciál ODS o moc výše nevidí.

Zavzpomínal na sjezd strany, na kterém byl Fiala zvolen. Brněnský profesor podle něj vyřešil reputační problém strany. Ale dodal: „Jak říkal Mirek Topolánek, chybí tam teď ty koule. Protože nové voliče naberete na emoce, ne na rozum a politologické fráze. A on prostě ty emoce nedodá.“ Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



Od ODS přešli k volebnímu potenciálu Trikolóry. Holec prohlásil, že Václav Klaus mladší může být po dalších volbách tzv. kingmaker a vytřískat z mála maximum, tedy že s pěti či šeti procenty bude ve vládě. „Ministr školství Václav Klaus mladší a premiér Andrej Babiš?“ spekuloval Luboš Xaver Veselý a Holec souhlasil, že to tak může být a že by si oba pánové mohli rozumět. „Mají i podobnou rétoriku, akorát Václav Klaus mladší, myslím, víc ujel do té politiky té národní identity,“ usuzoval komentátor z Klausových pravidelných příspěvků na Novinkách.cz. Úspěch podle něj značí i více než dobrý výsledek v Praze, jinak baště liberalismu.

Mgr. Václav Klaus Trikolóra



Výtka, na které se oba přítomní v souvislosti s předsedou Trikolóry shodli, byla, že se nesnese s nikým jiným. Klaus mladší podle komentátora nebude respektovat ani své místopředsedy apod. a Trikolóra nikdy nebude masovou stranou. „To je v podstatě obdoba SPD Tomia Okamury, akorát je to, jak se říká, SPD pro lidi s maturitou,“ přirovnal Klausův nový subjekt komentátor.

Ohodnotil TOP 09 jako stranu, na kterou už ani není nutné vzpomínat, vzhledem k tomu, že to nikdy nebyla strana, která by vyhrála volby nebo měla premiéra. TOP 09 označil za kometu roku 2010, která byla ve správný čas na správném místě s tím správným lídrem. „Já si pamatuju, jako ještě jako reportér Reflexu, že se chodilo s Karlem na pivo v rámci kampaně. Tak tenhle starý kníže dokázal oslovit a hrát si s mladými lidmi a oni vůbec netušili, že volí proti svým ekonomickým zájmům, protože topka měla na Česko nejbrutálnější socioekonomický program, tam prostě by si všichni platili všechno, žádné téměř sociální dávky a podpora, jejich krédo bylo: Postarejte se všichni o sebe a my vás necháme být. A oni dali hlas topce a až teprve potom začali zjišťovat, jakou politiku volili, ale pořád to překrýval ten líbivý a hodný kníže moudrý, ale jakmile to přestalo, tak je to sešup, to vidíte,“ vysvětlil Petr Holec, jak TOP 09 dosáhla výsledku 16,7 % v roce 2010. Karel Schwarzenberg TOP 09

To, že prezident Zeman nechce odvolat ministra Staňka, podle Holce není prezidentova hra: „Aspoň co vím od lidí kolem něj, tak i oni jsou zaskočení tím, že to nechal dojít tak daleko, a říkají, že už si vlastně hraje s vlastním narcismem a ješitností, a škodí sám sobě, protože má kolem sebe lidi, kterým by pád téhle vlády obchodně uškodil.“ Právě proto podle něj dojde ke smíru, ze kterého Miloš Zeman vyjde jako státotvorný člověk, který dosáhl kompromisu, a Petr Fiala a podavači žalob jako křiklouni. Ovšem podle ústavy by prezident Staňka odvolat měl, myslí si komentátor. „Zase jsme u ČSSD. Protože Jan Hamáček měl s Milošem Zemanem dohodu, že Antonína Staňka neodvolá do konce května, a díky té rozhádanosti a rozkladu ČSSD to nedodržel. A víte, co se stane, když nedodržíte dohodu s Milošem Zemanem a zvlášť když jste šéf ČSSD, tak je to cesta na hřbitov,“ vysvětlil Holec pozadí případu a dodal, že se jen stalo, co se muselo stát.

Když ustanou spory o ministra Staňka, začnou podle Holce spory o rozpočet, protože se ČSSD údajně rozhodla v rozhazování překonat všechny ostatní vlády, nicméně ekonomika zpomaluje, a když Andrej Babiš nebude chtít peníze dát, tak ČSSD zase bude znovu hrozit odchodem. „Na druhou stranu, já se ptám, co bude dělat například Tomáš Petříček, ministr zahraničí, když není ani poslanec a jeho bývalý chlebodárce Poche pozoruje Afriku pro Evropskou unii? Já si myslím, že už žádný job nebude, a vemte si, že spousta lidí ze sociální demokracie, když vypadla ze Sněmovny i placených politických funkcí, oni nikdy se nepůjdou nechat zaměstnat do soukromého sektoru, oni to neznají, to je pro ně úplně UFO. Takže jsou někde napojeni na ministerstva, hejtmanství a tam mají smlouvy na fiktivní poradenství a služby, a jakmile vypadnete z vlády, tak tohleto skončí velmi rychle,“ glosoval Holec nakonec situaci ČSSD s dovětkem, že právě proto se nic nezmění a žádný převrat nebude.

Celý rozhovor ZDE:

