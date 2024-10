Známý člen ODS se omluvil voličům

„V posledních týdnech jsme čelili několika kauzám, které zasáhly naši stranu v Moravskoslezském kraji a vedly k narušení důvěry, kterou jste do nás vkládali. Stejně tak jsme prohráli poslední krajské volby. Rád bych se omluvil za pochybení některých našich členů včetně situací spojených s čerpáním dotací, zakázkami a prodejem pozemků,“ píše Radim Ivan na sociální síti X voličům ODS. Tyto chyby podle něj mají dopady nejen na ODS, ale především na občany.

Tato zkušenost je impulzem k nezbytným změnám. „Strana se se všemi problémy vyrovnává okamžitě, přijala opatření k nápravě a bude muset zapracovat na zlepšení důvěry,“ pokračuje Ivan.

Věří, že důvěru lidí je ale možné znovu napravit. „Tato individuální selhání mě velmi mrzí a chápu vaše naštvání. Získat zpět důvěru a napravit tyto chyby bude trvat dlouho a lze toho docílit pouze prací pro vás. Vím, že tato omluva ztracenou důvěru nevrátí, ale byl bych rád, abyste věděli, že zklamaní jsou i poctiví členové strany, kteří dělají politiku s dobrým záměrem,“ zakončil člen ODS svůj komentář.

Vážení občané, členové ODS a voliči,



Radim Ivan je zakladatelem platformy ČESKO.plus, která si klade za cíl posouvat Česko správným směrem. V nedávném rozhovoru pro ParlamentníListy.cz vysvětloval, že ČESKO.plus je konstruktivní alternativa uvnitř ODS. „Nemáme problém poukázat na to, kde vidíme, že by strana mohla dělat věci jinak nebo lépe. Nekritizujeme jen pro kritiku, naopak – vláda pod premiérem Fialou dělá spoustu věcí dobře. Ale když cítíme, že voliči mají jiné potřeby nebo vize, ozveme se,“ vysvětloval Radim Ivan.

Hlavním námětem ČESKO.plus je podle jeho slov podpora lidské iniciativy a odstranění bariér, které brzdí rozvoj. „Musíme podpořit start-upy, globální ambice našich firem a odstraňovat zbytečnou byrokracii. Úspěšné české firmy, které se prosadily v zahraničí, jsou důkazem, že máme potenciál. Problém je, že často brzdíme sami sebe – pomalými povolovacími procesy, složitými pravidly a nedostatečnou podporou,“ řekl Radim Ivan.

„Jako země potřebujeme mít ambici, jako měl Tomáš Baťa – dostat naše výrobky a služby za hranice. Baťa ze Zlína udělal město evropského významu, protože měl globální vizi. To samé potřebujeme dnes. Česko je malý trh, a pokud chceme dosáhnout prosperity, musíme překonat pomyslné hranice, které nás drží zpátky. ČESKO.plus chce podporovat české firmy a lidi, aby se nebáli expanze a škálování svých nápadů na globální úrovni. Prosperita přichází tam, kde existuje odvaha riskovat a podnikat s dlouhodobou vizí,“ dodal ostravský politik Radim Ivan.

Věří, že se můžeme mít daleko lépe než v roce 2019. K tomu je však potřeba, abychom ve velkém byli připraveni riskovat. „Každý z nás by se měl více zapojit do toho, co děláme, a věřit v to, že naše práce má smysl. Inspiraci můžeme čerpat z příběhů lidí jako Tomáš Baťa, Josef Průša nebo Tomáš Čupr – všichni tito lidé začali s vizí a odvahou dosáhnout něčeho velkého. Každý z nás může přispět, ať už v zaměstnání, podnikání nebo komunitní činnosti. Když budeme podporovat nové nápady, inovace a dravost, naše země bude znovu prosperovat. Politik by měl vytvářet prostředí, ve kterém mohou lidé realizovat své myšlenky, být odměněni za tvrdou práci a úspěch. Ale je to na nás všech, abychom společně posouvali hranice a vytvářeli lepší podmínky pro budoucí generace,“ dodal zakladatel platformy ČESKO.plus.

