Známý historik zdvihá prst: Řada lidí místo přemýšlení věří. V Boha, Leninovi, Hitlerovi, Gretě, Bruselu. Teď vakcíně. Ale...

reklama

Anketa Má Viktor Orbán vaše sympatie? Má 98% Nemá 1% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 21600 lidí

Vondruška připomíná, že k vědě patří právě i pochybování, protože současné vědění nemusí být správné nebo přesné. Ovšem to podle něho platí zřídkakdy; praxe je jiná. „Čím je totiž společenský a politický systém slabší, tím více se uchyluje k potlačování svých oponentů. Jen to, co dělá on, je správné, a ti, kdo to kritizují, jsou nepřátelé,“ popisuje historik.

Problém je podle něho v tom, že někteří lidé raději místo přemýšlení věří. „Věřili v Boha, věřili ve Francouzskou revoluci, věřili Leninovi, Hitlerovi, Gottwaldovi, věří Gretě Thunbergové, Bruselu a teď experimentální vakcíně,“ vyjmenovává objekty víry a připomíná, že dogmata vyhlašují vládci. A ne pro dobro věřících, ale pro dobro své.

A neštítí se využívat ani lidský strach. „Vystrašte lidstvo klimatickou změnou – a lidé jsou ochotni dělat šílené ‚zelené‘ kroky. Přitom kolísání klimatu je proces naprosto běžný, který se na téhle planetě děje miliardy let. Vystrašte lidstvo epidemií – a rázem jsou lidé ochotni zahodit svá práva, daná ústavou, a jdou za světlem ‚spásy‘,“ přirovnává spisovatel metody dvou významných myšlenkových směrů dneška.

Fotogalerie: - Pro návrh 106

O funkčnosti (takzvaných) vakcín se Vlastimil Vondruška ještě bavit nechce, dle něho je ještě brzy, usuzovat bude možné až z nezkreslených dat. „Každý podobný zdravotní experiment musí projít dlouhým obdobím zkoušek, než lze udělat relevantní závěr. Ten se dělá podle přesně daných vědeckých kritérií a nemůže ho nahradit škrt pera od úřednického stolu,“ říká.

Trápí ho ovšem to, jak se k sobě kvůli tomuto tématu lidé chovají. „Věřím vědě, a proto je očkování správné! zní ve veřejném prostoru. Věřím v Ježíše Krista, a proto je třeba kacíře upálit! Věřím v komunismus, proto je třeba vyvlastnit bohatství kapitalistů a třídní nepřátele je třeba pozavírat! Nezní vám to podobně?“ ptá se.

A táže se, proč je očkování prezentováno jako jediná cesta a je vytvářen dojem, že mezi vědci nejsou pochyby. Konstatuje, že je běžné, že zastánci teorií, které jsou vládcům milé, jsou na výsluní. „A díky síle moci se právě tohle prezentuje jako jediná ‚správná‘ věda. V demokratických společnostech mohou vědci odlišných názorů pracovat a povědomí veřejnosti tak může být objektivnější. Musí ovšem počítat s tím, že stojí na okraji přízně vládců, nejsou tak štědře placeni a oceňováni. V systémech totalitních jsou ovšem prohlášeni za ‚pavědce‘, ‚rozvratné elementy‘ či ‚dezinformátory‘,“ varuje historik a dodává, že za vědecké zde politici a média prohlásili jen ty názory, které volají po „bezhlavém očkování“, čili o vědeckosti rozhoduje úředník nebo novinář.

V této souvislosti Vondruška zmiňuje i to, jak se změnila prohlášení dotyčných: „V loňském roce vyhlašovali provládní odborníci řadu postulátů, jak vakcíny účinně a rychle náš problém vyřeší. Každý, kdo chce, si to určitě pamatuje. Ti, kteří je tehdy zpochybňovali, byli označeni za dezinformátory. A ejhle, neuplynuly ani dva roky, a to, co bylo tehdy dezinformací, je dnes fakt, který zcela bezostyšně hlásají ti, kteří loni spílali svým oponentům. A spílají jim dál.“ Vadí mu také, že očkovaní jsou zvýhodňováni.

Vyzývá, aby lidé přemýšleli a nepoužívali slepou víru. Pokud se chtějí očkovat, ať tak učiní; pokud ne, tak ne. „Ale ať už uděláte to, anebo ono, nespílejte těm druhým. Každý máme právo na svůj život vedený podle svého svědomí a rozumu. Nežijeme totiž za feudalismu, kdy by za nás rozhodovala vrchnost. Chápu, že by se to současné politické garnituře líbilo, ale tolik jsme snad ještě nezhloupli, abychom jí to dovolili,“ praví závěrem Vlastimil Vondruška.

Psali jsme: Čtvrt milionu pokuty pro slavnou odpůrkyni očkování Nesmysl. Zasv*nilo systém. Ševčík drtil EU. Drahé topení a svícení? Zde hledejte příčiny Čínská biotechnologická společnost vyvíjí novou perorální vakcínu Jde Sněmovna do karantény? Kolář z Topky vyšel pozitivní

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama