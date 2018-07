Známý komentátor Pečinka: Opozice se dnes chová spíš jako Babišův spojenec

Krátce poté, co Poslanecká sněmovna vyslovila důvěru menšinovému kabinetu ANO a ČSSD, se ozývají hlasy, že s nástupem komunistů a jejich spoluvládnutím končí polistopadový režim. U moci máme sjednocenou levici v čele s Andrejem Babišem, jehož hnutí je schopno oslovit i politický střed a pravicové technokraty, říká komentátor Bohumil Pečinka, který sepsal důvody, proč se tak vůbec stalo. „Opozice je Babišovým spojencem,“ říká komentátor.

Jedním z mnoha důvodů, proč máme vládu, jakou máme, je podle Pečinky to, že politická pravice v roce 2015 nechala ležet téma masové migrace. „Kdyby ho uchopila způsobem jako rakouský lidovec Sebastian Kurz, mohla být situace ve Sněmovně jiná,“ je přesvědčen komentátor.

Pokud aktivní politici nyní tvrdí, že končí polistopadová republika, měli bychom se jich prý zeptat, zda jsou schopni se dohodnout například před volbami v Praze na jednom lídrovi, nebo alespoň na společném povolebním postupu. „Odpověď zní: Ne. Jste schopni ve volbách do Senátu vytvořit společné kandidátky třeba jen v obvodech, kde fragmentovaná opozice nemá šanci? Odpověď je: Ve většině případů ne,“ dodal ve svém textu na serveru E15.cz.

Už jen proto se nesmí nikdo divit, že Andrej Babiš dominuje české politice. Česko ročník 2018 si prochází podle Pečinky tím obdobím jako Slovensko v letech 1994–98. „V tu dobu tam autoritářsky vládl Vladimír Mečiar. Stejně jako Babiš zasahoval do polostátních firem, zatímco on uskutečňoval privilegovanou privatizaci, zaměřuje se Babiš na privilegované přesměrovávání dotací do svých a spřátelených firem,“ uvedl.

Připomněl také, že Mečiar, stejně jako Babiš se snažil mít vliv v policii a na státním zastupitelství. „Na rozdíl od Mečiara má Babiš navíc k dispozici miliardy z podnikání a vlastní mediální impérium,“ řekl s tím, že rozdíl dnešního Česka a tehdejšího Slovenska je v tom, že Slováci brzy pochopili, že zbavit se Mečiara mohou jen spoluprací sil zprava doleva.

Původní text ZDE

Jenže k takovému pochopení Češi prý ještě nedošli. „Až zase bude česká opozice usedavě fňukat, že končí porevoluční republika, zeptejme se: A co jste udělali pro to, aby Babiš v komunálních volbách neovládl velká města, nezměnil většinu v Senátu a neznásilnil veřejnoprávní média? Dokud nesdělí konkrétní projekty, odpovězme: Svou pasivitou jste fakticky Babišovými spojenci!“ uzavřel.

autor: nab