Známý reportér a starosta Vladimír Kořen rezignoval: Nechtěl podepsat smlouvu poškozující občany, tak radši vzdal funkci

Třikrát vyhrál komunální volby a deset let stál v čele Říčan, města za Prahou, ve kterém se podle studie Deloitte žije nejlépe v Česku. Teď končí. Proč? Na to odpovídal v pořadu DVTV končící starosta a televizní moderátor Vladimír Kořen, tvář známého pořadu Zázraky přírody.

reklama

Říčanskou radnici Kořen opouští zejména kvůli kauze říčanských bytů, které má město převést za symbolickou stokorunu na nájemníky, kteří mu na jejich výstavbu nebo budování půjčili peníze. „Já s tím mám problém v tom, že ti lidé ty peníze půjčili a potom se jim to vracelo na sníženém nájemném. Neplatili prostě desetitisícové nájemné, platili několikatisícové nájemné a tu půjčku – měli uzavřenou smlouvu a jako bonus by dostali byt za stokorunu v hodnotě několika milionů korun,“ poznamenal.

„My jsme odpovědní za to, jak se hospodaří s majetkem města. Ten majetek není někoho konkrétního, ten je prostě té obce. A ten otazník tam byl. My jsme si, než ta celá záležitost se začala s těmi lidmi řešit, tak jsme si nechali vypracovat několik právních posudků, byli jsme na Ministerstvu vnitra, aby nám zhodnotili ty smlouvy budoucí, kupní jsou platné. A dostali jsme celou řadu vyjádření, která jednoznačně vypovídala o tom, že je tam vysoká pravděpodobnost neplatnosti smluv. A jednou z otázek bylo i odůvodnění té ceny, protože s tím veřejným majetkem se má hospodařit tak, že se musí odůvodnit ta prodejní cena. Musí se udělat nějaký posudek a jsou příklady, kde jenom o třetinu snížili oproti posudku hodnotu, za kolik prodali dlouhodobě neprodejnou nemovitost, a pak se museli bránit několik let policejním tahanicím, soudům, obžalobám. Bylo to prostě pro ně nepříjemné, změnilo jim to život,“ dodal.

Soud následně řekl, že právo je na straně nájemníků, zastupitelé začátkem listopadu se odmítli odvolat. „Ano, soud rozhodl tímto způsobem. Já jako statutární orgán města, zástupce, jsem měl právního zástupce, špičkovou právničku Zwyrtek Hamplovou, ta jednoznačně radila, abychom se proti tomu odvolali. Já jsem ten krok udělal v zájmu řešení toho problému, že jsem dal o tom hlasovat na zastupitelstvu. Zastupitelstvo rozhodlo, že k odvolání nedojde. Moje východisko z toho je, že zároveň s tím odhlasováním se zastupitelé přiklonili k hodnocení soudkyně, která řekla, že to bylo v rozporu s mravností. A já jako člověk, který si na mravnosti a na cti zakládá, nechci porušovat práva druhých lidí, tak jsem z toho odvodil, že nemám v čele radnice cokoliv dělat,“ dodal.

„Mně spadla nějaká historická bomba do mého života, která se vytvořila před dvaceti lety, v současné době by to nikdo neudělal, protože všichni vědí, jak postupovat. Mně něco přistálo na stůl, já jsem se snažil v maximální míře prostě jednat podle práva, s péčí řádného hospodáře, nemůžu vykládat zákony, nemůžu prostě do toho vložit tu morálku, to přísluší paní soudkyni. Já bych ji chtěl ocenit, že rozhodla velmi rychle. Nicméně já musím z toho dovodit nějakou politickou odpovědnost, že jsme těm lidem opravdu jako způsobili rok nejistoty. A já bych se jim nemohl podívat do očí,“ sdělil Kořen. Jako útěk před zodpovědností své počínání rozhodně nevnímá. „Spíš naopak,“ podotkl.

Podle jeho slov zkrátka není normální převádět majetek v hodnotě několika milionů korun za stokoruny. „To je prostě proti mravnosti,“ zdůraznil. K tomu, proč smlouvy řeší až po dvaceti letech od chvíle, kdy byly podepsány, uvedl, že tak činil až ve chvíli, kdy na ně dostal podnět.

Psali jsme: Nájezd Rumunů na Kaufland? Nic nového. Nejhorší netáhla. Exkrementy na ulicích. Malé krámky mohou vyprávět, raději mlčí Jurečka (KDU-ČSL): Chybí tady nějaké brzdy, nějaké záruky, nějaké pojistky Rheinmetall a Czechoslovak Group podepsaly memorandum o výrobě a technologické podpoře v oblasti vojenských vozidel Česko-izraelská smíšená obchodní komora: Česko-izraelský ženský akcelerátor má za cíl podpořit ženské podnikání

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.