Známý sportovec odsoudil Miloše Zemana

Vavřinec Hradílek, olympionik a provozovatel baru na Náplavce, si myslí, že Zeman nedělá to, co by pravý prezident měl dělat. Prezident by podle něj měl představovat hrdost a reprezentovat a Zeman prý takový není. Řekl to v rozhovoru pro zprávy webu seznam.cz.

„Prezident by měl představovat hrdost a reprezentovat tu zemi a Miloš Zeman podle mě takový není,“ tvrdí kajakář Vavřinec Hradílek, když přijde řeč na politiku. „Jako člověk nepředstavuje toho, kdo jde vzorem té zemi,“ myslí si kajakář. Proti politické kariéře Miloše Zemana ale nic zásadního nemá. „Za těch 5 nebo 6 let zozeštval tolik lidí a úplně rozdělil národ, kterej takhle rozdělenej nebyl před jeho prezidentováním,“ uvedl jako důvod své nelibosti.

Okolí mu prý jeho názory nevyčítá. Jsou to povětšinou lidé, kteří mají stejné nebo podobné názory. Připomínky dostává jen na sociálních sítích, ale Hradílek se snaží je ignorovat a brát to objektivně a kritiku mít odůvodněnou. Ale klidně se baví i s těmi, co Zemana volili. „Otevřeně se s těma lidma bavit, mít svůj názor, ale respektovat ten druhý názor,“ to je podle Hradílka recept na otevřený dialog.

Když byl tázán na to, proč veřejně komentuje politiku, Hradílek řekl, že svědomí mu prý nedá. „Jsem rád, že jsem Čech, nedokážu si představit, že bych žil někde jinde, ale záleží mi na tom, jak se to vyvíjí, “ popsal olympionik své důvody pro politickou angažovanost. Vyjadřovat se k politice je prý správné a každý, kdo má prostor a názor, tak by měl mít možnost se vyjádřit. Ale chápe i ty, kteří se k politice nevyjadřují.

Hradílek v poslední době kritizoval ministryni Malou. Ze současné situace je zklamaný. Prý dnes chybí v politice kvalifikace, jsou posunuté úplně jinam. „Pořád by měla být kvalifikace, nějaká důvěryhodnost, vzdělání,“ tvrdí. Štve ho, že už není žádný státník, jehož projevy by poslouchali všichni bez ohledu na stranickou příslušnost. Několik nabídek na angažmá v komunální politice odmítl, protože si myslí, že tento trend, kdy se do politiky hledají jména, která jsou známá, ale není za nimi kvalifikace, je špatně. „Nemám ambici sedět v křesle, o kterém vím, že by mělo patřit někomu jinému,“ uzavírá Vavřinec Hradílek rozhovor.

autor: kas