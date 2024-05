Zneužitý atentát? Žantovský sekl „odborníka“. Trefil se mu do vzdělání

reklama

Asi nejodpornějším výplodem české mediální scény posledních sedmi dní byl článek Seznam Zpráv s titulkem „Šiřitelé ruské propagandy v Česku zneužívají atentát na premiéra Fica.“ „Kdybych ho měl komentovat stručně, řeknu: ‚Dalo se to čekat. Dříve, či později.‘ Samozřejmě že každá událost, dokonce i velice kontextově odlehlá, se hodí našim režimním propagandistům v médiích, jako jsou Seznam Zprávy, k tomu, aby zaútočili přes onu pomyslnou demarkační linii. Na druhou stranu chápeme ten alternativní mediální a politický kontext, který si teď nabírají autoři Seznam Zpráv na vidle. V článku nejsou žádné důkazy pro ta tvrzení, jen výkřik titulku je tak expresivní, že okamžitě zaujme. Přitáhne čtenáře, protože aby někdo zneužíval tak tragickou věc, jako je osobní útok na život člověka, natož známého státníka Roberta Fica, je pochopitelně důvod k pozastavení a k vyjádření zájmu,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Ovšem pod přitažlivým titulkem nenajdete jediný důkaz toho, jakým způsobem se „šiřitelé ruské propagandy dopouštějí onoho zneužití atentátu na premiéra Fica“. „Operují dvěma subjekty. Již tradičně vyjádřením Romana Máci, který je titulován ‚expertem na dezinformace‘. Netuším, kde pan Máca vystudoval tu vědu o dezinformacích, nebo jak se stal expertem na dezinformace. Mám spíše pocit, že u nás – to není jen Máca, to je Cemper a další podobní – platí to známé Warholovo: ‚Umění je to, co nazveš uměním‘. A tady platí, že odborník na dezinformace je ten, kdo se nazve odborníkem na dezinformace. Plácá stále dokola prorežimní ideje, které jsme slyšeli už miliardkrát, a tím se z něj asi ten odborník. Připomíná to i jinou historickou moudrost, že stokrát opakovaná lež stane se pravdou,“ podotýká mediální analytik.

Kartousovi anonymní elfové budou vynášet soudy

Mnozí z nás to zažili jako dozvuky v 60. a 70. letech, mnozí to mají aspoň nastudováno. „Proto vůbec nepochopím, jak je možné, že tak velká část společnosti vykazuje takovou míru tolerance vůči takové míře veřejného lhaní, co se řine z našich médií. A nevídaný je i cynismus, s nímž operují média typu Seznam Zpráv u tak tragických událostí, jako byl atentát na premiéra Roberta Fica. Měl by se učit na školách jako příklad toho, co se nemá, nikoli toho, co se má. Jenže my jsme v převrácené společnosti a platí všechno naopak. Opravdu nevím, kam až dojdeme, jestli to budou veřejné popravy nebo to bude bičování nebo jako za krále Karla IV., že bude provinilec v koši máčen ve studené vodě Vltavy, pak bude natřen kolomazí, vyválen v peří a hnán pražskými ulicemi. Může se to stát, už bych ani tyto bizarnosti nevylučoval. Když se podívám kolem sebe, tak mám pocit, že do takového světa se řítíme,“ domnívá se mediální odborník.

ČTK za covidu oslovovala jen schválené odborníky

V tomto týdnu ho opět „potěšil“ jeho „oblíbený“ server Forum 24 článkem, který vyšel pod titulkem „Český klub skeptiků Sisyfos rozdával anticeny Bludný balvan. Udělil je známé moderátorce i bývalé novinářce“. „Člověk by čekal, že se dočte skutečně zásadní informace o nějakých dramatických nepravdách nebo dezinformacích, poněvadž klub Sisyfos se snaží, jak o sobě tvrdí, ‚upozorňovat na přínos jednotlivců i různých spolků k matení české veřejnosti a rozvoji blátivého způsobu myšlení‘. Chvilku jsem přemýšlel, co to je blátivý způsob myšlení, nepřišel jsem na to. Ale zřejmě také myslím blátivě, neboť jsem ani u jedné ze dvou letošních ‚oceněných‘ Bludným balvanem, a to redaktorky Angeliky Bazalové ani moderátorky Martiny Kociánové nenašel žádnou blátivost či do nebe volající zločinnost v šíření nepravdivých nebo blátivých informací,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Obě takto „oceněné“ dámy osobně zná, a ačkoli k nim má zcela odlišný postoj, není mu ani u jedné jasné, čím si takovou „přízeň“ zasloužily. „S paní Bazalovou jsme nějakou dobu zasedali společně v Radě ČTK a ona by jistě i sama potvrdila, že jsme většinu toho času byli dosti na kordy. S jedinou výjimkou, o kterou zřejmě jde spolku Sisyfos a které pak věnovala i nějakou publicistickou aktivitu, a to byla otázka covidového období. Během něj jsme na zasedání Rady nosili roušky a Angelika Bazalová tehdy kritizovala zpravodajství ČTK, že se orientuje jen na vyjádření tzv. oficiálních odborníků, kteří spolu s vládou říkali, že covid je to, či ono, že se musíme chovat tak, či onak, jak nám poroučí vláda, a že proti tomu vystupovali i jiní odborníci, taktéž biochemikové, taktéž lékaři i skuteční odborníci z oborů týkajících se epidemiologie. Angelika Bazalová kritizovala, že hlas těchto lidí se vyskytuje v ČTK nedostatečně,“ připomíná mediální analytik.

Otvírá různé názorové obzory, a tak je solí v očích Sisyfosu

Vybavuje si, že byl dokonce možná jediný, kdo Angeliku Bazalovou podpořil, když v Radě navrhla jakýsi monitoring výstupů lidí „covid optimistických“ na jedné straně a „covid pesimistických“ či „covid kritických“ na straně druhé, kteří považovali covid za mnohem komplikovanější jev, než nám předkládala vláda. „Ta na něm chtěla hlavně velmi dobře vydělat přes různé vakcíny a testy. To byl byznys tisíciletí. Angelika s tím návrhem tehdy neuspěla, pak o tom ještě psala nějaké mediální výstupy, což se tedy spolku Sisyfos nelíbí. Ten uznává zase jenom ty názory, se kterými je konformní. Takže jenom abychom věděli, proč je chudinka Bazalová držitelkou toho Bludného balvanu,“ vysvětluje Petr Žantovský.

Naopak tomu, proč se držitelkou anticeny Bludný balvan stala moderátorka Martina Kociánová, rozumí velmi dobře. „Dopustila se prohřešku, když jakožto původně velmi mainstreamová, velmi oblíbená moderátorka z velkých médií, ať už televizních nebo rozhlasových, odešla do prťavého média s názvem Rádio Universum. A tam se snaží – cituji ji samotnou – o otevření různých témat, různých názorových obzorů, kterým se nevěnují standardní média, z nichž odešla. Dává prostor lidem, kteří ho jinde mnoho nemají. Ze svého okolí vím, že je to vnímáno velmi seriózně a s náležitou úctou. V nedávné minulosti také dostala jednu z Krameriových cen. Je to novinářka, která zasluhuje velký respekt a pozornost. Možná právě proto je takovou solí v očích spolku Sisyfos nebo lidí zastupujících opačný názorový postoj,“ tuší mediální odborník.

Od chcimírů a dezolátů dojde i na ztroskotance a zaprodance

Porota jí anticenu udělila „za konzistentní a neúnavnou snahu provibrovat bezbranné posluchačstvo komnatou ozvěn hluboko do králičí nory doby předvědecké, v níž pravda a důkaz nikdy nezvítězí nad pseudovědou a konspirací“. „Je to trošku košaté, hodně poetické vyjádření, na první kouknutí mu moc nerozumíte. Musíte si to přečíst několikrát, není to tak jednoduché jako ztroskotanci a zaprodanci, to bylo jednodušší. Ale věřím, že se ke ztroskotancům a zaprodancům brzy dostaneme, už jsme u chcimírů a dezolátů. Takže milá Martino Kociánová, vítejte mezi chcimíry a dezoláty, tentokrát s puncem Bludného balvanu spolku Sisyfos. Jen si nejsem jistý, jestli si spolek vybral do svého názvu správné slovo, protože Sisyfos, jak víme, tlačí ten kámen do kopce a vždy mu nakonec spadne dolů, takže jeho úsilí je korunováno neúspěchem. Možná ten spolek trpí jistou sebereflexí. ale zase moc bych na to nedal,“ přiznává Petr Žantovský.

A ještě jednou na téma dezinformace. „Naši snaživí svazáci, pardon Piráti, v čele s europoslankyní Gregorovou a ministrem zahraničí bakalářem Lipavským přišli s objevnou myšlenkou, že dezinformace je jedna z pěti největších hrozeb našeho krásného liberálně demokratického světa a že jí v příštích dvou letech zůstane. A bude ještě mnohem intenzivnější a silnější, a tak představili takzvanou bezpečnostní strategii, pirátskou, svazáckou, která má zamezit šíření názorů, které údajně přispívají k polarizaci společnosti a podněcují k nenávisti a násilí. Lipavský doslova řekl: ‚Nesmíme podceňovat rizika, když šíření dezinformací ohrožuje bezpečnostní zahraničně-politické nebo třeba ekonomické zájmy naší země‘. Asi bych nechal stranou myšlenku, kterou koncem roku 2021 ještě z nemocniční postele vyslal do světa bývalý prezident Miloš Zeman a která se týkala kompetence pana Lipovského k jakékoliv podobné veřejné funkci a podobným prohlášením,“ váhá mediální analytik.

Infošmejd je každý, kdo má jiný názor na svět než Lipavský

Jednou tím ministrem je, a tak jako v římském senátu mohl být senátorem kůň, tak proč by nemohl u nás být ministrem Lipavský. „Už tak je svět takový legrační, že je asi možné opravdu všechno. Horší je, že v textu jejich prohlášení, které se jmenuje ‚Právo nebýt manipulován neboli dvanáctero boje proti dezinformacím‘, najdete i výraz ‚odříznutí infošmejdů od veřejných peněz‘. Infošmejd je každý, kdo má jiný názor na svět než Lipavský. To abychom si přeložili do češtiny. ‚Strategická komunikace na klíčových resortech‘. O tom také něco víme, od bývalé ministryně Langšádlové. To sice není Pirátka, ale docela by se k nim hodila. Památné je, když na na otázku České televize, co hodlá jako nová ministryně pro vědu dělat, pravila, že strategicky komunikovat. A když se jí zeptali, co je to strategická komunikace, tak odpověděla, že to je, když se komunikuje strategicky,“ baví se i po letech Petr Žantovský.

To je argumentace kruhem, která docela slušně vyjadřuje smysl, význam a hodnotu toho pirátského materiálu. „Piráti už nenosí ty šátky, ale stačí, když otevřou pusu, a hned víte, o koho jde. Opravdu nebezpečné je to, že naši svazáci, tedy Piráti, navrhují nejen přitlačit v boji proti dezinformacím, ale hned jdou na to, jakým způsobem by to mělo se dít. A sice tak, že by na jednotlivých ministerstvech vznikla nová oddělení, která budou vyhodnocovat, detekovat a pravděpodobně také trestat – to ale nevím – ty takzvané dezinformace nebo cosi, co sami posoudí jako dezinformaci. To už je hodně nebezpečné. Já jsem začínal v novinách v úvodu roku 1989, ještě za komunistů, naštěstí v kultuře. A tehdy jsme měli v dnes již neexistujícím deníku Práce takové zvláštní dveře, o kterých nikdo moc nevěděl, co je za nimi. Bylo na nich napsáno ‚Oddělení zvláštních úkolů‘,“ vzpomíná mediální odborník.

Pozor na oddělení zvláštních úkolů. Piráty nepodceňujme

Když se po listopadu tyto dveře jednoho dne otevřely, tak zjistili, že na každého ze zaměstnanců deníku tam byla docela pěkná složka. „Bylo tam dost podrobně popsáno, co jsme na nějaké poradě kdy řekli nebo neřekli, co jsme učinili nebo neučinili, jaké demonstrace jsme se zúčastnili nebo nezúčastnili. Tak si teď představuji, že na každém ministerstvu v gesci nějakého politického náměstka, nejlépe ze svazácké, pardon Pirátské strany, vznikne takové oddělení zvláštních úkolů a bude studovat nejen své zaměstnance, ale všechny, kdo se v oboru pohybují. Třeba v kultuře, sociální politice a podobně. A budou studovat jednání jednotlivých lidí, zaznamenávat to, a když přijde čas, vyndají to, sečtou, podtrhnou a budou konat. Tak nějak se odehrávala skoro každá diktatura v historii. Dejme si pozor a sledujme ta oddělení zvláštních úkolů, která nám Piráti začínají připravovat. Nepodceňujme je. Jsou mladí a jsou důslední,“ dodává pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

