Zoufalé, co tady musíme poslouchat. Michálek ve sněmovně vykládal o Putinovi a přírodě, Kobza se už neudržel

Lidé chtějí chránit přírodu a vy na ně za to útočíte. Pirátský poslanec Jakub Michálek na jednání Sněmovny vyrazil do útoku. Uhodil na poslance SPD. A Jiří Kobza z SPD mu to vrátil. Podívejte se sami.

Ve Sněmovně bylo zase jednou živo. Při schvalování energetického zvýhodněného tarifu pirátský poslanec Jakub Michálek hřímal, že odmítá předsedovi SPD Tomio Okamurovi přispívat na provoz vířivky.

„Třeba pan Okamura má luxusní barák a na terase má vířivku. Kdybychom poslali tisíc korun každému, tak bychom boháčům sponzorovali vyhřívání venkovní vířivky,“ řekl Michálek.

A Tomio Okamura Michálkovi oplatil stejně tvrdě. Připomínal mu několik let starou mediální kauzu, ve které vyšlo najevo, že Michálkova přítelkyně kdysi točila filmy pro dospělé.

„Já mám doma vířivku jako desetitisíce lidí. Vaše přítelkyně zase doma točí porno. S okurkou a válečkem. Každý podle svého gusta, já ve vířivce, vy okurka a váleček,“ rozčílil se Okamura.

Ale Michálek toho řekl ještě mnohem víc.

Zdůraznil, že viníkem stávající energetické krize je válečný agresor a prezident Ruské federace v jedné osobě Vladimir Putin. Ale zmínil i globální oteplování planety. To když konstatoval, že jestliže vláda přijde s plánem energetické pomoci lidem ve výši 30 miliard, opozice ANO a SPD požadují, aby se lidem dostalo pomoci ve výši 60 miliard.

„Vždycky jenom tu částku zdvojnásobíte, aniž byste si uvědomovali, že musíme dávat z toho, co máme. Nemůžeme dávat na dluh, nemůžeme dávat na dluh dalších generací, a to platí nejenom ve finanční oblasti, ale to platí i v oblasti zodpovědnosti za přírodu, za planetu, takže ta další vystoupení opoziční od pana Fialy (SPD), který tady zase démonizuje lidi, kteří se zajímají o životní prostředí, který zpochybňuje vědeckou shodu na tom, že dochází k oteplování, že člověk se musí starat o to, aby produkoval méně emisí oxidu uhličitého a že se musíme starat o to, abychom prosadili klimatické cíle... Já bych si přál, aby on skutečně šel a vysvětlil to těm vinařům na Moravě, proč oni nechtějí podporovat klimatické cíle, které ohrožují - kde jejich úroda je ohrožena nestabilitou klimatu. Aby to řekl lesníkům a lidem, kteří rádi chodí do lesa, že tedy ty smrkové lesy už během několika desítek let nebudou, protože je sežere kůrovec, který se bude více množit kvůli teplejšímu počasí, které tady nejsou místní - ty příslušné smrkové lesy. Aby to řekl těm zemědělcům, kteří se starají o pole atd,“ rozjel se Michálek.

A tady poslanec SPD Jiří Kobza vyjádřil zoufalství nad tím, co musí ve Sněmovně poslouchat.

„Já bych také rád zareagoval na pana poslance Michálka, protože jeho přírodovědné znalosti a to, jak má nastudovanou planetologii, je skutečně obdivuhodné. Určitě obory jako paleoklimatologii, stratigrafii, paleontologii od prekambria až do holocénu ovládá a má to v malíčku. Protože by věděl nebo ví, že klimatické změny doprovázejí planetu vlastně celou dobu její existence. A ten planetární život se nedá zastavit. Určitě zná Milánkovičovy cykly. Ví, co to je Platón, Platónský rok. Zná výkyvy a oscilace zemské osy, periody těchto pohybů a zná distribuci tepla, kterou dostává planeta od Slunce, která je stále stejná. Akorát se mění místa, na která dopadá podle toho, jak právě v tom Milánkovičově cyklu ta planeta je nakloněna ke Slunci, jestli ty paprsky dopadají šikmo anebo kolmo,“ spustil Kobza s tím, že tyto cykly nelze zvrátit tím, že lidé přestanou topit uhlím a raději budou v lednu mrznout.

A navrch přidal ještě jednu poznámku.

„Připomíná mi to velmi, když Veolia koupila za hubičku vodovodní sítě, zdražila padesátinásobně vodu a k jejímu překvapení lidi začali šetřit. To slovo šetřit jsem tady slyšel asi osmdesátkrát dneska. A najednou jí klesly odběry. No tak co udělala? Zvedla ceny. A když začali lidi ještě víc šetřit, tak ještě zvedla ceny. Ale proboha uvědomte si, do jakých stresů uvádíte lidi a jaký to bude mít vliv na život tady. Vždyť to je zoufalé, co musím poslouchat,“ rozčílil se.

