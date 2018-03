Zrušit koncesionářské poplatky? Nepřípustné! Důležitý je hlas lidu, tedy ten váš. Několik tisíc lidí na Václaváku bránilo Českou televizi

Krátce po devatenácté hodině demonstranti zaplnili horní část Václavského náměstí u sochy sv. Václava, oproti manifestaci z minulého týdne byli přítomní i řečnící. Přibližně ve čtvrt na osm se ozvalo pískaná a bubnování. Skandovala se „hanba“, nad davem vlály české vlajky a v četném zastoupení i vlajky Evropské unie. Po stranách náměstí se s velkou námahou prodírala dvojice metařek pražských služeb. „S dovolením,“ ozvalo se, zatímco dav skandoval „Babiše do koše“. „Cesta do mekáče je dnes opravdu namáhavá,“ prohlásila prochazející dívka.



„Zrušení koncesionářských poplatků považujeme za nepřípustné,“ hlásal moderátor demonstrace, který je zároveň aktivistou skupiny AUVA (Andrejovy účtenky vrátíme Andrejovi). „Je povinností tohoto státu veřejnoprávní média bránit před populistickým a politickým tlakem. Svoboda je jedním ze základních pilířů demokratické společnosti,“ doplnila moderátora jeho kolegyně.

Poté se moderátor opět přihlásil o slovo s tím, že protest dneškem nekončí, ale u konce bude až tehdy, „když nechají politici naše novináře na pokoji“. „Důležitý je hlas lidu a to je hlas váš,“ zahásil. „Už jsme tady, už jsme tady,“ odpověděl mu jednohlasně dav.



Následně moderátor zmínil i Slovensko a úkladnou vraždu investigativního novináře Jána Kuciaka. Moderátor zmínil Ficovu roli, kterou slovenský premiér sehrál v navození nepřátelské atmosféry vůči novinářům na Slovensku. Fico mimo jiné dříve novináře otituloval výrazem „špinavé protislovenské prostitutky“.

K demonstrantům v prostoru pro řečníky promluvil i režisér Jan Svěrák, kterého prezident svým prvním proslovem po slavnostní přísaze přiměl sepsat petici na poporu České televize.

„Říká se, že jsme rozdělený národ a jsme prý pražská kavárna proti zbytku země. Jsme chudí proti bohatým a nešťastní proti šťastným. A jsme Česko B proti Česku A,“ zahájil svůj proslov režisér, podle kterého jsme se nechali takto rozdělit, protože tak se mocným lépe vládne, když je národ rozdělený.

Dále vybídl lidi, aby si poslechli, že zveřejnil výzvu Pět vět na obranu České televize. „Televize, která nevysílá vždycky to, co chceme vidět a na kterou musíme měsíčně platit 135 korun,“ řekl Svěrák s tím, že za dva dny tato výzva na internetu nasbírala šest tisíc podpisů.

Režisér se proto rozhodl přečíst seznam měst a obcí, odkud podpisy jsou, jelikož ho prý překvapilo, že takto neuvažují pouze lidé právě přítomní na Václavském náměstí, hájící Českou televizi. „Byly to třeba i Plzeň, Petříkov, Praha, Zlín, Kamenický Šenov, Praha 10, Mikulčice, Turnov, Vyškov, Zlín, Šenov, Praha 5, Týnec,“ uvedl Svěrák a zdůraznil, že to není pražská kavárna, ale celá země.

„V celé zemi jsou lidé, kteří chápou, že svobodná média musíme bránit a chránit stejně jako novináře před mocenským tlakem. Kdybychom jim dovolili vzít nezávislost našich médií, už je nikdo nebude za nás schopen kontrolovat,“ burcoval dav režisér a sklidil hlasitý potlesk. „Z celé země nám vzkazují: Nejste v tom sami,“ připomněl.

Poté řekl, že nyní je všem demonstrantům na Václaváku hej a je vidět, že jsou silní. „Proto všichni společně do všech měst, které jsem uvedl, vzkažme: „Hej, vy tam, nejste v tom sami,“ zakřičel Svěrák k davu, který následně začal jeho slova skandovat.

V půl osmé večer pak moderátor vyzval demonstranty k tomu, aby se „zatřásl“ Václavák. Začalo se ozývat cinkání klíčů jako v roce 1989. Skandovalo se: Babiše a komouše do koše. A začalo se také skandovat: Komouše nechceme!.



Ve tři čtvrtě na osm se pak začala zpívat slovenská hymna.

Deset minut před osmou hodinou večer začal dav skandovat „StB nechceme“, v tu chvíli už byla horní část Václavského náměstí zcela zaplněna. Protest narušil průjezd několika velkých hasičských vozů nahoru směrem k Muzeu. „Maskovaná vodní děla za hasiče,“ pronesl při pohledu na hasičská vozidla jeden z protestujících, skupinka postávajících u KFC přitom zpívala českou hymnu.



Úderem osmé hodiny se začalo opět ozývat cinkání klíčů a skandování „Už jsme tady“. Byli vidět cedule s logem České televize a ozývaly se pokřiky „Česko není Rusko“. Další cedule hlásala „Ne útokum na novináře“. „Musíme si pomáhat, nám to není jedno,“ neslo se davem. Na jedné z cedulí byl vidět i premiér v demisi Andrej Babiš s ptačím hnízdem na hlavě. „Studenti jsou tady, jdeme na Hrad“ znělo pod sochou sv. Václava.



„ČT a ČRo nepohodlný hlídací pes?“ bylo psáno na některých transpertech. Dav také skandoval hesla „Dlužíme to Havlovi“, poté se vydal pomalu směrem dolů z Václavského náměstí. „Pojďte s námi“, „Česko není Rusko,“ ozývalo se z davu. Jestli bude pochod pokračovat dle předpokladu směrem k Pražskému hradu, nadále sleduje redaktor ParlamentníchListů.cz

Dav se cestou zastavil na Staroměstkém náměstí, kde provolával „svobodná média“ a také „na Hradě je mejdlo“, „totalitu nechceme“, „pojďte s námi na Hrad“.

V ten samý večer, co se proti Zemanovi v centru Prahy manifestovalo, prezident slavil, jako každý rok, opětovné uvedení do funkce na Pražském hradě se svými přiznivci a přáteli. Letos do Španělského sálu pozval zhruba tisíc hostů.

Demonstranti zamířili Kaprovou ulicí. „Na Hradě se podávají chlebíčky, podává se šampaňské,“ hlásal aktivista na rohu ulice s odkazem na slavnost na Hradě. „No tak se tam půjdeme podívat. Vládne nám estébák, je to pravda, je to tak,“ skandoval jeden z protestujících

Na Malostranském náměstí pochod na krátkou dobu zkomplikoval dopravu. Tramvaje stály.



Španělští turisté vyvěsili v jednom z domů v Nerudově ulici španělskou vlajku. „España, España,“ začal je zdravit jeden z demonstrantů. „Na Hradě straší,“ začalo se poté skandovat. „Hrad je strašidlo, ať žije Havel,“ skanduje dav na odbočce na Hrad z Nerudovy ulice pod Schwarzenberským palácem.



„Estébáky nechcem“, „Bureš, ty pudeš“, „Babiši Andreji, lidé tě tu nechtějí,“ skanduje dav, jak se blíží k samotné bráně Hradu. „Konec vlády“, „Hanba, fůj,“ ozývá se před branou.

„Totalitu nechceme, máme toho dost,“ skandovalo se. Demonstranti také roztáhli rozměrnou vlajku Ruska v průmeru deseti metrů. „Putinova děvka,“ skandovalo se směrem k Hradu. „Novináře nedáme“, „Svobodná média“, „Zeman škodí“, „Česko není Čína.“

Muž na vyvýšeném prostranství pod sochou T. G. Masaryka před Hradem na Hradčanském náměstí začal skandovat: „Masaryk to vidí.“ Pod schody zakladatele Československa se také začalo ozývat „Ruská děvka“.



„My přijdeme zase.“ Následně lidé rozsvítili světla na mobilech a skandovali před branou Hradu „Posviťme si na ně“. „Soukup, to je žumpa“. Ve tři čtvrtě na deset zazněla z tlapmpače Modlitba pro Martu, dav začal zpívat. V davu se dalo spatřit i havlovské véčko, symbol zvednutých prstů. Poté dav skandoval „Demisi, demisi“. Následovalo zpívaní Ach synku, synku, oblíbené písně T.G. Masaryka. „Masaryk vás vidí,“ začalo se dále skandovat a na závěr se začala ve 21:45 zpívat česká hymna a hned po ní slovenská.

autor: Jonáš Kříž