Zrušte tu televizi. Po Trumpově shromáždění exploze hněvu

Předvolební setkání s Donaldem Trumpem pokračují. To poslední se konalo ve slavné Madison Square Garden v New Yorku.

Není asi překvapení, že média, která se k Trumpovi stavějí nepřátelsky, o akci referovala negativně. „Trumpovi věrní na shromáždění v New Yorku chrlili vulgární a rasistické útoky na Harrisovou a demokraty“ píše CNN. „Bývalý prezident Donald Trump zakončil svůj nedělní mítink v Madison Square Garden zlověstným osmdesátiminutovým projevem, v němž odsoudil své politické soupeře, napadl imigranty a slíbil, že se odvolá na zákon z 18. století, aby připravil půdu pro masové deportace,“ uvádí televizní stanice dále.

Podle ní to ale byli Trumpovi předřečníci, kteří spustili to skutečné peklo. Jeden neúspěšný republikánský kandidát prý označil Harrisovou za antikrista a dle CNN „s tím ani moc nevyčníval“. Komik Tony Hinchcliffe se například dotkl Portoričanů, a to tak, že se od jeho slov distancovala i Trumpova kampaň. Označil Portoriko za „plovoucí ostrov odpadků“. Komik v reakci na pobouření podotkl, že ve svém vystoupení si dělal legraci úplně ze všech.

Nad „zlobou, vitriolem a rasistickými výhrůžkami“ naříká i britský Guardian, který zmiňuje Trumpova slova o „vnitřním nepříteli“ a o masových deportacích.

Nejdále ale zašel Tim Walz, spolukandidát Kamaly Harrisové. Ten přirovnal Trumpovo setkání s voliči se setkáním amerických nacistů v Madison Square Garden v roce 1939. „Existuje přímá paralela s velkým shromážděním, které se konalo v polovině 30. let v Madison Square Garden,“ uvedl a dodal, že Trump moc dobře ví, co dělá. Trumpa přímo označil za fašistu.

Srovnání s nacistickým setkáním se chytila televizní stanice MSNBC, která Trumpa obvinila, že z Madison Square Garden dělá „opět základnu pro extrémismus“. K tomu, aby byl Trump vykreslen jako fašista, si MSNBC pozvala historičku Ruth Ben-Giatovou a novinářku z deníku The Atlantic, manželku polského ministra zahraničí Sikorského, Anne Applebaumovou.

Podle Applebaumové by se v této finální části kampaně kandidát normálně posouval do středu a snažil se získat nerozhodnuté voliče. Ale Trump prý místo toho, „radikalizuje lidi, kteří normálně nevolí“, tedy rasisty a násilníky. A jeho rétorika také nemá v historii USA obdoby, tvrdí novinářka.

Srovnání těchto dvou událostí vzbudilo pohoršení. Dr. Simon Goddek si myslí, že za něj MSNBC zaslouží být zrušena. „Nikdy předtím jsem nevyzýval k zákazu zpravodajské sítě, ale za toto musí pro MSNBC být vyvozeny důsledky. To je čistá propaganda a nenávist a do televize to nepatří. Měli by jim odebrat licenci a zrušit je,“ ozval se další nespokojený divák.

What the fvck, @MSNBC. You deserve to be canceled to the core. pic.twitter.com/HwVDYhMoF6 — Dr. Simon Goddek (@goddeketal) October 28, 2024

I’ve never before called for a news network to be banned, but there has to be consequences for @MSNBC for this.



This pure propaganda and hate and it doesn’t belong on network television. They should have their licenses taken away and be shut down. https://t.co/LtLpaCZHKL pic.twitter.com/KfjPYXhsP0 — The Older Millennial (@teameffujoe) October 28, 2024

Juanita Broaddricková se televizní stanice tázala, zda se snaží vyvolat další pokus o atentát na Trumpa. „Tohle je úplná lež a vy to víte,“ napsala. „MSNBC dává svým divákům zelenou k tomu, aby Trumpa a jeho příznivce zabili,“ napsal další účet.

Spolumajitel stránky trending Politics pak připomenul, že Trumpova setkání se zúčastnil i přeživší holokaustu Jerry Wartski, nemluvě o dalších židech, kteří podporují Trumpa.

What the absolute Fuck …MSNBC ?



Are you trying to instigate another attempt on President Trump’s life? This is a complete lie and you know it.



You are a scum network pic.twitter.com/czAGgbmiGD — Juanita Broaddrick (@atensnut) October 28, 2024

This is MSNBC giving its viewers a green light to kiII Trump and his supporters pic.twitter.com/FhUIjRaeHf — End Wokeness (@EndWokeness) October 28, 2024

NEW: MSNBC directly compares Donald Trump's Madison Square Garden rally to a 1939 N*zi rally, directly compares Donald Trump to Adolf H*tler.



You don't hate the media enough.



"But that jamboree happening right now, you see it there on your screen in that place is particularly… pic.twitter.com/iGY6Mph4Ms — Collin Rugg (@CollinRugg) October 28, 2024

