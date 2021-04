Ztrácíme důvěru. KSČM hlasuje o usnesení, kterým může vláda ztratit většinu

reklama

Podle Filipa mají nyní vyjednavači mandát na to, aby jednali s hnutím ANO o nesplněných věcech. „Pokud nebudou splněny, tak to dohodovací řízení skončí vypovězením. Ale nevím, co (lídři ANO) předloží, znají naše podmínky,“ řekl. Píše to mimo jiné server Lidovky.cz.

Podle Filipa do dnešních 18:00 může odevzdat svůj hlas na 90 členů širokého vedení komunistické strany. Do současné doby jej odevzdalo 71 straníků, 64 z nich pak chce ukončení dohody o toleranci vládě.

„Bylo přijato usnesení, kterým výkonný výbor pověřil skupinu Stanislav Grospič, Pavel Kováčik a já, abychom jednali v dohodovacím řízení s hnutím ANO o naplňování dohody o toleranci, s tím, že jsou neplněny od července loňského roku některé body, které vedou k tomu, že KSČM, tak jak jsem informoval, ztrácí důvěru ve schopnost hnutí ANO jako vládnoucí politické strany splnit tu dohodu, kterou jsme uzavřeli,“ řekl minulý týden předseda KSČM Vojtěch Filip.

„Hodnotili jsme to podle jednotlivých důvodů. Souhlasíme s tím, že se plní trvalý růst minimální mzdy, valorizace důchodů, plní se i ochrana přírodních zdrojů před zcizením do zahraničních rukou; žel už se neplní a nepředpokládáme, že by toho bylo schopno, zvýšení podílu veřejného sektoru hospodaření s vodou, ta podmínka se plní jenom zčásti. Zatím, i když byly učiněny kroky, které se týkají ochrany, ústavní ochrany vody, tak zatím to není prioritou vlády a budeme o tom dál jednat. Co se neplní, to je zabránění růstu cen bydlení, podpora výstavby obecních bytů. Jednáme teď o stavebním zákonu, o jeho urychlení, ale vidíte, v jakém jsme stadiu, ve druhém čtení, a máme obavu, že se do konce volebního období tato část nepodaří splnit,“ zmínil tehdy Filip.

„Splněno je zatím udržení kvalitní a dostupné zdravotní péče bez zvyšování spoluúčasti pacientů, a dál jsme nespokojeni, jak se vyvíjí jednání o dovolené pro zaměstnance. Víme, že je to ve čtvrtém čtení, ten zákoník práce, ale ta blokace a její překonání zatím zajištěno není. Zcela nesplněna je podmínka, o které jsem hovořil už minule, po tom hodnocení druhého pololetí roku 2020, a to je sloučení zdravotních pojišťoven Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany. Nedošlo ke sloučení obou zdravotních pojišťoven a vzhledem k tomu, že už jsme v dubnu letošního roku, nemáme zajištěno, že k tomu, k té fúzi dojde,“ dodal Filip.

„Pokud jde o státní rozpočet a ten převod – nejde o žádné vrácení – těch pět miliard korun Ministerstvu obrany, tak připomínám, že státní rozpočet v té druhé verzi, která byla schvalována, nepředpokládá jiné prostředky pro Ministerstvo obrany než 75 miliard. Každý si můžete najít státní rozpočet v té novelizované verzi a ten převod těch pěti miliard není odůvodněný, a je to tedy tato podmínka, se kterou jsme vyjednávali státní rozpočet s hnutím ANO, a splněna není,“ dodal Filip.

