Ztratili jsme uši, objasnil Pavel Blažek problém české politiky

Jak česká společnost, potažmo vláda premiéra Petra Fialy (ODS), zvládá změny a krizi. O tom v pořadu Partie Terezie Tománkové diskutovali ministr spravedlnosti Pavel Blažek z ODS a místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček. Ten bouchl do stolu, že by Fiala měl vyměnit „nafoukané a nekompetentní ministry“. Blažek si posteskl, že mu občané říkají, že komunikace vlády je špatná. A dodal, že případné změny ve vládě „jsou na těch politických stranách“.

Podle posledního průzkumu agentury Median by volby do Poslanecké sněmovny v říjnu vyhrálo ANO se ziskem 35 % hlasů. Proti zářijovému průzkumu si o jeden procentní bod polepšilo. Druhá ODS by získala 13,5 % a třetí by skončilo SPD s 10,5 %. Do toho má vláda malou podporu a je nepopulární.

To si uvědomuje i ministr spravedlnosti Blažek: „Kamkoliv přijdu, tak mi běžní občané říkají, že komunikace vlády je špatná,“ povzdechl si. A poukázal, že značný podíl na tom mají i média: „Každý politik je závislý na tom, co novináři a média dál přenesou, to je objektivní fakt,“ doplnil.

Občané podle Blažka nejvíc kritizují, že vláda dělá kroky, kterým nerozumějí. „Možná to bude v nějakém jazyku, který používáme, a který není úplně srozumitelný,“ přemítal Blažek.

Porovnávací nákup premiéra Fialy a jeho klip s Nutellou, za který se mu voliči smějí voliči, či skutečnost, že v době odborářské stávky tráví předseda vlády čas v kravíně, nechtěl příliš komentovat. „Premiér Fiala se vždy bránil, aby ho stylizovali do něčeho jiného. V klipu s Nutellou pravděpodobně došlo k tomu, že byl stylizován do role, kde to prostě nebyl Petr Fiala, v tom je ten problém, myslím, že lidé to vycítili,“ jen poznamenal Blažek. K fotkám premiéra z kravína v době protestů se vyjádřit odmítl, protože je podle svých slov vidí dnes v televizi poprvé v životě.

Jeho stínový protějšek Vondráček kritizoval vládu Petra Fialy, „vylhaný rozpočet“ má svůj lví podíl na špatné náladě ve společnosti. Nelíbí se mu, že premiér a jeho okolí označili první fázi demonstrací za „proruské živly“, na současné obrovské stávky dává jen přezíravé reakce.

„My přidáváme a přidáváme v Poslanecké sněmovně, ale k ničemu to pořád není. Nulová sebereflexe. V každé normální zemi by ten premiér ty nejvíc nafoukané a nekompetentní ministry vyměnil, ale tady se koalice drží zuby nehty, protože mají strach,“ řekl Vondráček, že už má seznam těch nejhorších ministrů. „Víte, jak se k nám chová pan ministr Síkela, jaké jsou výsledky.“

„Teď pan ministr Válek, nezlobte se, ale nezvládl léky ani komunikaci s lékaři, kteří protestují... Úplně na začátku jim vzali peníze, aby si vylepšili čísla, teď tam ty peníze chybí, takže už protestují i lékaři. Teď je tam nějak dohoda-nedohoda,“ mávl rukou Vondráček, že další host v druhé části Partie exministr a místopředseda správní rady VZP Kalousek jim to tam vysvětlí. Kalousek poukazuje na právní vadnost toho, že Fiala lékařům pro příští rok nabídl 9,8 miliardy korun z veřejného zdravotního pojištění na nárůst odměňování. „I Kalousek se někdy trefí,“ podotkl Vondráček.

Následně byl Blažek dotázán, zda přišel čas na změny ve vládě. Blažek odvětil: „Já si nemyslím, že je čas na změny ve vládě, to je to poslední, že bych tu někoho kádroval. Změny jsou na těch politických stranách,“ řekl člen vlády Blažek. Ten si sám svým vlastním přičiněním způsobil určitý přešlap v srpnu, svým setkáním s bývalým poradcem Martinem Nejedlým v restauraci, za což mu (Blažkovi) premiér „udělil žlutou kartu“.

Velký problém Blažek vidí i v tom, co se odehrává mezi vládou a opozicí v Poslanecké sněmovně, atmosféru popsal jako jednu z nejhorších, jakou za tři volební období zažil. „Atmosféra je jedna z nejhorších, protože jsme ztratili uši,“ dodal Blažek.

