Zveřejní se výsledky a bude hrozit násilí, varuje policie. Dnes se ve Francii rozhodne

Francouzi a Francouzky dnes vyrazili k druhému kolu voleb do dolní komory francouzského parlamentu – do Národního shromáždění. V prvním kole výrazně uspělo Národní sdružení (RN) Marine Le Penové v čele s lídrem kandidátky Jordnem Bardellou. Ten má ve svých 28 letech šanci, že se stane předsedou příští vlády. Dál však deklaroval, že se jím stane jen tehdy, pokud RN získá v dolní parlamentní komoře většinu, tedy alespoň 289 křesel. V Národním shromáždění zasedá celkem 577 zákonodárců.

Marine le Penová byla zvolena poslankyní již v prvním kole, ale to, zda její příbuzný Jordan Bardella skutečně získá nadpoloviční většinu křesel pro Národní sdružení, zatím jisté není.

Volby se rozhodl vyhlásit prezident Emmanuel Macron poté, co jeho středová strana utrpěla drtivou porážku ve volbách do Evropského parlamentu. Centristé dostali jen 14 procent hlasů a skončili až třetí, zatímco kandidáti Národního sdružení Marine Le Penové obdrželi přes 30 procent hlasů a stali se jasnými vítězi.

Anketa Je dobře, že Babiš zakládá frakci s Orbánem a rakouskými Svobodnými? Ano 98% Ne 1% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 13702 lidí

Výsledky z prvního kola navíc dávají Národnímu sdružení teoretickou šanci obsadit nadpoloviční většinu křesel. Macron proto po prvním kole voleb naznačil, že je odhodlán udělat vše pro to, aby se tak nestalo a v řadě volebních obvodů své poslance z volebního klání stáhl, aby voliči vybírali jen ze dvou možností a z pohledu Macrona proti Marine Le Penové.

Server France24 upozornil, že ve druhém kole voleb se rozděluje 501 křesel v Národním shromáždění.

První volební predikce by měly spatřit světlo světa po 20. hodině večer a konečně výsledky budou známy během pondělka.

Server francouzského listu Le Monde upozorňuje, že do výsledku voleb promluví i míra volební účasti. Průzkumy před volbami totiž naznačovaly, že přibližně polovina voličů ve věku 18 až 24 vůbec nehodlá jít k volbám. A z těch, co k volbám chtěli jít by 45 procent dalo hlas sjednocené levicové frontě. Le Monde upozorňuje, že to je asi o 16 procent víc, než je celostátní francouzský průměr a 31 procent by dalo hlas Národnímu sdružení, což je jen o pár procentních bodů méně, než ční celostátní průměr. Pro centristy prezidenta Emmanuela Macrona chtělo hlasovat jen asi 10 procent nejmladších voličů, což je podle deníku pro prezidenta jasná prohra.

Téměř polovina z 8 000 dotázaných mladých lidí (43 %) uvedla, že nemají jasno v tom, kam by sami sebe zařadili na pravo-levé politické škále; více než polovina (55 %) nechtěla říct, koho by volili buď proto, že toho o jednotlivých stranách nevěděli dost, nebo proto, že žádná neodpovídala jejich preferencím.

V Tulle se o poslanecký mandát uchází také bývalý francouzský prezident Francoise Hollande, který kandiduje v rámci koalice sjednocené levice.

Podle serveru listu Le Figaro v neděli houstne napětí i mezi obchodníky. Ti se totiž obávají možných násilností v ulicích po uzavření volebních místností. „Bojíme se, že se to s demonstracemi přežene,“ říkají.

Pařížská policejní centrála varovala podniky, že v neděli večer, jakmile budou zveřejněny výsledky druhého kola voleb, reálně hrozí excesy a násilí. „Bylo nám řečeno, že je velmi pravděpodobné, že dojde k potyčce,“ oznámila ochranka u vchodu do obchodu s konfekcí.

Policejní ředitelství zakázalo demonstraci kolektivu „Paris-Banlieue antifašistická akce“ plánovanou na neděli před Národním shromážděním. Ministr vnitra Gérald Darmanin oznámil nasazení 30 000 policistů a četníků v ulicích, z toho 5 000 v Paříži a jejích předměstích.

Papež František v neděli varoval před „kulturou odmítání“ a „ideologickými a populistickými pokušeními“ a vyjádřil znepokojení nad „krizí demokracie“ během návštěvy Terstu na severovýchodě Itálie. „Demokracie není v dnešním světě v dobrém zdraví,“ posteskl si papež během projevu k tisícovce lidí shromážděných v Kongresovém centru.

Aniž by kdy jmenoval jakoukoli zemi, František varoval před „ideologickými a populistickými pokušeními“, a to ve stejný den, kdy Francouzi a Francouzky prožívají volební den.